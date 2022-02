Horizon Forbidden West bekommt ein LEGO Set und es gibt erste Bilder!

Vor einigen Wochen gab es bereits erste Hinweise darauf, dass LEGO nach Mario und Sonic eine weitere Videospiel-Reihe in Klemmbaustein-Form umsetzen werden: Horizon Forbidden West. Jetzt ist es soweit und nach ersten Leaks wissen wir endlich, wie das Set mit dem Langhals aussehen wird.

Der Langhals aus Horizon Forbidden West ist auch in LEGO Form gigantisch

Denn auf der russischen Gaming-Seite Gamemag (via Promobricks) gab es zum ersten Mal handfeste Infos und Bilder zu dem LEGO Set 76989. Erst einmal unspannend von der Nummer her, verbirgt sich dahinter aber das schon lange vermutete LEGO Horizon Forbidden West-Set mit dem Langhals (im englischen Tallneck) aus dem Spiel. Die ersten Bilder zeigen ein spektakuläres 18+-Modell:

©LEGO ©LEGO ©LEGO So sieht das neue LEGO-Set zu Horizon Forbidden West aus.

Was wird es kosten? Auch die Preisfrage ist wohl ziemlich sicher und das Set kommt für reguläre 79,99 Euro auf den Markt. Bei einer Teile-Anzahl von 1.222 entspricht das einem Wert von ungefähr 6,5 Cent pro Teil. Ein Release-Datum ist ebenfalls schon bekannt. Kreuzt euch schon einmal den 22. Mai 2022 an, denn dann erscheint offiziell der Langhals.

Was steckt drin: Insgesamt werden es 1.222-Teile sein, die ihr zusammenstecken müsst, um den imposanten LEGO Langhals aufzubauen. Dazu gibt es aber noch eine runde Platte mit ein paar Pflanzen, sowie einer Aloy-Minifigur, die sogar bedruckte Arme hat, und einem Mini-Wächter. Ganz ohne Sticker kommt das Set aber nicht aus. Einige Teile auf dem Longneck sind leider nicht bedruckt und werden mit den Aufklebern gelöst.

Macht zudem Platz in eurer Wohnung, denn die Maße sind bekannt: Der Langhals wird wohl 21cm in der Länge und 34cm in der Höhe betragen. Abmessungen für die runde Platte gibt es noch nicht.

Wann gehen die Vorbestellungen los? Das ist bisher noch nicht bekannt, aber es scheint so, als wenn das Set seinen Weg ganz normal in den Handel finden wird und nicht exklusiv bei LEGO angeboten wird. Bereits einige Spielwarenhändler listeten das Set für kurze Zeit. Offizielle Infos sind aber bisher noch nicht vorhanden, steht dem Ganzen also noch mit etwas Skepsis gegenüber.

„Horizon Forbidden West“ ist für LEGO das nächste Spiel, das sie in Klotzform umsetzen werden, und der Start der neuen LEGO Gaming-Offensive. Das Markenrecht dafür haben sie sich schon vor einigen Monaten gesichert. Wir können uns also sicher sein, dass das nicht das letzte Videospiel sein wird, das als LEGO Set in den Handel kommt.