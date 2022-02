Horizon Forbidden West: 5 Tipps, wie ihr schnell Erfahrungspunkte erhaltet

Die Open World von Horizon Forbidden West ist riesig und entsprechend gibt es viele Orte, Geheimnisse, Schätze und auch mächtige Maschinentiere zu entdecken. Doch wer alles erkunden und jeden Feind besiegen möchte, benötigt nicht nur starke Ausrüstungsteile, sondern auch viele verschiedene Fertigkeiten und im Zweifelsfall haufenweise Erfahrungspunkte.

Denn wer einfach nur erkundet und sich über Aloys Entwicklung keine Gedanken macht, wird schnell auf Gegner treffen, die deutlich höhere Level haben. Und ohne XP erhaltet ihr auch keine Fertigkeitenpunkte und könnt somit nichts Neues lernen. Daher ist es überaus wichtig, schnell viele Erfahrungspunkte zu sammeln, damit euch nichts mehr aufhalten kann.

Horizon Forbidden West: Wie ihr schnell Erfahrungspunkte sammeln könnt

Es gibt viele verschiedene Wege in Horizon Forbidden West Erfahrungspunkte zu sammeln und im Grunde gibt es für jede Aktion im Spiel zumindest eine kleine Menge XP, sogar für das Erlegen von Wildtieren. Doch wer schnell gleich mehrere Level aufsteigen möchte, hält sich mit solchem Firlefanz nur auf.

Denn selbst das Besiegen von Maschinentieren und das Töten von Rebellen bringt nur kleine Mengen an Erfahrungspunkte, weswegen ihr lieber auf die nachfolgenden Aktionen setzen solltet, da diese euch deutlich mehr XP einbringen und das mit vergleichsweise geringem Zeitaufwand. Hier also nun die fünf besten Wege, schnell Erfahrungspunkte zu sammeln.

©Sony Interactive Entertainment

Schießt Missionen ab

Viele Spieler*innen unterschätzen, wie viele Erfahrungspunkte man dafür erhält, wenn man verschiedene Quests abschließt und konzentrieren sich stattdessen zu sehr auf das Erkunden der großen Spielwelt. Dabei bringen die Hauptmissionen, Nebenmissionen und Botengänge sehr viele XP und sind der schnellste Weg, Aloy stärker zu machen.

Solltet ihr also das Gefühl bekommen, dass euch noch wichtige Fertigkeiten fehlen oder eure Gegner werden zunehmend zu stark, dann schließt erst einmal ein paar Missionen der Kampagne ab und achtet in neuen Gebieten, vor allen Dingen in Städten, auf die grünen Ausrufezeichen, die euch zur Verfügung stehende Nebenmissionen anzeigen.

Horizon Forbidden West: Blockierter Weg – Feuerglimmer und Metallblumen beseitigen!

Säubert Rebellenlager

Die Rebellen der Tenakth und Überreste der Eclipse haben überall im Verbotenen Westen ihre Lager aufgeschlagen und es ist Aloys Aufgabe, diese Banditen in ihre Schranken zu weisen und ihre Festungen zu säubern. Hört euch Gerüchte von Fremden an und akzeptiert Nebenmissionen, um die Standorte solcher Lager in Erfahrung zu bringen.

In den Rebellenlagern findet ihr meist seltene Materialien, könnt eure Schleichfähigkeiten verbessern und eure Kampffähigkeiten unter Beweis stellen. Aber in erster Linie geht es darum, den Anführer eines solchen Lagers zu finden und zu töten, was euch eine überdurchschnittliche Menge an XP einbringt.

Horizon Forbidden West: So erlegt ihr den mächtigen Bebenzahn

Schließt Reliktruinen ab

In der ganzen Welt von „Horizon Forbidden West“ befinden sich Ruinen aus der Zeit der Alten, die euch auf der Karte mit einem entsprechenden Symbol angezeigt werden. In diesen Ruinen müsst ihr kleine Rätsel lösen und meist einen Weg finden, eine verschlossene Tür zu öffnen oder einen geheimen Raum zu entdecken.

Bei der Erkundung von Reliktruinen wie beispielsweise Der Schrecken und Niemandsland entdeckt ihr nicht nur mysteriöse Ornamente, sondern findet auch allerlei seltene Materialien und bekommt nach dem erfolgreichen Abschluss eine größere Menge Erfahrungspunkte. Seht ihr eine Ruine, geht also unbedingt hinein.

Trophäenjäger, aufgepasst: Platin wird in Horizon Forbidden West ein Klacks!

Langhälse überbrücken

Insgesamt streifen sechs Langhälse durch den Verbotenen Westen und genau wie im Vorgänger, Horizon Zero Dawn, könnt ihr diese sanften Riesen besteigen und überbrücken, um weite Teile der Karte aufzudecken und geheime Orte sichtbar zu machen. Dies zu tun ist aber nicht nur absolut praktisch, sondern hat auch noch einen weiteren Nutzen.

Denn für jeden erfolgreich bestiegenen und überbrückten Langhals erhaltet ihr eine angemessene Menge an XP, die euch dabei hilft, Aloy weiterzuentwickeln. Manchmal ist es aber gar nicht so einfach, überhaupt auf den Kopf eines Langhalses zu gelangen, weswegen wir euch in dem Guide Alle 6 Langhälse, wo ihr sie findet und wie ihr sie überbrückt eine entsprechende Anleitung zur Verfügung stellen.

Horizon Forbidden West: Wie weit bin ich? Alle Hauptmissionen im Überblick

Brutstätten erkunden

Auch die Brutstätten sind jenen unter euch, die bereits den Vorgänger von „Horizon Forbidden West“ gespielt haben, natürlich bereits ein Begriff. An diesen unterirdischen Orten werden Maschinen produziert und wer sich bis zum letzten Raum durchkämpft und die Steuereinheit überbrückt, kann fortan Maschinentiere zu Verbündeten machen.

Was natürlich praktisch ist, doch es gibt noch einen weiteren tollen Bonus, wenn ihr Brutstätten abschließt, denn ihr erhaltet dafür ebenfalls eine gehörige Menge an XP. Außerdem könnt ihr in Brutstätten meist allerlei seltene Materialien finden und manchmal sogar rare Herstellungsobjekte wie Grünglanz.