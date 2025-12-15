Gitarre im ARC Raiders Update bringt neue Gefahren und Kommunikation

Mit dem kommenden Cold Snap Update bekommt der Extraction-Shooter ARC Raiders ein neues Item, das nicht nur musikalisch, sondern auch spielerisch für Aufsehen sorgen dürfte: eine Gitarre. Entwickler Embark Studios hat das Instrument in einem neuen Teaser offiziell bestätigt und gibt Fans damit eine weitere Möglichkeit, sich auch jenseits der Kämpfe kreativ auszuleben.

Bereits jetzt gibt es mit der Flöte ein ähnlich gelagertes Item im Spiel, das viele zur Kommunikation mit anderen nutzen. Die nun kommende Gitarre scheint einen ähnlichen Zweck zu erfüllen, wobei sie laut Trailer auch die Aufmerksamkeit von Gegnern auf sich ziehen könnte. Wer also mitten im Schneesturm ein paar Akkorde anschlägt, sollte mit einem Angriff rechnen.

Neue Inhalte für das Überleben im Schnee

Was bringt das Cold Snap Update sonst noch? Neben der Gitarre liefert das Update auch eine Reihe weiterer Inhalte. Dazu zählt die neue Wetterbedingung „Snowfall“, die das gesamte Spielfeld in Schnee hüllt. Diese Veränderung hat direkte Auswirkungen auf das Gameplay: Die Sicht wird eingeschränkt, gefrorene Wasserflächen werden zur Rutschpartie, und wer zu lange ungeschützt draußen bleibt, riskiert Erfrierungen oder Schlimmeres.

Zusätzlich wird ein neues Raider Deck eingeführt. Dabei handelt es sich um kosmetische Inhalte wie Skins und Ausrüstungsgegenstände. Besonders auffällig ist ein neues Outfit, das dicke Winterkleidung, Solarzellen an den Armen und ein futuristisches Visier kombiniert. Erste Rückmeldungen der Community fallen jedoch gemischt aus – einige bezeichneten das Design bereits als „hässlich“ und „abschreckend“.

Starke Spielerzahlen trotz Konkurrenz

Wie erfolgreich ist ARC Raiders aktuell? Obwohl das Spiel direkt zwischen großen Titeln wie Battlefield 6 und Call of Duty: Black Ops 7 gestartet ist, konnte es sich eindrucksvoll behaupten. Zum Launch verzeichnete das Spiel über 481.000 gleichzeitige Spieler auf Steam. Auch sieben Wochen nach Release liegt die Zahl mit rund 300.000 aktiven Nutzern zur Spitzenzeit weiterhin hoch – deutlich vor vergleichbaren Titeln.

Ein Grund für diesen Erfolg liegt sicherlich in der konsequenten Update-Politik von Embark Studios. Seit dem Release am 30. Oktober 2025 gab es bereits vier große Patches. Das Update 1.4.0 vom 27. November 2025 fokussierte sich dabei vor allem auf Bugfixes, Balance-Anpassungen und die Behebung von Glitches, wie etwa dem „Out-of-Bounds“-Exploit auf Stella Montis und Blue Gate. Allerdings fanden Spieler kurz darauf neue Schwachstellen, was den Ruf nach weiteren Patches lauter werden ließ.

Gameplay mit mehr Tiefe und Risiken

Wie verändert sich das Spielgefühl durch das Update? Die Einführung der Schneebedingungen und der Gitarre dürfte die Dynamik von ARC Raiders spürbar verändern. Während sich viele auf musikalische Interaktionen freuen, wird die reduzierte Sicht im Schnee PvE- und PvP-Kämpfe gleichermaßen intensiver machen. Da Spieler nur 30 Minuten auf der Oberfläche haben, um zu looten und anschließend zu extrahieren, kann jede zusätzliche Herausforderung über Leben und Tod entscheiden.

Neu ist auch das erste „Departure Window“ für das sogenannte Expedition Project – ein neues Feature, über das bisher nur wenig bekannt ist. Spieler spekulieren derzeit, ob damit eine neue Art von Mission oder ein alternatives Fortschrittssystem eingeführt wird.

ARC Raiders bleibt spannend

Warum lohnt sich ein Blick auf das Update? ARC Raiders hat sich seit seinem Release zu einem der spannendsten PvPvE-Shooter entwickelt, was nicht zuletzt an der Spieltiefe und der aktiven Community liegt. Das Cold Snap Update erweitert diese Welt nun um neue Wettereffekte, kosmetische Highlights und ein Instrument, das mehr ist als nur ein Gimmick.

Wenn du also auf musikalische Kommunikation im Chaos stehst oder einfach ein weiteres Stück Atmosphäre suchst, könnte die Gitarre dein neues Lieblings-Item werden. Die vollständige Enthüllung erfolgt mit dem Update am 16. Dezember 2025 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S.

Was hältst du von der Gitarre und den neuen Schnee-Features? Schreib deine Meinung gerne in die Kommentare!