Horizon Forbidden West: Burning Shores-DLC erfährt Review-Bombing wegen Aloy

Seit wenigen Tagen können wir mit Horizon Forbidden West: Burning Shores ein neues Abenteuer von Aloy erleben. Da die Hauptstory mit einer Spielzeit von sieben bis acht Stunden beendet ist, können viele Spieler*innen mittlerweile ihre Meinung zum DLC kundtun.

Doch die Erweiterung erfährt gerade ein Review-Bombing, da sich viele an Aloy stören. Auf Metacritic sind beispielsweise 358 negative Bewertungen zu finden, die sich an einem Detail stören. Wir klären euch auf, was hinter den Kritiken steckt.

Horizon Forbidden West: Die Kritik an Burning Shores

Im Laufe der Geschichte lernt Aloy den neuen Charakter Seyka kennen, deren Schwester wir für eine Trophäe retten müssen. Aloy und Seyka lernen sich immer besser kennen und entwickeln Gefühle füreinander.

Wieso die Kritik? Gegen Ende des DLCs können Spieler*innen entscheiden, ob sie Seyka küssen wollen oder ihr einen Korb geben. Für viele User ist Aloys Sexualität das Problem an der Erweiterung, da vorher nie klar war, zu welchem Geschlecht sie sich hingezogen fühlt.

Für viele kommt diese Enthüllung überraschend und sie bezeichnen die Romanze als „LGBTQ-Propaganda“. Dem Spiel würde eine bestimmte Agenda aufgezwungen werden. Sie hätten sich für Aloy eine heterosexuelle Orientierung gewünscht und bezeichnen die Story deshalb als „Müll“.

Außerdem werfen einige Kritiken dem Entwicklerstudio Guerrilla vor, dass sie The Last of Us kopieren wollen. In dem Spiel steht Protagonistin Ellie im Vordergrund, die wie Aloy vom gleichen Geschlecht angezogen wird.

Neben den negativen Bewertungen zu Aloys Sexualität gibt es noch weitere Kritiken, die sich auf die Story oder das Gameplay beziehen. Einige User stört es außerdem, dass „Burning Shores“ nicht für PS4 erschienen ist.

© Sony Interactive Entertainment/Guerrilla Games

Mittlerweile ist der User-Score bei einem Wert von 3,2 angekommen. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Bewertungen in den nächsten Tagen entwickeln und ob sich das Spiel noch an den Metascore von 82 angleichen kann.