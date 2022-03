Horizon Forbidden West: Alle 4 Brutstätten im Spiel und wie ihr die Kerne überbrückt

Die Welt von Horizon Forbidden West wird von schrecklichen Maschinentieren bevölkert, die in allen Größen existieren und von Heldin Aloy einiges an Kampfgeschick abverlangen. Doch zu eurem Glück seid ihr nicht darauf beschränkt, diese futuristischen Gegner zu bekämpfen, stattdessen könnt ihr sie auch überbrücken und euch so gefügig machen.

Ein solches Vorgehen hat allerlei Vorteile, die euch das Bereisen des Verbotenen Westens deutlich einfacher gestalten. Dafür müsst ihr aber erst einmal die 4 Brutstätten im Spiel finden, die überall auf der Karte verborgen liegen. Wo genau sie sich befinden, wie ihr dort die Kerne überbrückt und was ihr dadurch freischaltet, verraten wir euch in diesem Guide.

Horizon Forbidden West: Alle 4 Brutstätten im Spiel

Wer fleißig Nebenmissionen abschließt, den Gerüchten von Fremden lauscht und sich abenteuerlustig in der Welt von Aloy umsieht, stößt früher oder später auch auf die Brutstätten, die Veteranen bereits aus dem Vorgänger Horizon Zero Dawn kennen. In diesen Anlagen werden die Maschinen produziert, weswegen sie für die Protagonistin besonders interessant sind.

Denn erreicht ihr das Zentrum einer solchen Stätte, könnt ihr dort den Kern der Anlage überbrücken und schaltet so die Möglichkeit frei, gewisse Maschinentiere zu unterwerfen. Meist müsst ihr dafür erst einen gefährlichen Gegner besiegen, doch der Aufwand lohnt sich, denn überbrückte Maschinen bringen euch allerlei Vorteile ein.

So gibt es beispielsweise Maschinen, die ihr nach der Überbrückung als Reittiere verwenden könnt. Andere lassen sich durch das Umprogrammieren zähmen und greifen euch nicht mehr an. Und wer Punkte in den Skill-Tree Maschinenmeisterin investiert, kann die überbrückten Biester sogar dazu bringen, ihre Artgenossen anzugreifen.

Horizon Forbidden West: Brutstätte MU

Hierbei handelt es sich mit großer Wahrscheinlichkeit um die erste Brutstätte, über die ihr in dem Spiel stolpert. In der Anlage erwarten euch einige Kletterpassagen und kleinere Maschinentiere wie Gräber und Wühler, aber auch ein Panzerwanderer und ein Breitschlund gehören zu dem Gegnern, weswegen eine Stufe von 18 empfohlen wird.

Ihr findet die Brutstätte MU südlich der Siedlung Reinklang, beziehungsweise nordwestlich von Las Vegas. Ihr könnt die Maschinen vor dem Eingang leicht durch das hohe Gras umgehen, da sie allesamt aber nur Level 8 haben, sollte ein Kampf auch nicht allzu herausfordernd werden. Der Weg bis zum Kern ist zudem selbsterklärend und damit sehr einsteigerfreundlich.

Horizon Forbidden West – Arena freischalten für Challenges, was muss ich beachten?

Problematisch wird es maximal im letzten Bereich der Anlage, denn bevor ihr den Kern überbrücken könnt, müsst ihr insgesamt zwei Breitschlunde mit Stufe 15 bekämpfen. Habt ihr Probleme im Kampf, schaut einfach in unseren Guide Die 15 besten Profi-Tipps für den Kampf, wo ihr tolle Tricks für das Besiegen von Maschinen findet.

Überbrückungen:

Gräber

Graser

Wühler

Beschädigte Überbrückungen:

Breitschlund

Plünderer

Reißhorn

Horizon Forbidden West: Brutstätte IOTA

Sobald ihr Stufe 22 erreicht habt, solltet ihr ernsthaft darüber nachdenken, der Brutstätte IOTA nordöstlich der Siedlung Salzbiss einen Besuch abzustatten, denn an diesem Ort findet ihr nicht nur reichlich neue Überbrückungen, sondern auch einen der sechs Langhälse in dem Spiel, mit denen ihr große Teile der Karte aufdecken könnt.

Diese Anlage weit im Norden des Verbotenen Westens versucht euch mit Gräbern, Wühlern, Stachelschnauzen, Krallenschreitern, Rollrücken und Panzerwanderern daran zu hindern, bis zum Kern vorzustoßen, doch wer es bis hierhin geschafft hat, lässt sich von solchen Gegnern natürlich nicht mehr aufhalten.

