Horizon Forbidden West: Update 1.14 bringt New Game+ und vieles mehr!

Sonys jüngste State of Play brachte Fans nicht nur eine Fülle neuer Spiele, sondern auch Updates zu bereits veröffentlichten Titeln. Dazu gehörte das Update 1.14 von Horizon Forbidden West, welches unter anderem einen New Game+- und einen Ultraschwer-Modus einführt.

Im Gegensatz zu früheren Patches für das Spiel ist dieses Update sehr umfangreich und fügt einen komplett neuen Modus, einen neuen Schwierigkeitsgrad und vieles mehr hinzu und behebt darüber hinaus eine Reihe technischer Probleme. Noch beeindruckender ist, dass das Update ab sofort verfügbar ist. Wer also einen Grund brauchte, um Aloys zweites Abenteuer noch einmal zu durchleben, ist das wohl das Zeichen eine weitere Reise in den verbotenen Westen anzutreten.

Diese neuen Features gibt es mit Update 1.14

New Game+: Die mit Abstand größte Neuerung dieses kostenlosen Updates ist der New Game+- oder auch Neues Spiel+-Modus. Alle Spieler*innen, die die Hauptgeschichte der Horizon-Fortsetzung abgeschlossen haben, können nun direkt wieder einsteigen und das Abenteuer von vorne beginnen.

Wie im New Game+-Modus üblich, werden im neuen Spieldurchlauf die gesamte Ausrüstung, alle Waffen und sämtliche Fähigkeiten aus dem vorherigen Durchlauf übernommen. Zusätzlich können auch neue Waffen, Farbtöne und Gesichtsbemalungen freigeschaltet werden, die alle exklusiv nur in diesem Modus erhältlich sind.

Neue Trophäen: Für alle, die einen größeren Anreiz brauchen einen neuen Spieldurchlauf zu starten, hat Guerrilla Games neue Trophäen ins Spiel integriert, deren Herausforderungen speziell auf das Neue Spiel+ abgestimmt sind.

Ultraschwer-Modus: Das Neue Spiel+ wird zwar einen etwas höheren Schwierigkeitsgrad haben, dennoch wird dieser nicht allzu dramatisch ausfallen. Als richtige Herausforderung wurde deshalb ein neuer Schwierigkeitsgrad, der Ultraschwer-Modus, hinzugefügt. Dieser ist für den normalen Story-Durchlauf als auch für den „Neues Spiel+“-Modus zu haben.

Mehr Quality of Life in Horizon Forbidden West

Darüber hinaus hat Guerrilla Games auch einige Quality of Life-Funktionen ins Spiel gebracht, die sich Fans schon lange gewünscht haben sollen. Die erste ist die Möglichkeit Aloys Fähigkeiten über das Menü zurückzusetzen. So kann verhindert werden, dass Fähigkeitspunkte in den falschen Bereich investiert werden.

Die zweite Verbesserung besteht darin, dass es nun eine Transmog-Funktion gibt, mit welcher Aloys Rüstung ein neues Aussehen gegeben werden kann. Es ist nun möglich, eine Vielzahl kosmetischer Looks von anderen Rüstungsteilen zu nehmen und sie auf so gut wie jedes Rüstungsset anzuwenden. So kann Aloy die gewünschten Rüstungswerte erhalten und dabei dem eigenen Geschmack nach gekleidet sein.

Das Ganze wird von einer Reihe von technischen Verbesserungen und Bugfixes abgerundet. Zu den Highlights gehören einige Leistungsverbesserungen, die die visuelle Wiedergabe des Spiels verbessern und eine Reihe von Absturzursachen beheben. Hauptquests, Nebenquests und Aktivitäten in der Open-World wurden ebenfalls aus technischer Sicht überarbeitet, einschließlich einiger Probleme mit der Schnellreise und verschiedener Fehler, die den Spielfortschritt behindern.

