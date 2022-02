Horizon Forbidden West: 9 nützliche Einsteiger-Tipps für die Suche nach GAIA

In Horizon Forbidden West für die PS4 und PS5 geht Protagonistin Aloy erneut auf die Suche nach einem Backup der superintelligenten KI GAIA. Wir in das Action-Rollenspiel von Guerrilla Games reingeschaut und für euch 9 Tipps und Tricks zusammengetragen, die den Einstieg enorm erleichtern.

Egal ob ihr bereits den Vorgänger Horizon Zero Dawn gespielt habt oder mit dem zweiten Teil anfangt, unsere Hilfestellungen können euch so oder so dabei unterstützen, euch in der fernen Zukunft zurechtzufinden, die Spielmechaniken zu lernen und zeigen euch zudem auf, worauf ihr auf jeden Fall achten müsst, um Frust und Niederlagen im Kampf zu vermeiden.

Solltet ihr euch noch nicht sicher sein, ob ihr dem Game eine Chance geben sollt, empfehlen wir euch einen Blick in den ausführlichen Test von unserem Redakteur Daniel Busch zu werfen, den ihr hier finden könnt: Horizon Forbidden West im Test: Nicht weniger als ein grandioses Meisterwerk!

© Sony Interactive Entertainment.

Tipp #1: Maschinen vor dem Kampf scannen

Ein großer Teil von „Horizon Forbidden West“ besteht daraus, Maschinen zu bekämpfen. Sei es, weil euch die gefährlichen Kreaturen im Weg stehen, euch direkt angreifen, oder einfach nur, weil ihr abtrennbare Teile ihrer Körper für eurer Ausrüstung oder eine Quest benötigt. Sich blindlings in den Kampf stürzen bringt aber niemandem etwas.

Stattdessen solltet ihr den Fokus von Aloy nutzen, um die jeweiligen Maschinen vor einer Auseinandersetzung zu scannen, wodurch ihr sofort erfahrt, gegen welche Attacken die entsprechende Kreatur schwach ist und womit ihr euch eher die Zähne ausbeißen werdet.

Horizon Forbidden West bekommt ein LEGO Set und es gibt erste Bilder!

Außerdem erfahrt ihr im Menü nach dem Scan alles über die Einzelteile der Maschine und welche Beute ihr erwarten dürft, wenn ihr diese vom Hauptkörper trennt. Das Spiel gibt euch zusätzlich nützliche Tipps für den Kampf und verrät euch, über welche Attribute euer Gegner verfügt.

Natürlich könnt ihr mit dem Fokus Feinde dauerhaft markieren, seht die Patrouillenroute einzelner Gegner und könnt ihren Weg sogar anzeigen lassen. Dadurch habt ihr alle Vorteile auf eurer Seite. Bedenkt, dass es von fast allen Maschinen verschiedene Ausführungen gibt, die sich im Detail teilweise voneinander unterscheiden und unabhängig voneinander gescannt werden müssen.

© Sony Interactive Entertainment.

Tipp #2: Ignoriert die Wildtiere nicht

In Aloys Welt sind neben den Maschinen auch jede Menge normaler Wildtiere unterwegs, die durchs Gebüsch huschen und hier und dort euren Weg kreuzen. Auch wenn es grausam erscheinen mag, diese schönen Geschöpfe zu töten, ist dies doch von großem Vorteil für euch.

Denn die Wildschweine, Geißböcke, Waschbären, Füchse und andere Bewohner der Natur hinterlassen je nach Glück unterschiedlich seltene Materialien, die ihr benötigt, um eure Ausrüstung zu verbessern, wodurch ihr schließlich mehr Zeug mit euch rumschleppen könnt.

Außerdem erhaltet ihr in jedem Fall Fleisch von den erlegten Tieren, das ihr zu einem der vielen Köche in den Städten bringen könnt. Diese Zutatenkünstler zaubern euch leckere Gerichte, die euch temporäre Boni bescheren, wodurch ihr in schwierigen Situationen einen deutlichen Vorteil erhaltet.

© Sony Interactive Entertainment.