Reist von Salzbiss aus zum Gebirge im Norden und ihr werdet schnell über den großen, leuchtenden Eingang stolpern, der jedoch leider fest verschlossen ist. Habt ihr die Brutstätte jedoch als aktive Quest markiert, wird euch schon bald ein alternativer Eingang auf eurem Fokus angezeigt werden, der euch tief in den Untergrund führt.

Horizon Forbidden West: Komplettlösung – Guides für Collectibles und mehr!

Auch hier ist der Weg zum Kern wieder selbsterklärend und Aloy wird euch stets darüber informieren, wie es an kniffligen Stellen weitergeht. Hebt mit eurem Fokus regelmäßig die gelben Halterungen an der Wand hervor, damit ihr immer genau sehen könnt, wo eure Heldin sich festhalten und hochziehen kann.

In dem Raum mit dem Kern bekommt ihr es mit einem Rollrücken zu tun, der sich jedoch mit Säurepfeilen und/oder -fallen leicht besiegen lässt. Habt ihr den Kern überbrückt, müsst ihr nur noch den letzten Raum erreichen und auf den Kopf des Langhalses klettern, den ihr ebenfalls überbrückt und so die Brutstätte IOTA abschließt.

Überbrückungen:

Grauhabicht

Krallenschreiter

Langbein

Lanzenhorn

Sprungschläger

Beschädigte Überbrückungen:

Brüllrücken

Himmelsgleiter

Rollrücken

Schnappmaul

Verwüster

Horizon Forbidden West: Brutstätte CHI

Ab Stufe 30 sollte es euch in den Südwesten der Region locken, denn dort, ein kleines Stück südöstlich von Dornmarsch, befindet sich bereits die nächste Brutstätte. Den Ort findet ihr unter dem Ort, wo ihr die Quest Samen der Vergangenheit nachgehen könnt. Da der Eingang jedoch von Ranken verschlossen wird, müsst ihr wohl oder übel einen alternativen Weg finden.

Lauft rechts um den Ort herum und sucht nach den Wasserfällen, wo ihr hochklettern und einen Eingang im Gestein finden könnt. Auch in dieser Anlage erwarten euch wieder starke Gegner und einige Rätsel, die aber allesamt weitgehend selbsterklärend sind. Außerdem gibt euch Aloy immer wieder wichtige Ratschläge, was es als nächstes zu tun gibt.

Horizon Forbidden West: Die besten Waffen finden – So erhaltet ihr die 9 legendären Waffen im Spiel (Lösung)

Die größte Herausforderung stellt wohl der Schlängelzahn dar, den ihr besiegen müsst, um den Kern im letzten Raum überbrücken zu können. Solltet ihr Probleme in diesem Kampf haben, schaut doch mal in unseren Guide Horizon Forbidden West: So besiegt ihr Schlängelzahn.

Überbrückungen:

Behemoth

Frostklaue

Kletterkiefer

Panzerwanderer

Rotaugenwächter

Beschädigte Überbrückungen:

Feuerklaue

Panzerschnapper

Pirscher

Stachelschnauze

Versenger

Horizon Forbidden West: Brutstätte KAPPA

Weit im Nordwesten der Weltkarte findet ihr die letzte Brutstätte, für die eine Stufe von 40 empfohlen wird. Habt ihr in dieser Region mit den hiesigen Maschinentieren bisher keine Probleme gehabt, könnt ihr aber auch ohne Probleme bereits ein paar Stufen vorher eintreten. Ihr findet den Eingang beim Meer, sucht einfach nach der überfluteten Höhle beim Wasser.

Bedenkt, dass ihr diese letzte der vier Brutstätten nur erkunden könnt, wenn ihr bereits die Tauchermaske gefunden habt. Solltet ihr über diese Anlage gestolpert sein und könnt noch nicht unter Wasser atmen, hilft euch unser Guide Nie wieder ertrinken, so erhaltet ihr das Atemgerät. Danach könnt ihr Brutstätte KAPPA ohne Probleme erkunden.

Horizon Forbidden West: Die 6 besten Rüstungen im Spiel und wo ihr sie findet – Lösung

Natürlich müsst ihr auch hier erst wieder einige Rätsel und Klettereinlagen hinter euch bringen, Aloy wird die schwierigen Stellen aber wie immer entsprechend kommentieren, damit ihr nirgendwo stecken bleibt.

Im letzten Raum erwartet euch schließlich eine mächtige Kreatur, nämlich der gefürchtete Flutschlitzer, der euch ordentlich zusetzen kann. Solltet ihr in diesem Kampf Schwierigkeiten bekommen, schaut doch mal in unseren Guide So besiegt ihr den Flutschlitzer ohne große Probleme.

Überbrückungen:

Bebenzahn

Flutschlitzer

Steinbrecher

Sturmvogel

Beschädigte Überbrückungen:

Donnerkiefer

Schlachtrücken

Schlänngelzahn

Schreckflügel