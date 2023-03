Horizon Forbidden West: Burning Shores-DLC bringt neue Flugmaschine, die auch tauchen kann

Horizon Forbidden West bekommt schon bald einen PS5-exklusiven DLC namens Burning Shores. Der bringt nicht nur ein neues Gebiet und schicke Wolken ins Spiel, sondern auch noch mindestens eine neue Maschine. Der Waterwing sieht in diesem Gameplay-Clip dann auch wirklich richtig cool aus.

Burning Shores lässt euch mit neuer Maschine nicht nur fliegen

Darum geht’s: Eine der größten Neuerungen von „Horizon Forbidden West“ war, dass wir endlich auch tauchen können. Außerdem gab es erstmals die Möglichkeit, auf einer Flugmaschine hoch oben durch die Luft zu gleiten.

In Burning Shores wird beides kombiniert: Wie ein neues kurzes Gameplay-Video zum „Horizon Forbidden West“-DLC zeigt, gibt es in der Erweiterung eine neue Maschine. Die hat es in sich. Sie kann nämlich nicht nur wie der Sunwing fliegen, während wir drauf reiten, sondern auch abtauchen.

Das klingt nicht nur verdammt cool, sondern sieht auch so aus:

Das Beste beider Welten: Wo es im Hauptspiel schon ein echt überragendes Gefühl war, über die Open World zu fliegen, setzt der „Burning Shores“-DLC nochmal einen obendrauf. Wir können mit dem Waterwing nämlich einfach nahtlos von der Luft ins kühle Nass wechseln, ohne dabei anhalten oder langsamer werden zu müssen.

Wann kommt der DLC? Es dauert jetzt wirklich nicht mehr lange. Am 19. April soll die kostenpflichtige Erweiterung für die PlayStation 5 erscheinen. Richtig gelesen: Nur für die PS5, nicht mehr für die PS4, wie es noch beim Hauptspiel „Horizon Forbidden West“ der Fall war.

Wieso nur für PS5? Sony und Guerrilla bringen das Addon nur noch für die PS5, weil die PS4 nicht mehr in der Lage sein soll, das Spiel zu stemmen. Es gibt wohl unter anderem einen Kampf, der so Hardware-hungrig ist, dass die PS4 nicht in Frage kommt. Außerdem soll auch das neue Wolkensystem nur noch mit der PS5 umsetzbar sein.

Was ist eure Lieblingsmaschine aus Horizon Forbidden West und warum ist es ab dem Release des Burning Shores-DLCs dann der Waterwing?