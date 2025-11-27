Pokémon GO Dezember-Update – Fange Nacli und sichere dir den Master Ball

Mit dem Dezember 2025 vor der Tür hat Niantic aufregende Pläne für Pokémon GO bekannt gegeben. Es erwarten dich neue Events, Raids und Community Days, die das Spiel in diesem Monat besonders spannend machen. Die Entwickler haben eine Übersicht über alle geplanten Veranstaltungen und Inhalte veröffentlicht, die du nicht verpassen solltest.

Neue Pokémon und Events

Welche neuen Pokémon erwarten dich im Dezember? Im Rahmen des Pokémon GO Events Reise nach Paldea am 2. Dezember 2025 kannst du erstmals Nacli und seine Entwicklungen Naclstack und Garganacl fangen. Während des Events gibt es doppelte Erfahrungspunkte für gewonnene Raids und Pokémon-Entwicklungen. Zudem besteht eine erhöhte Chance, ein Schillerndes Larvitar und Schillerndes Kindwurm zu entdecken.

Im Verlauf der kostbaren Pfade-Saison ändern sich die Max-Kämpfe wöchentlich. Darumaka macht den Anfang, gefolgt von Frigometri, Kabuto, Seemops und zu guter Letzt Amonitas. Auch Kyurem, Reshiram und Zekrom werden im Laufe des Monats in Fünf-Sterne-Raids zu finden sein. In den Schatten-Raids wird Heatran erscheinen, während Mega-Gyarados, Mega-Rexblisar und Mega-Firnontor als Mega-Raid-Bosse hinzugefügt werden.

Community Day und Lagerplatz

Was passiert beim Community Day im Dezember? Der Pokémon GO Community Day im Dezember 2025 bietet dir die Möglichkeit, vergangene Events nachzuholen. Vom 6. bis 7. Dezember 2025 kannst du alle früheren Community Day Pokémon von 14:00 bis 17:00 Uhr lokaler Zeit finden. Dies ist eine hervorragende Gelegenheit, verpasste Pokémon zu fangen und deine Sammlung zu vervollständigen.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Um sicherzustellen, dass du genug Platz für all die neuen Pokémon hast, hat Niantic kürzlich die Lagergrenzen in Pokémon GO erhöht. Der Item-Speicher wurde um 1.000 Plätze auf insgesamt 10.500 erhöht, während du nun maximal 11.150 Pokémon halten kannst, sofern du die entsprechenden Upgrades erworben hast.

Master Ball und kostenpflichtige Inhalte

Wie erhältst du den Master Ball im Dezember? Der begehrte Master Ball wird im Dezember erneut verfügbar sein. Allerdings musst du diesmal eine spezielle Meisterwerk-Forschung kaufen, um ihn freizuschalten. Doch keine Sorge, selbst wenn du kein echtes Geld ausgeben möchtest, warten zahlreiche kostenlose Events und Inhalte auf dich.

Niantic hat es sich zur Aufgabe gemacht, Pokémon GO-Spieler im Dezember mit einer Vielzahl von Möglichkeiten zu unterhalten. Ob du nun auf der Jagd nach neuen Pokémon bist oder alte Events nachholen möchtest, der Dezember 2025 bietet dir zahlreiche Gelegenheiten, deine Abenteuer in Pokémon GO fortzusetzen.

Was denkst du über die neuen Inhalte und Events im Dezember? Teile deine Gedanken und Erfahrungen in den Kommentaren!