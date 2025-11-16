Steam Machine enthüllt – 70 % leistungsstärker als der Durchschnitts-PC

Valve hat kürzlich die Spezifikationen seiner kommenden Steam Machine enthüllt, die laut einem Ingenieur des Unternehmens leistungsfähiger sein wird als die Hardware von 70 % der aktuellen Steam-Nutzer. Obwohl hochklassige Custom-PCs die Steam Machine immer noch übertreffen, bietet Valves neues System eine tragbare Alternative für die Mehrheit der Steam-Nutzer.

Die technischen Details der Steam Machine

Was macht die Steam Machine so besonders? Die Steam Machine wurde am 12. November 2025 vorgestellt und ist ein würfelförmiger PC, der entweder SteamOS oder ein beliebiges Betriebssystem ausführen kann. Sie wurde entwickelt, um Steam-Spiele auf einem Fernseher zu spielen, und ist mit einem sechs-Kern, semi-custom AMD Zen 4 CPU ausgestattet, der Taktgeschwindigkeiten von bis zu 4,8 GHz erreichen kann.

Zusätzlich verfügt die neue Steam Machine über einen RDNA3-Grafikprozessor, der während des Spielens maximale, anhaltende Taktgeschwindigkeiten von 2,45 GHz erreicht. Diese Spezifikationen machen die Steam Machine zu einer ernstzunehmenden Option für Gaming-Enthusiasten, die nach einer leistungsstarken und dennoch kompakten Lösung suchen.

Vergleich mit der aktuellen Nutzer-Hardware

Wie schneidet die Steam Machine im Vergleich zur durchschnittlichen Nutzer-Hardware ab? Ein Ingenieur von Valve, Yazan Aldehayyat, erklärte in einem Video von Norman Chan von Adam Savage’s Tested, dass das neue System mindestens auf Augenhöhe mit, wenn nicht sogar besser als 70 % der derzeitigen Nutzer-Hardware ist. Diese Einschätzung basiert auf den Spezifikationen, die von den monatlichen Hardware-Umfragen von Steam gesammelt wurden.

Laut der Steam-Hardware-Umfrage vom Oktober 2025 umfassen die beliebtesten PC-Spezifikationen ein sechs-Kern Intel CPU, gepaart mit einer Nvidia GeForce RTX 3060 8GB Grafikkarte, 16GB DDR4 RAM und ein bis zwei Monitore, die bei 1080p laufen. Die AMD-basierten Spezifikationen der Steam Machine machen sie zu einer attraktiven Alternative zu diesen populären Setups.

Reaktionen aus der Gaming-Industrie

Wie reagiert die Gaming-Industrie auf die Steam Machine? Die Enthüllung der Steam Machine hat in der Gaming-Industrie für Aufsehen gesorgt. Phil Spencer, CEO von Microsoft Gaming, gratulierte Valve und bemerkte, dass Xbox Game Studios einer der größten Publisher auf Steam ist. Er betonte, dass das Unternehmen mehr Möglichkeiten begrüßt, um Gamern das Spielen ihrer Lieblingstitel zu ermöglichen.

Mit dieser neuen Hardware könnte Valve ernsthafte Konkurrenz im Gaming-Hardware-Bereich bieten. Es bleibt abzuwarten, wie erfolgreich Valves neueste Projekte sein werden, aber Fans werden es im nächsten Jahr herausfinden.

Was denkst du über die neue Steam Machine von Valve? Teile deine Meinung in den Kommentaren!