Tipp #3: Sichert euer Überleben

Selbst auf dem Schwierigkeitsgrad Normal kann es in manchen Situationen ganz schön gefährlich werden und wer die Anforderungen noch höher schraubt, wird jeden Vorteil gebrauchen können den es gibt. Daher ist es wichtig, bereits zu von Anfang an darauf zu achten, welchen der sechs Skill-Trees ihr ausbauen wollt. Zur Verfügung stehen:

Kriegerin

Fallenstellerin

Jägerin

Überlebende

Eindringling

Maschinenmeisterin

Jeder dieser Skill-Trees hat seine ganz eigenen Vorteile und schaltet euch neue Fähigkeiten und Attacken frei, doch nur einer davon sichert euch direkt zu Beginn eine hohe Überlebenschance, nämlich der Überlebende-Skill-Tree.

Trophäenjäger, aufgepasst: Platin wird in Horizon Forbidden West ein Klacks!

Es ist empfehlenswert, so früh wie möglich zumindest den ersten Zweig dieses Skill-Trees zu leveln, wodurch ihr nützliche Vorteile wie Wirksame Medizin, Gesundheitsregeneration, Gesundheitsverteidigung, Trankgeschick und Medizinkapazität erhaltet. Was es euren Feinden deutlich schwerer macht, euch zu erledigen.

Abgesehen von dieser Bevorzugung beim Leveln ist es immer ratsam, eure Punkte gleichmäßig zu verteilen, damit ihr stetig und in allen Bereichen besser werdet. Wer plant, das Spiel auf 100 Prozent durchzuspielen, wird früher oder später sowieso alle Fertigkeiten erlernt haben, weswegen ihr euch nicht allzu viele Gedanken machen müsst und eure Entscheidungen von eurem Spielstil abhängig machen könnt.

© Sony Interactive Entertainment.

Tipp #4: Stachelwerfer und Anzünder besorgen

Es gibt eine Waffe und eine Spezialausrüstung, die wir euch wärmstens ans Herz legen möchten und die ihr euch so früh wie möglich besorgen solltet. Der Stachelwerfer ist eine sehr mächtige Waffe, die zwar sehr langsam schießt, aber hohen Schaden anrichtet und sich gut für schwer gepanzerte Ziele eignet.

Der Prototyp-Stachelwerfer besteht aus fünf Wurfspeeren, die ihr auf eure Gegner werft und die nach einer kurzen Zeitverzögerung explodieren. Obwohl diese Waffe die Seltenheitsstufe „gewöhnlich“ besitzt, ist sie sehr mächtig und erleichtert eure Jagd ungemein.

Horizon Forbidden West-Spielzeit: So lange seid ihr mit dem Open-World-Abenteuer beschäftigt

Nehmt den Auftrag Mehr Wumms bei den Oseram-Bastlerinnen in Kettengranz an und besogt den handwerklich begabten Damen eine Reißhorn-Rippe sowie drei Stürmerhörner. Kehrt damit zu euren Auftraggeberinnen zurück und ihr seid gut für die meisten großen Feinde gerüstet.

Der Anzünder ist hingegen eine Spezialausrüstung, die ihr im Verlauf der Kampagne automatisch erhaltet, nämlich während der Mission Tor des Todes. Während dieser Quest muss Aloy dem Signal von Sylens nachjagen, was sie in den Verbotenen Westen führt.

Wir empfehlen euch, diese Mission so früh wie möglich abzuschließen, da der Anzünder es euch erlaubt Feuerglimmer zur Explosion zu bringen, rote Kristalle, die ihr überall in der Welt von „Horizon Forbidden West“ finden könnt und die euch den Weg zu wertvollen Schätzen versperren.

© Sony Interactive Entertainment.

Tipp #5: Rebellenlager leise säubern

Immer wieder wird Aloy vor die Aufgabe gestellt, stark bewachte Rebellenlager im Alleingang auszuschalten und sobald sie bei diesem Versuch einen Alarm auslöst, hat sie es mit vielen Feinden zu tun, die aus allen Richtungen anstürmen und unnachgiebig angreifen. In Solchen Situationen überleben nur meisterhafte Kämpfer*innen.

