Horizon Forbidden West: Reliktruine Niemandsland erfolgreich abschließen, so geht´s

In Horizon Forbidden West gibt es zahlreiche Schätze und Geheimnisse der Alten Welt zu entdecken und viele davon liegen in den so bezeichneten Reliktruinen verborgen. Schließt ihr diese Orte erfolgreich ab, erhaltet ihr größere Mengen an Erfahrungspunkten und ein mysteriöses Ornament.

Nachdem ihr bereits früh in der Kampagne über die Reliktruine Der Schrecken gestolpert seid, erwartet euch im Verbotenen Westen die zweite Ruine: Niemandsland. In diesem Guide verraten wir euch, wie ihr das Labyrinth aus Hindernissen und Rätseln meistert und euch somit die Hinterlassenschaften der Alten sichert.

Niemandsland erkunden: Vorbereitungen treffen

Wer direkt nach der Ankunft im Verbotenen Westen die Reliktruine Niemandsland entdeckt hat, wird schnell festgestellt haben, dass sich dieser Ort nur erkunden lässt, wenn ihr eine bestimmte Ausrüstung dabei habt, denn rote, blumenartige Gewächse versperren euch immer wieder den Weg und machen es somit unmöglich, den Ort komplett zu erkunden.

Bei diesen Kristallen handelt es sich um Feuerglimmer und ihr werdet sie nur los, wenn ihr den Gegenstand Anzünder euer Eigen nennt. Wie ihr diese Spezialausrüstung erhaltet verraten wir euch in unserem Guide Blockierter Weg – Feuerglimmer und Metallblumen beseitigen. Sobald ihr den Stab erhalten habt, kann die Erkundung losgehen.

Horizon Forbidden West: Reliktruine Niemandsland erkunden

Lauft erst einmal in Richtung West/Nordwest um das Gebäude herum und ihr werdet in einer Nische in der Wand eine Kiste mit gelben Halterungen finden. Diese Kisten können per Hand verschoben, aber auch mit dem Greifhaken herangezogen werden. Zieht die Kiste nun aus der Wandlücke heraus und schiebt sie an die gegenüberliegende Wand, wo ihr gelbe Halterungen am Dach erkennen könnt.

Klettert nun über die Kiste nach oben und zerstört an der nächsten Wand den Feuerglimmer, um die marode Mauer zum Einsturz zu bringen. Denkt daran, etwas Abstand aufzubauen, bevor der Glimmer explodiert, da Aloy ansonsten Schaden nimmt. Schlüpft durch das neu entstandene Loch und springt in dem Raum dahinter nach unten unten.

Zu eurer Linken erkennt ihr nun eine weitere brüchige Wand, deren blaue Metallhalterungen eine Einladung für euren Greifhaken sind. Bringt auch diese Mauer zum Einsturz und folgt dem Gang dahinter nach draußen, wo ihr einen zweiten Feuerglimmer vorfindet, den ihr natürlich ebenfalls in die Luft fliegen lasst.

Schnappt euch in dem Raum dahinter die leere Energiezelle und bringt diese in den großen Raum mit dem Wasser, wo ihr eben noch die brüchige Wand eingerissen habt. Zu eurer Rechten, neben dem Eingang, findet ihr eine Aufladestation, welche die Zelle wieder mit Energie versorgt. Doch könnt ihr sie nicht auf die andere Seite tragen, da das Betreten des Wassers eine Entladung zur Folge hat.

Um dies zu umgehen, müsst ihr wieder ein Stockwerk nach oben, direkt hinter die erste Metallblume. Wendet euch hinter dem von euch geschaffenen Durchgang nach links und ihr erkennt auf der anderen Seite des Gerölls eine weitere Metallkiste, die ihr mit eurem Greifhaken heranzieht und somit ins Erdgeschoss fallen lasst.

Schiebt die Kiste nun durch das Wasser und stellt sie, immer noch im Wasser stehend, neben der Aufladestation ab. Nun könnt ihr die Energiezelle entnehmen, auf die Kiste steigen und die Zelle dort wieder ablegen. Schiebt die Kiste anschließend ins Trockene auf der gegenüberliegenden Seite, wo ihr die Zelle nun in die dafür vorgesehene Halterung stecken könnt.

Lest euch nun die Nachricht durch, die lila markiert ist und entsprechend kaum übersehen werden kann. So erhaltet ihr den Code, den ihr für die verschlossene Tür benötigt: 2204. Schiebt die Kiste nun an die naheliegende Wand mit der gelben Halterung und klettert eine Etage höher, wo ihr schließlich den Code eingeben und die finale Tür öffnen könnt.