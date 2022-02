Horizon Forbidden West: Alle 6 Langhälse, wo ihr sie findet und wie ihr sie überbrückt

Wer den Vorgänger von Horizon Forbidden West bereits gespielt hat, kennt die Langhälse natürlich schon: gigantische Maschinen, die in der Open World herumstreifen und überbrückt werden können, um weite Gebiete der Karte aufzudecken.

In Horizon Zero Dawn war das Erklimmen dieser mächtigen Kreaturen noch ziemlich einfach, weswegen sich die Entwickler*innen bei Guerrilla Games für den zweiten Teil ein paar Gemeinheiten haben einfallen lassen, um das Unterfangen schwieriger zu gestalten.

Daher ist es kaum verwunderlich, dass einige Spieler*innen dabei ein paar Probleme bekommen haben und nach Hilfe suchen. Doch keine Sorge, in unserem Guide verraten wir euch, wo ihr die insgesamt sechs Langhälse finden und wie ihr sie besteigen sowie überbrücken könnt.

Beachtet, dass einer der Langhälse auf eurer Karte mit einem kleinen Schloß-Symbol angezeigt wird. Diese Maschine kann erst überbrückt werden, wenn ihr eine flugfähige Reitmaschine gezähmt habt. Dies ist erst spät im Spiel, nämlich während der Mission Flügel der Zehn möglich, verschwendet also nicht eure Zeit und ignoriert diese Giraffe erst einmal.

Alle Langhälse in Horizon Forbidden West: Zinnober Sande

Der erste Langhals, dem ihr auf Aloys Abenteuer im Verbotenen Westen begegnet, befindet sich in der Region Zinnober Lande und ist natürlich viel zu groß, um einfach bestiegen zu werden. Doch zu eurem Glück dreht die Maschine ihre Runden um eine alte Satellitenschüssel, die beinahe genauso groß ist wie euer Ziel.

Erledigt die Maschinen rund um die Schüssel herum, damit ihr euch auf das Wesentliche konzentrieren könnt. Sucht dann an der Seite der Metallkonstruktion nach einer Leiter, die ihr mit einem gezielten Schuss nach unten holt. Klettert ganz nach oben und springt neben dem kleinen Terminal über die Lücke zur nächsten Leiter.

Hier geht es an der lila markierten Nachricht vorbei und direkt zu einer weiteren Leiter, die ihr ein Stück nach unten klettert. Schwingt dann nach rechts und haltet euch an den gelb markierten Halterungen fest, um einen kleinen Generator und damit eine Energiezelle zu erreichen. Schnappt euch die Energiezelle und begebt euch damit zurück zum Boden.

Unter der Satellitenschüssel findet ihr einen weiteren Generator, in welchem ihr die Zelle einsetzt, wodurch wieder Leben in die alte Anlage kommt. Klettert nun erneut die ersten beiden Leitern empor und interagiert mit der Konsole, um die Satellitenschüssel auszurichten. Dann springt ihr links auf die nächste Plattform und klettert an den gelben Haltegriffen nach oben.

Hangelt euch bis zur nächsten Leiter und ihr erreicht die oberste Plattform, wo ihr euren Fokus nutzt, um die klemmende Schüssel zu scannen. Schießt auf die beiden markierten Halterungen, damit sich die Schüssel zu ende ausrichten kann und erklimmt dann die letzte Leiter bis ganz nach oben.

Auf der Schüssel selbst sucht ihr euch die höchste Position und wartet, bis der Langhals euch passiert. Springt nun mit Ablauf ab und haltet euch an einer der Halterungen der Maschine fest. Klettert dieser nun auf den Kopf und ihr könnt sie problemlos überbrücken.

Alle Langhälse in Horizon Forbidden West: Die Stillsande

Der nächste Langhals befindet sich im Süden, in der Region Die Stillsande. Dieses Mal müsst ihr keine Klettereinlage hinlegen, sondern das mächtige Maschinentier mit Ballisten zum Anhalten bringen. Nähert euch dafür erst einmal der Kreatur und scannt sie, um ihre Schwachpunkte zu sehen.

Sucht nun nordöstlich des Langhalses die Ruinen auf und untersucht dort die Leiche und die Bauteile mit eurem Fokus, damit Aloy weiß, was sie zu tun hat. In der Nähe findet ihr die erste Balliste, die ihr bemannt und geduldig wartet, bis der Langhals näher kommt. Sobald das Biest im Visier ist, schießt auf die zwei sichtbaren Schwachstellen.

Diese zwei Treffer reichen aber leider nicht aus, um den Langhals in den Stillsanden aufzuhalten, also geht es weiter nach Südwesten, wo ihr eine weitere Balliste findet. Zwar wird diese von Maschinen bewacht, diese sollten aber kein großartiges Hindernis darstellen und sich entsprechend leicht aus dem Weg räumen lassen.