Doch es gibt eine deutlich einfachere und auch lohnendere Lösung, nämlich der lautlose Angriff aus dem Hinterhalt. Menschen in Horizon 2 sind nicht sonderlich clever, können nicht weit sehen und geben die Suche nach Feinden relativ schnell wieder auf, was sie zu leichter Beute für stille Jäger*innen macht.

Horizon Forbidden West – Test-Wertungen: Das sagt die internationale Presse

Bleibt im hohen Gras versteckt oder sucht euch eine Anhöhe, um die menschlichen Feinde mit dem Fokus zu markieren und so im Blick zu behalten. Erledigt sie dann nacheinander mit einem stillen Schlag von hinten und nutzt gegebenenfalls Fallen, um sie aus der Entfernung auszuschalten. Oder erschießt sie aus sicherer Entfernung mit einem Jagdbogen.

Der Skill-Tree Eindringling macht euch bei solchen Unterfangen deutlich effektiver und sorgt dafür, dass ihr viel schwerer zu entdecken seid. Außerdem gibt es Rüstungen wie Uturu-Flüsterin, die eure entsprechenden Werte noch einmal erhöhen.

Nehmt euch allerdings vor berittenen Maschinen in Acht, da ihr diese nicht mit einem stillen Schlag erledigen könnt. Lockt solche Feinde mit Steinen und anderem Lärm von der Gruppe weg und macht sie abseits ihrer Kameraden kalt. Oder hebt sie euch für den Schluss auf, wenn sowieso niemand mehr ihre Schreie hören kann.

© Sony Interactive Entertainment.

Tipp #6: Das Aufgaben-System nutzen

In „Horizon Forbidden West“ gibt es zahlreiche Outfits, Waffen und Beutel, die sich verbessern lassen, um mehr Platz zu erhalten, bessere Werte und natürlich auch freie Plätze für Spulen und Fertigkeiten. Dafür benötigt ihr aber verschieden seltene Maschinenteile beziehungsweise Beutel-Upgrade-Rohstoffe von Wildtieren.

Solltet ihr an einer Werkbank erkennen, dass ihr einen Ausrüstungsgegenstand nicht weiter verbessern könnt, weil euch die notwendigen Materialien fehlen, könnt ihr das Aufgaben-System nutzen, um euch die fehlenden Teile auf der Karte zu markieren. Dafür geht ihr wie folgt vor:

Horizon Forbidden West kaufen: Jetzt bei diesen Händlern verfügbar

Sucht eine Werkbank auf und wählt die Waffe oder das Outfit aus, das ihr upgraden wollt

Unten rechts auf dem Bildschirm könnt ihr nun Dreieck drücken, um die fehlenden Teile als Aufgabe zu markieren

drücken, um die fehlenden Teile als Aufgabe zu markieren Auf der Karte werden nun Maschinengebiete markiert, in denen ihr die notwendigen Materialien erbeuten könnt

markiert, in denen ihr die notwendigen Materialien erbeuten könnt Scannt die entsprechende Maschine vor dem Kampf, um herauszufinden, wie ihr das begehrte Teil erhalten könnt. Markiert es und es wird euch mit einer lila Umrandung angezeigt, wodurch ihr es kaum verfehlen könnt

Die fehlenden Materialien für eure Beutel könnt ihr euch so zwar nicht auf der Weltkarte markieren lassen, doch wer regelmäßig den Scanner des Fokus bei seinen/ihren Reisen nutzt, sieht so auch die Wildtiere in der Umgebung. Erlegt sie bei Möglichkeit und eure Beutel sollten noch vor Abschluss der Kampagne komplett erweiterbar sein.

© Sony Interactive Entertainment.

Tipp #7: Ignoriert Nebenmissionen nicht

Da Aloys neuestes Abenteuer sehr spannend geschrieben ist und viele Spieler*innen daher wissen wollen, wie es mit der Geschichte weitergeht, ist es nur verständlich, wenn ihr der Hauptstory schnell folgen folgt, doch dadurch könnt ihr euch in eine brenzlige Situation navigieren.

