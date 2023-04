Horizon Forbidden West Burning Shores – Alle Trophäen für Gold-Trophäe in der Liste

Mit Horizon Forbidden West: Burning Shores erwartet uns eine klassische Erweiterung zum Action-Adventure Horizon Forbidden West, die am 19. April 2023 für die PlayStation 5 erscheint. Aber welchen Gefahren müssen wir mit Aloy nun wieder trotzen? Welche Aufgaben gilt es zu bewältigen?

Ein Blick auf die Trophäen-Liste zeigt, was uns in etwa erwartet und wie aufwendig es wird, eine Gold-Trophäe für den DLC zu erlangen. Guerrilla Games hat wieder einiges verbaut.

Trophäen-Liste von Horizon Forbidden West Burning Shores

Wie viele Trophäen gibt es? Es folgt ein Blick auf die vollständige Trophäenliste. Insgesamt gibt es 18 neue Trophäen, die es zu meistern gilt. Darunter befinden sich 14 Bronze-Trophäen, drei Silber-Trophäen und eine Gold-Trophäe. Eine Platin-Trophäe vermissen wir hier schmerzlich.

Alle Bronze-Trophäen

Die Auferstehung entdeckt: Die vermissten Quen finden und Londras Plan, die Erde zu verlassen, aufdecken Londra konfrontiert: Londras wahre Pläne für die Quen aufdecken und Seykas Schwester retten Den Quen geholfen: Den Quen von Flotten-Ende helfen, unbezahlbares Wissen zu bergen und die Gefangenen zu befreien Brimglanz genutzt: Brimglanz nutzen, um 1x Outfit und 1x Waffe zu kaufen Kern von Brutstätte-THETA überbrückt: Den Kern von Brutstätte-THETA erreichen und seine Informationen erlangen Stufe 60 erreicht: Spielerstufe 60 erreichen Elite-Spule oder -Gewebe ausgerüstet: Eine Waffe mit einer Elite-Spule oder ein Outfit mit einem Elite-Gewebe ausrüsten Alle neuen Maschinen gescannt: In „Burning Shores“ jeder neuen Maschinenart begegnen und sie mit dem Fokus scannen „Dinos in Zahlen“-Quiz abgeschlossen: Alle Pangäa-Figuren erlangen und das „Dinos in Zahlen“-Quiz abschließen Schatz der Stöberer erlangt: Alle Stöberer-Gegenstände erlangen und ihren Schatz ausgraben Alle Luftaufnahmen erlangt: Alle Luftaufnahmen entdecken und abschließen Greifschlag bei Maschinen angewandt: Greifschlag bei 5x verschiedenen Maschinen anwenden Gallbäuche und Stachelbruten erledigt: 5x Gallbäuche und 50x Stachelbruten erledigen Maschinen beim Gleiten erledigt: Beim Gleiten 5x Maschinen mit dem Phantomhandschuh erledigen

Alle Silber-Trophäen

Alle neuen Fertigkeiten erlernt: Alle neuen Fertigkeiten in „Burning Shores“ erlernen Phantomhandschuh verbessert: Den Phantomhandschuh vollständig verbessern Londra und seinen Horus besiegt: Den aktivierten Horus besiegen und Londras Pläne durchkreuzen

Die Gold-Trophäe

Die Gold-Trophäe ist in „Horizon Forbidden West Burning Shores“ das, was in regulären Spielen am ehesten an eine Platin-Trophäe heranreicht. Auch wenn die Erfüllung aller Trophäen eigentlich fehlt, die normalerweise Platin voraussetzt. Deshalb gibt es wohl auch kein Platin an dieser Stelle.

Doch es gibt eine Gold-Trophäe für das Erfüllen aller Missionen. Diese Aufgabe lautet dann wie folgt.

Alle Quests abgeschlossen: Alle Haupt- und Nebenquests in „Burning Shores“ abschließen

Insgesamt sehen die Quests, die im Zusammenhang mit den Trophäen stehen, recht überschaubar aus. Oder was meint ihr? Freut ihr euch schon auf die Jagd nach den Trophäen in Burning Shores?

Hier erhaltet ihr einen Einblick in die neuen Maschinen und hier erfahrt ihr, was ihr im New Game+ alles anstellen könnt.