Habt ihr euch um diese Maschinen gekümmert, bemannt die zweite Balliste und verpasst dem Langhals weitere Anker, bis Aloy erwähnt, dass das immer noch nicht ausreicht. Also geht es weiter zur dritten und letzten Balliste im Osten des Geländes. Verpasst dem friedlichen Riesen die letzten Treffer und er geht endlich zu Boden.

Doch dafür taucht auch ein Säure-Brüllrücken auf, den ihr erst einmal erledigen oder abschütteln müsst, bevor ihr den erlegten Langhals besteigen könnt. Das Erklimmen der großen Maschine ist denkbar einfach, weswegen ihr nur noch auf den Kopf klettern und das Biest überbrücken müsst.

Alle Langhälse in Horizon Forbidden West: Der Sitz der Wächter

Einer der einfachsten Langhälse im ganzen Spiel befindet sich im Zentrum des Verbotenen Westens und ist von Baumhäusern umgeben, die er regelmäßig passiert. Um diese Metall-Giraffe zu besteigen müsst ihr lediglich euren Fokus einsetzen, um sehen zu können, wo sich die Halterungen befinden.

Klettert die Baumhäuser empor und Aloy wird euch regelmäßig davon in Kenntnis setzen, wann ihr auf den Langhals und zurück springen müsst, um weiter nach oben zu kommen. Hierbei stellen sich euch einige feindliche Maschinen in den Weg, doch sobald ihr diese erledigt habt, könnt ihr zum höchsten Punkt der Baumhäuser klettern und schließlich auf den Kopf des Langhalses springen.

Alle Langhälse in Horizon Forbidden West: Salzbiss

Diesen Langhals im Norden der Karte könnt ihr nicht verpassen, da er Teil der Kampagne ist. Sucht einfach die Brutstätte IOTA auf und folgt der Mission bis zu ihrem Ende. Die Überbrückung der großen Maschine erfolgt schließlich automatisch, weswegen ihr nicht viel mehr machen müsst, als Aloys Anweisungen und Tipps zu folgen.

Alle Langhälse in Horizon Forbidden West: Landfall

Ein weiterer Langhals befindet sich weit im Westen des Landes bei einer Insel, die ihr im Verlauf der Kampagne automatisch aufsucht. Der friedliche Riese liegt bewegungslos im Wasser und ihr benötigt erst alle Bauteile, bevor sich das Tier wieder in Bewegung setzen kann. Dafür müsst ihr euch aber in die Tiefen des Wassers begeben.

Schwimmt auf den Langhals zu und setzt euren Scanner ein, um die fehlenden Teile in der Maschine zu erkennen und untersuchen zu können. Schwimmt nun zu der Ruine in Nord/Nordost und schiebt dort die Kiste auf dem Dach ins Wasser. Begebt euch zur gegenüberliegenden Seite, zieht die Kiste mit dem Greifhaken heran, und ihr könnt die Leiter erreichen, die euch aufs nächste Dach und damit zum ersten Bauteil führt.

Lauft nun über das gespannte Seil und springt nach Süd/Südost. Für den zweiten Sprung benötigt ihr euren Greifhaken, doch erreicht ihr so schließlich das zweite Bauteil für den Langhals. Kehrt zu dem Ort im Westen zurück, wo ihr das erste Bauteil gefunden habt, und begebt euch von da aus nach Norden.

Habt ihr die nächste Ruine erreicht, lauft links an dem Gebäude vorbei und klettert am Ende des wässrigen Wegs nach oben. Erklimmt hier das Dach mit eurem Greifhaken und schnappt euch das letzte Teil, das ihr für die Reparatur des Langhalses benötigt. Kehrt dann zu dem Ungetüm zurück und setzt die fehlenden Teile nacheinander ein.

Der Langhals wird sich endlich wieder in Bewegung setzen und ihr könnt ihm zu den nächstgelegenen Ruinen folgen. Sucht dort den höchsten Punkt auf und springt auf den Kopf eures Ziels, sobald dieser eure Position passiert. Überbrückt auch diesen Langhals und ihr habt nur noch ein weiteres Ziel vor euch.

Alle Langhälse in Horizon Forbidden West: Leuchtende Ödnis

Der letzte Langhals im Spiel ist mit Abstand der einfachste, denn ihr erhaltet ihn automatisch während der Hauptmission Die Flügel der Zehn. Ihr könnt diesen Langhals weder übersehen noch verpassen, macht euch also keine Sorgen. Sobald ihr die Überbrückung abgeschlossen habt, sind keine weiteren Langhälse mehr übrig und ihr könnt euch wieder um wichtigere Dinge kümmern.