Denn wer einfach nur stur der Story folgt, wird schon bald feststellen, dass sich das Level von Aloy und den Gegnern irgendwann ganz gehörig unterscheidet. Es kann also schnell passieren, dass die Protagonistin noch Level 12 hat, während ihre Feinde bereits auf Level 18 sind.

Horizon Forbidden West hat sechs Schwierigkeitsgrade und sorgt für mehr Barrierefreiheit

Daher ist es sehr wichtig, zumindest einige Nebenmissionen anzunehmen, die euch auf der Karte mit einem grünen Ausrufezeichen angezeigt werden. So erhaltet ihr nicht nur wichtige Erfahrungspunkte und somit auch Fertigkeitenpunkte, sondern oftmals auch seltene Materialien und manchmal sogar Waffen, Outfits und sogar Zubehör.

Was aber nicht bedeuten soll, dass ihr jede einzelne Nebenmissionen sofort mitnehmen müsst. Diese optionalen Aufgaben laufen euch schließlich nicht weg und wer im Dauertakt Schnitzeljagd in der riesigen Open World spielt, läuft im Zweifelsfall Gefahr, die Lust zu verlieren.

© Sony Interactive Entertainment.

Tipp #8: Lagerfeuer aktivieren, Laufwege sparen

In der ganzen Welt von Horizon 2 könnt ihr Lagerfeuer finden, die euch die Möglichkeit geben, euren Spielfortschritt zu speichern. Doch diese Ansammlungen aus Brennholz haben noch einen weiteren, sehr praktischen Nutzen, denn ihr könnt mit ihnen kostenlos die Schnellreise verwenden.

Da euch sowohl die Haupt-, als auch einige Nebenmissionen oft an Orte zurückschicken, an denen ihr bereits wart, könnt ihr so einiges an Zeit sparen und müsst nicht dauernd von A nach B und wieder zurück laufen beziehungsweise reiten.

Die Lagerfeuer werden euch auf der Karte mit einem entsprechendem Symbol angezeigt und sobald ihr sie aktiviert habt, ändert sich dieses Symbol von grau zu weiß. Nähert euch einem Lagerfeuer und drückt zum Schnellspeichern die Dreieck-Taste, zum manuellen Speichern Viereck und für die Schnellreise Kreis.

© Sony Interactive Entertainment.

Tipp #9: Nutzt die Heilkraft der Beeren

Selbst wenn ihr hin und wieder Probleme in einem Kampf bekommt und einige Treffer einstecken müsst, ist das noch kein Grund zum Verzweifeln, denn Aloy ist auf solche Situationen gut vorbereitet, schließlich kann sie heilende Beeren mit sich herumtragen, die ihr mit einem simplen Knopfdruck verwenden könnt.

Je nach Status eures Beerenbeutels könnt ihr eine bestimmte Anzahl an Heilbeeren im Kampf nutzen, was sofort eure Lebensregeneration aktiviert. Habt ihr keine Beeren mehr, ist das aber immer noch nicht das Ende, denn je nach Anzahl an Beeren, die ihr noch im Inventar habt, könnt ihr eure Heilgegenstände ganz schnell wieder auffüllen.

E wie Einfach: PS5 im Bundle mit Horizon: Forbidden West & grüner Energie verfügbar

Während ihr Beeren mit dem Drücken des D-Pads nach oben konsumiert, müsst ihr dieselbe Taste gedrückt halten, um euren Vorrat neu aufzustocken. Doch dieser Vorrat kann natürlich ebenfalls zur Neige gehen, weswegen ihr vor jeder Mission zu eurer Lagerkiste gehen solltet, um die Items wieder aufzufüllen.

Erkundet ihr gerade ein neues Gebiet oder geht zu Fuß zu einem neuen Missionsziel, nehmt euch immer mal wieder die Zeit, Beeren zu pflücken, denn nichts ist schlimmer als mitten in einem harten Kampf keine Möglichkeiten auf Heilung mehr zu haben.

Natürlich sind die heilenden Beeren nicht der einzige Weg um Aloys Lebensleiste wieder zu füllen, achtet daher auch auf einen ordentlichen Vorrat an Heiltränken und schaut immer mal wieder, was der Überlebende-Skill-Tree für euch bereit hält.