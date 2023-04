Im PlayStation 5-exklusiven DLC Horizon Forbidden West: Burning Shores warten nicht nur allerlei neue Gefahren auf Protagonistin Aloy, sondern auch ungeahnte Möglichkeiten. Mit diesen verbunden ist auch ein neuer Rohstoff, den ihr an den Brennenden Küsten finden könnt: Brimglanz.

In den nachfolgenden Zeilen verraten wir euch, wofür ihr die Ressource genau benötigt und warum ihr unbedingt bei jeder Gelegenheit danach die Augen offen halten solltet.

Was ist Brimglanz in Burning Shores?

Wenn ihr euch nach Aloys unsanfter Landung im neuen Gebiet etwas umschaut, werdet ihr sicherlich über einen golden schimmernden Kristall stolpern. Hierbei handelt es sich um den eingangs erwähnten Brimglanz, dem eine wichtige Rolle im PS5-DLC zukommt, denn hiermit könnt ihr neue Ausrüstung freischalten. Genau könnt ihr Gegenstände aus diesen Kategorien damit erwerben:

Outfits

Waffen

Upgrades/Verbesserungen (Gewebe, Spulen)

Es handelt sich bei Brimglanz also kurz gesagt um eine neue Währung beziehungsweise eine Ressource, die ihr bei Händlern eintauschen könnt. Da dieses Material überaus selten ist, müsst ihr euch gut in der weitläufigen Umgebung umschauen, besonders an eher abgelegenen Orten.

Wofür benötigt ihr Brimglanz in Burning Shores?

Beim Jäger in der Quen-Siedlung, die Aloy quasi als Operationsbasis in „Burning Shores“ dient, könnt ihr beispielsweise frische Outfits und Waffen ersteigern. Besonders schön hieran: Alle Gegenstände, die ihr gegen Brimglanz (und viele Metallscherben!) eintauschen könnt, haben den Seltenheitsrang „Legendär“ und gehören somit in die höchste Kategorie in „Horizon Forbidden West“!

Mit Brimglanz könnt ihr in „Burning Shores“ viele tolle legendäre Items ergattern, etwa Outfits… © Sony Interactive Entertainment/Guerrilla Games neue Waffen… © Sony Interactive Entertainment/Guerrilla Games und auch Spulen. © Sony Interactive Entertainment/Guerrilla Games

Wenn ihr euer Waffenarsenal nach euren Erlebnissen im Hauptspiel also noch weiter verbessern möchtet, habt ihr mit genügend Brimglanz in den Taschen die Gelegenheit dazu. Da die Preise jedoch ziemlich happig sind, werdet ihr sicherlich immer mal wieder für ein Objekt der Begierde sparen müssen.

Wo könnt ihr Brimglanz in Burning Shores finden?

Damit kommen wir nun auch schon zum letzten Punkt unseres kleinen „Horizon Forbidden West“-Guides, nämlich der Frage, wo ihr diesen begehrten Rohstoff an den Brennenden Küsten finden könnt. Das ist leider gar nicht so einfach zu beantworten, denn Vorkommnisse sind nicht auf der Karte verzeichnet.

Brimglanz ist eine enorm wichtige Ressource in „Horizon Forbidden West: Burning Shores“ © Sony Interactive Entertainment/Guerrilla Games Allerdings sind die begehrten Klunker wirklich gut versteckt © Sony Interactive Entertainment/Guerrilla Games

Als Faustregel könnt ihr euch allerdings merken, dass sich Brimglanz in „Burning Shores“ an abgelegenen Orten befindet. Ihr solltet also immer abseits der Pfade nach dem goldenen Schimmern Ausschau halten. Unterstützen kann euch hierbei Aloys Fokus, der wichtige Elemente in der Umgebung hervorhebt.

Alternativ könnt ihr es euch auch etwas einfacher machen und einen Auftrag erstellen. Falls es zum Beispiel ein Outfit oder eine Waffe geben sollte, die ihr haben möchtet, könnt ihr einen Auftrag anlegen und auf der Karte wird anschließend vermerkt, wo ihr die fehlenden Ressourcen finden könnt.

„Horizon Forbidden West: Burning Shores“ erschien am 19. April 2023, anders als das Hauptspiel, exklusiv für die PlayStation 5.