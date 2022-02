Wer die Reichtümer der Alten Welt an sich bringen will oder Horizon Forbidden West einfach nur auf 100% durchspielen möchte, muss kleine Rätsel in den Reliktruinen lösen, wozu auch der Ort Der Schrecken gehört, die erste Ruine in dem Spiel.

Wer diese Herausforderungen erfolgreich absolviert und ihre Geheimnisse ans Tageslicht zerrt, erhält nicht nur reichlich Erfahrungspunkte, sondern auch höchst seltene Ornamente, die ihr im späteren Verlauf des Spiels noch gebrauchen könnt. In diesem Guide verraten wir euch, wie ihr an die Hinterlassenschaften der Alten gelangt.

Horizon Forbidden West: Reliktruine Der Schrecken

Die erste Ruine namens Der Schrecken befindet sich im Zentrum des ersten Gebiets von Horizon Forbidden West und kann quasi gar nicht übersehen werden, da Aloy hier automatisch im Verlauf der Kampagne vorbeikommt. Habt ihr den Ort entdeckt, sucht nach dem einzigen Eingang und betretet die Ruine.

Haltet in dem ersten Raum Ausschau nach einer Metallkiste mit gelben Markierungen. Solche Objekte werdet ihr in der Open World noch öfter finden, vor allen Dingen in den Reliktruinen, und ihr benötigt sie fast immer, um höher gelegene Stellen erreichen zu können, die sich selbst mit dem Greifhaken nicht fassen lassen.

Zieht die Kiste nun in die Mitte des Raums, so dass sie ungefähr unter dem gelb markierten Haltegriff steht, der zuvor noch unerreichbar schien. Klettert nun auf die Kiste und ihr könnt euch nach oben ziehen, wo ihr eine verschlossene Tür findet, für die ihr sowohl eine Schlüsselkarte als auch einen Code benötigt, zwei Dinge, die ihr aktuell noch nicht habt.

Ignoriert den versperrten Weg also fürs Erste und begebt euch nach draußen, auf den Balkon, wo ihr mit einem beherzten Sprung auf die andere Seite hüpft und dort wieder ins Innere der Ruine zurückkehrt. Lasst euch ins Erdgeschoss fallen und scannt mit eurem Fokus die lila markierte Nachricht, die erst einmal wenig hilfreich ist, da euch noch die Schlüsselkarte fehlt. Dafür habt ihr nun zumindest schon einmal den Code für die Tür, nämlich 1705.

Dreht euch nun um und nutzt Aloys Greifhaken, um eine zweite, gut sichtbare Kiste nach unten zu ziehen. Sucht dann auf der anderen Seite des Raums nach einem verschlossenen Lüftungsschacht, dessen Klappe ihr ebenfalls mit dem Greifhaken öffnen könnt. Springt auf die Kiste und von dort aus nach links, auf die kleine Plattform mit der Truhe.

Von dort aus springt ihr auf die geöffnete Klappe des Lüftungsschachtes, schlüpft durch diesen hindurch und ihr landet schließlich im angrenzenden Raum, wo ihr eine brüchige Wand mit blauen Halterungen erkennen könnt. Reißt diese ein und lasst euch dann in das Loch im Boden fallen, wo ihr dem Verlauf des Tunnels folgt.

Am Ende des Gangs seht ihr über euch weitere blaue Halterungen, die euch anzeigen, dass ihr hier die Decke einreißen könnt, wozu ihr abermals den Greifhaken nutzt. Kehrt nun zu der ersten Kiste im zweiten Raum zurück und schiebt diese in das neu entstandene Loch im Boden, springt hinterher und schiebt die Kiste zum hinteren Ende des Gangs.

Dank der Kiste könnt ihr nun die gelben Halterungen an der Wand erreichen und nach oben klettern. Folgt dem Verlauf dieser Halterungen und ihr erreicht schließlich das Dach, über welches ihr auf den nahen Balkon springt, wo ihr schließlich die Schlüsselkarte für den versperrten Hotelraum findet.

Jetzt müsst ihr nur noch in den allerersten Raum zurückkehren, und über die Kiste erneut nach oben klettern, wo ihr mit der Schlüsselkarte und dem Code 1705 die Hotelzimmertür öffnen könnt. Die Schätze dahinter gehören nun euch und die Reliktruine Der Schrecken gilt als abgeschlossen.