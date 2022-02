Horizon Forbidden West: Nie wieder ertrinken, so erhaltet ihr das Atemgerät

Solltet ihr bereits einige Stunden auf der gigantischen Karte von Horizon Forbidden West verbracht haben, ist euch sicherlich schon aufgefallen, dass die Unterwasserwelt allerlei Geheimnisse und versteckte Orte für euch parat hält und sich dort viele seltene Materialien finden lassen.

Doch manch eine Passage im feuchten Nass und manche Unterwasserhöhle ist so groß, dass sie Aloys Lungenkapazität schnell an ihre Grenzen bringt, was meist einen unschönen, schrecklichen Tod der Protagonistin zur Folge hat.

Doch es gibt einen Weg, Aloys Lungen etwas Ruhe zu gönnen und die Heldin dieser Geschichte jeden Winkel unter Wasser erkunden zu lassen. Alles was ihr dafür braucht ist ein Atemgerät und in diesem Guide verraten wir euch, wo ihr diese Ausrüstung finden könnt.

Horizon Forbidden West: So erhaltet ihr das Atemgerät

Nie wieder ertrinken, unendliche Atemluft unter Wasser und keine Probleme mehr mit großen Unterwasserhöhlen und überfluteten Passagen. All dies ist möglich, sofern ihr denn ein entsprechendes Atemgerät euer Eigen nennen könnt. Ohne dieses praktische Ausrüstungsteil bleiben euch viele Gebiete verborgen und manch ein Schatz ist unerreichbar.

Nun könnt ihr aber etliche Nebenmissionen abschließen und zig Kisten plündern und ihr werdet trotzdem nie ein Sauerstoffgerät finden, dass euch all diese Vorteile beschert, den genau wie der Anzünder und der Rankenschneider ist das Atemgerät Teil der Kampagne und kann daher nur im Verlauf einer Hauptmission in Besitz gebracht werden.

Dabei handelt es sich um die elfte Hauptquest Das Meer aus Sand, für die ein Level von 22 empfohlen wird. Falls ihr das Atemgerät schnell holen wollt, verraten wir euch in unserem Guide 5 Tipps, wie ihr schnell Erfahrungspunkte sammelt, wie ihr Aloy in kürzester Zeit stark genug für diese Mission macht.

Während der besagten Hauptmission muss Aloy die Ruinen von Las Vegas erkunden, doch dafür braucht sie mehr Atemluft als ihre Lungen zur Verfügung stellen können, weswegen euch einige Erfinder dazu ermahnen, ein Atemgerät zu basteln. So erfahrt ihr euch, welche Teile ihr für den Bau benötigt. Habt ihr alles zusammen, müsst ihr nur noch an einer Werkbank alles zusammenhämmern.

Habt ihr die Erkundung von Las Vegas abgeschlossen, könnt ihr endlich alle Orte besuchen, die euch vorher noch aufgrund mangelnder Atemluft versperrt geblieben sind. Schaut auf der Karte nach entsprechenden Stellen, die ihr bereits entdeckt habt, und kehrt mit eurem neuen Gadget dahin zurück, es wird sich sicherlich lohnen.