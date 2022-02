Echte Abenteurer*innen, die jeden Winkel einer Spielwelt absuchen, sind in Horizon Forbidden West bestimmt schon relativ früh über Hindernisse gestolpert, die sich mit Aloys Standardausrüstung einfach nicht überwinden lassen: Feuerglimmer und Metallblumen.

Doch der Fokus verspricht, dass sich hinter diesen versperrten Wegen seltene Items finden lassen, entsprechend groß ist natürlich das Interesse, diese Passagen freizulegen. Was genau euch da den Weg versperrt und wie ihr es beseitigen könnt, verraten wir euch in diesem Guide.

Horizon Forbidden West: Feuerglimmer und Metallblumen beseitigen

Die Open World von Horizon 2 ist riesig und beinahe in jedem Winkel der dystopischen Zukunft lassen sich Schätze und Geheimnisse entdecken, doch manch ein Versteck kann zu Beginn der Handlung noch nicht erkundet werden, da seltsame Naturphänomene den Weg versperren.

Wenn ihr auf ein solches Hindernis trefft, wird dieser Ort auf der Weltkarte mit einem entsprechenden Symbol markiert und als Blockierter Weg bezeichnet. Ein deutliches Zeichen dafür, dass ihr hier erst einmal nicht weiterkommt. Dabei unterscheidet das Spiel zwischen zwei Hindernissen:

Metallblumen : Rot leuchtende, metallische Objekte, deren Ranken einen Weg versperren, hinter dem sich meist wertvolle Items befinden.

: Rot leuchtende, metallische Objekte, deren Ranken einen Weg versperren, hinter dem sich meist wertvolle Items befinden. Feuerglimmer: Rote, blumenartige Objekte, die an Wänden wuchern und den Durchgang dahinter versperren.

Wer die Suche nach der superintelligenten KI GAIA gerade erst begonnen hat, besitzt noch nicht die notwendige Ausrüstung, um diese Objekte zu beseitigen. Doch keine Sorge, wir verraten euch, was ihr tun müsst, um Metallblumen und Feuerglimmer aus dem Weg zu räumen.

©Sony Interactive Entertainment

Feuerglimmer mit dem Anzünder zerstören

Manche Spieler*innen von Horizon Forbidden West gaben bereits ihre Sorge zu Protokoll, das notwendige Werkzeug, um Feuerglimmer zu beseitigen, vielleicht übersehen zu haben, da dafür vielleicht eine bestimmte Nebenquest vonnöten ist oder eine Truhe gefunden werden muss. In dieser Hinsicht können wir euch jedoch beruhigen.

Denn ihr erhaltet die Spezialausrüstung Anzünder, mit der Aloy die rot leuchtenden Blumen zerstören kann, automatisch im Verlauf der Kampagne, nämlich während der Hauptmission Tor des Todes. Hierbei handelt es sich um eine sehr frühe Quest, die eine empfohlene Stufe von 10 hat und eure erste Aufgabe im Verbotenen Westen darstellt.

©Sony Interactive Entertainment

Metallblumen mit dem Rankenschneider beseitigen

Habt ihr euch den Anzünder gebaut, werden die blockierten Wege auf eurer Karte mit einem entsprechenden Symbol versehen, damit ihr sofort sehen könnt, ob ihr hier mit eurer neuen Spezialausrüstung weiterkommt und nicht versehentlich auf Metallblumen trefft, die ein anderes Werkzeug voraussetzen.

Um Metallblumen zerstören zu können benötigt ihr nämlich die Spezialausrüstung Rankenschneider und auch dieses Objekt erhaltet ihr automatisch im Verlauf der Kampagne, nämlich während der Mission Samen der Vergangenheit, für die ein Level von 24 empfohlen wird und die nach circa 25 Spielstunden zur Verfügung steht.

Habt ihr das nützliche Objekt gebaut, wird auf der Karte ebenfalls jeder blockierte Weg fortan mit dem Symbol für den Rankenschneider versehen, damit ihr direkt wisst, was ihr an dem entsprechenden Ort tun müsst. Nun könnt ihr die meisten blockierten Passagen in „Horizon Forbidden West“ öffnen und euch die Schätze dahinter schnappen.