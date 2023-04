In Horizon Forbidden West: Burning Shores ist Aloy nicht nur einer neuen Gefahr auf der Spur, sondern muss sich ebenfalls gegen unbekannte Maschinenwesen behaupten. Passend dazu gibt es mit Brutstätte Theta auch einen frischen Dungeon, den ihr erkunden dürft. Wir verraten euch, wie ihr ihn im PS5-DLC meistert.

Wie kommt ihr in Brutstätte Theta hinein?

Diese Brutstätte befindet sich im Osten des neuen Gebiets, doch ihr solltet diesen Abschnitt der Brennenden Küsten erst aufsuchen, nachdem ihr den zweiten Wachturm im Rahmen der Story-Kampagne ausgeschaltet habt. Vorher besteht ansonsten die Chance, von diesem abgeschossen zu werden.

Wenn ihr den Theta-Eingang erreicht habt, wird Aloy bemerken, dass sie diesen nicht benutzen kann. Haltet euch links von der Tür und geht die kleine Anhöhe nach oben. Bleibt immer rechts am Rand und erledigt die Maschinen, die sich auf euch stürzen werden. Ein Stück weiter werden ihr ein Loch im Berg sehen, durch das ihr mit eurem Gleitschirm hindurch könnt. Auf diesem Weg gelangt ihr ins Innere der Anlage!

Danach erreicht ihr einen größeren Raum. Die Tür, durch die ihr gehen müsst, könnt ihr jedoch (noch) nicht erreichen. Das Ziel ist es, Brücken zwischen den verschiedenen Plattformen zu bauen, um so eine Kiste zu einem Mechanismus vor der Tür zu bringen.

Der Eingang zur Brutstätte Theta ist gut versteckt © Sony Interactive Entertainment/Guerrilla Games Um die Tür zu öffnen, müsst ihr etwas knobeln © Sony Interactive Entertainment/Guerrilla Games Durch die Tür geht es zum nächsten Abschnitt! © Sony Interactive Entertainment/Guerrilla Games

Das funktioniert so:

Schießt einen Kühlmittelkanister ab und nutzt den Wasserstrahl, um mit eurem Gleitschirm auf die rechte Plattform zu kommen. Überbrückt hier den Netzwerk-Uplink .

ab und nutzt den Wasserstrahl, um mit eurem auf die rechte Plattform zu kommen. Überbrückt hier den . Nun müsst ihr auf die gegenüberliegende Plattform auf der linken Seite gelangen. Nutzt auch hierfür einen Kühlmittelkanister und überbrückt den dortigen Netzwerk-Uplink.

Jetzt müsst ihr die Plattform erreichen, auf der sich die Tür befindet. Schießt erneut einen Kühlmittelkanister ab, geht rüber und überbrückt den letzten Netzwerk-Uplink. Anschließend müsst ihr nur noch die Kiste bis auf die Bodenplatte schieben, die die Tür öffnet.

Zwischendurch werden immer wieder kleine Maschinenwesen auftauchen, die jedoch keine allzu große Herausforderung für euch darstellen sollten. Nachdem die Tür offen ist, geht es weiter!

Auf dem Weg zum Kern von Bruststätte Theta

Der nächste Abschnitt in der „Burning Shores“-Brutstätte ist ziemlich linear. Folgt dem Weg bis ihr eine Plattform erreicht, zu der ihr euch raufziehen könnt (2x die X-Taste drücken). Diese Plattform könnt ihr steuern, indem ihr euch in eine der Ecken stellt. Fahrt damit bis zum Kraftfeld am Ende des Raumes.

Mit einer Plattform überwindet ihr den Lavastrom © Sony Interactive Entertainment/Guerrilla Games

Wenn ihr euch nun mit Aloy umdreht und nach rechts unten schaut, werdet ihr dort ein weiteres Kraftfeld bemerken. Hinter diesem befindet sich ein Netzwerk-Uplink, der euer nächstes Ziel ist. Dreht euch nun wieder zum großen Kraftfeld um und springt links davon an die Konstruktion. Folgt jetzt dem Pfad.

Oben angelangt, müsst ihr fix sein: Sobald eine Plattform vor euch ist, springt auf diese rauf und rennt schnell ans andere Ende! Springt von dort an den Rand auf der gegenüberliegenden Seite. Danach erreicht ihr eine weitere recht große Kammer: Schießt einen Kühlmittelkanister ab und nutzt den Wasserstrahl, um auf die obere Plattform zu gelangen. Dann springt mit dem Greifhaken auf die andere Seite.

Aloy muss im Inneren der „Horizon Forbidden West: Burning Shores“-Brutstätte viel klettern © Sony Interactive Entertainment/Guerrilla Games

Jetzt müsst ihr nur noch die Tür überbrücken und ihr gelangt in einen langen Korridor, in dem mehrere kleine Maschinenwesen aufwachen werden. Folgt dem Weg und erledigt die Gegner, im Anschluss könnt ihr die nächste Tür ungestört öffnen. Seilt euch ab und überbrückt den Netzwerk-Uplink. Jetzt seid ihr schon fast am Ziel eurer kleinen „Horizon Forbidden West: Burning Shores“-Odyssee angelangt.

Der Kern von Brutstätte Theta

Ihr habt jetzt die beiden zuvor erwähnten Kraftfelder deaktiviert. Lauft nun zu eurer Plattform zurück und fahrt so lange weiter, bis ihr zu einer Blockade gelangt. Von hier geht es wieder zu Fuß weiter. Ein kleines Stück danach könnt ihr mit eurem Gleitschirm endlich zum Kern von Brutstätte Theta vordringen.

Der Kern ist das Ziel eures kleinen Abenteuers © Sony Interactive Entertainment/Guerrilla Games Das Maschinenwesen ist ein harter Brocken © Sony Interactive Entertainment/Guerrilla Games Endlich könnt ihr den Kern überbrücken © Sony Interactive Entertainment/Guerrilla Games

Jetzt müsst ihr, wie ihr es aus den „Horizon Forbidden West“-Brutstätten gewohnt seid, den Kern der Anlage überbrücken. Allerdings wartet hier natürlich noch ein Bossgegner auf euch, der Aloy zuvor bereits beobachtet hat. Hierbei handelt es sich um einen Spitzen Gallbauch, der ziemlich viel aushält.

Sobald ihr ihn erledigt habt, könnt ihr den Kern überbrücken. Kleiner Tipp: Mit dem Phantomhandschuh geht das relativ fix, solange ihr die Schwachstellen des „Burning Shores“-Bosses anvisiert. Anschließend könnt ihr Gallbäuche überbrücken, Brutstätte Theta verlassen und den schönen Ausblick genießen.

Die Belohnung für eure Mühen in Brutstätte Theta ist ein malerischer Ausblick © Sony Interactive Entertainment/Guerrilla Games

„Horizon Forbidden West: Burning Shores“ ist seit dem 19. April 2023 exklusiv für die PlayStation 5 erhältlich.