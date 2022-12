Horizon Forbidden West: Burning Shores DLC angekündigt – nur für PS5!

Endlich haben sich die Gerüchte bewahrheitet: Sony und Entwickler Guerrilla Games haben bei den Game Awards 2022 offiziell Aloys nächstes Abenteuer angekündigt. Im DLC zu Horizon Forbidden West mit dem Titel Burning Shores wird es Aloy in neue Gefilde verschlagen.

Dennoch hat diese freudige Nachricht auch einen fiesen Beigeschmack: Leider werden alle PS4-Besitzer*innen nicht in den Genuss der Erweiterung kommen.

Horizon Forbidden West DLC angekündigt

Allzu lange müssen Fans nicht mehr warten, denn die Erweiterung wurde für den 19. April 2023 angekündigt. Hier könnt ihr euch direkt den neuen Trailer dazu ansehen:

Der kurze Trailer zeigt Aloy wie sie auf einem Sonnenflügel durch die Lüfte schwingt und ein großes offenes Gebiet entdeckt. Es sind die im Titel der Erweiterung genannten „brennenden Ufer“, welche sich etwas später als die Überreste der US-Amerikanischen Stadt Los Angeles entpuppen.

Denn spätestens, wenn unsere Heldin am berühmten Hollywood-Schild vorbeifliegt, sollte allen klar sein, wo ihr nächstes Abenteuer angesiedelt sein wird. Zum Schluss wird genau dieses Schild von einem zum Leben erwachten Metallteufel zerstört. Die bisher in den Spielen angetroffenen Horus-Roboter waren immer deaktivierte schlafende Riesen – in dieser Erweiterung könnte das Aloys Endgegner werden.

Wir sind schon gespannt, welche weiteren Gefahren und Entdeckungen in diesen Gefilden voller Lavaströme auf uns warten, denn mehr Informationen wollten die Entwickler*innen noch nicht verraten.

Burning Shores nur für die PS5

Am Ende der Ankündigung von Sony und Guerrilla Games wurde ebenfalls bekannt gegeben, dass der DLC nur für die PlayStation 5 erscheinen wird. Solltet ihr also „Forbidden West“ auf der PS4 spielen, geht ihr leider leer aus.

Die Entwickler*innen geben als Begründung an, dass ihnen diese Entscheidung zwar schwergefallen ist, diese aber nötig gewesen sei, um ihre Vision von einem technischen und kreativen Standpunkt aus verwirklichen zu können.