Horizon Forbidden West: So erlegt ihr den mächtigen Bebenzahn

Der Bebenzahn (Tremortusk) ist eine der größten und imposantesten Kampfmaschinen in Horizon Forbidden West. Der Kampf gegen dieses Ungetüm kann sich aufgrund seiner dicken Panzerung und mächtigen Waffen als ziemlich fordernd herausstellen. In diesem Guide zeigen wir euch, wie ihr den Bebenzahn besiegt.

Horizon Forbidden West: Wie ihr den Bebenzahn besiegt

Den an ein Mammut angelehnten Bebenzahn könnt ihr in der Wildnis von „Horizon Forbidden West“ antreffen. Es gibt aber auch Quests, die diese Maschine als Gegner haben, insbesondere wenn es gegen Regalla und die Tenakth-Rebellen geht, die die Bebenzähne als wandelnde und mit Bogenschützen besetzte Kriegsfestungen nutzen können. Der Bebenzahn ist zwar relativ langsam, besitzt dafür aber eine extrem dicke Panzerung und mehrere Fernkampfwaffensysteme. Seine vier großen Stoßzähne können euch zudem großen Schaden erleiden lassen, wenn ihr unachtsam im Kampf seid.

© Sony Interactive Entertainment

Ein wandelndes Waffenarsenal: Befindet ihr euch im Kampf gegen einen Bebenzahn wird er seine starken Kanonen an den Seiten seines Rückens auf euch abfeuern. Die Projektile ähneln denen vom Scheibenwerfer des Donnerkiefers. Neben den seitlichen Laserkanonen befinden sich auch noch Plasmageschütze sowie eine große Schockkanone mit zielsuchenden Geschossen auf der Vorderseite. Für den Nahkampf nutzt die Kampfmaschine seine vier gigantischen Stoßzähne, Rammattacken sowie starke Flammenwerfer.

So solltet ihr vorgehen: Am besten startet ihr damit, den großen Lohebehälter am Bauch des Bebenzahns mit Pfeilen zu attackieren. Erleidet der Lohebehälter genug Schaden, wird eine Explosion ausgelöst, die der Maschine guten Schaden zusetzt und obendrein seine Feuerangriffe deaktiviert. Zudem stellt sich der Bebenzahn dann auf seine Hinterbeine und wirft die Holzfestung auf seinem Rücken ab (sofern vorhanden).

Der Bebenzahn ist generell anfällig für Frostangriffe. Ihr solltet also stets auf Abstand bleiben und mit Eispfeilen und Frost-Munition (zum Beispiel mit der Sprengschleuder) guten Schaden austeilen.

© Sony Interactive Entertainment

Um seine Rammangriffe mit den Stoßzähnen zu blocken, müsst ihr alle vier Stoßzähne zerstören. Achtet auch auf die kleinen Zünder an den Stoßzähnen: Trefft sie mit Schockpfeilen für eine Elementarexplosion.

Die Plasmakanone und Salvenkanone können mit genug Schaden entfernt werden, aber noch wichtiger ist es, die große Schockkanone am Kopf vom Bebenzahn abzutrennen. Diese könnt ihr nämlich selbst als schwere Waffe einsetzten.