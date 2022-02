Horizon Forbidden West: Was ist Grünglanz und wo kann ich es finden?

Genau wie im Vorgänger benötigt ihr auch in Horizon Forbidden West diverse Materialien, um damit eure Ausrüstung zu verbessern, Handel zu treiben und Aloy zu heilen. Eine dieser Ressourcen hört auf den Namen Grünglanz. Was das ist, wofür ihr es braucht und wo ihr es finden könnt, verraten wir euch in diesem Guide.

Horizon Forbidden West: Was ist Grünglanz?

In der riesigen Welt von Horizon 2 gibt es allerlei unterschiedliche Materialien zu finden, die allesamt ihren ganz eigenen Zweck haben. Eine dieser Materialien ist das Grünglanz, ein grün schimmernder Kristall, der sehr selten ist und entsprechend nicht überall zu finden ist, schon gar nicht einfach so auf dem Weg herumliegt.

Die überaus raren Kristalle benötigt ihr um diverse Outfits und Waffen von Aloy zu verbessern und ist damit unabdingbar, wenn ihr die Ausrüstungsteile auf die maximale Stufe bringen wollt. Außerdem kann Grünglanz bei Händlern gegen seltene Maschinenteile getauscht werden, was es euch ermöglicht, schwere Kämpfe gegen mächtige Gegner auszusetzen.

Horizon Forbidden West: 9 nützliche Einsteiger-Tipps für die Suche nach GAIA

Horizon Forbidden West: Wo finde ich Grünglanz?

So praktisch und wichtig dieses Material auch ist, so selten stolpert Aloy über diese Fundstücke, was es zu einer regelrechten Schnitzeljagd machen kann, genügend Grünglanz zu sammeln, um alle liebgewonnenen Ausrüstungen zu verbessern. Damit ihr nicht unnötig Zeit verschwendet und sinnlos in allen Ecken danach sucht, verraten wir euch hier, wo ihr am ehesten Grünglanz finden könnt.

Reliktruinen : In der Open World von „Horizon Forbidden West“ gibt es Ruinen der Alten, wie beispielsweise Der Schrecken und Niemandsland . An diesen Orten findet ihr meist auch mindestens einen der Kristalle.

: In der Open World von „Horizon Forbidden West“ gibt es Ruinen der Alten, wie beispielsweise und . An diesen Orten findet ihr meist auch mindestens einen der Kristalle. Metallblumen : Dabei handelt es sich um rot leuchtende, metallische Objekte, deren Ranken meist den Weg zu einer Höhle oder einem Versteck versperren. Ihr benötigt einen Rankenschneider , um sie zu zerstören, doch dafür findet ihr nicht selten auch den begehrten Grünglanz.

: Dabei handelt es sich um rot leuchtende, metallische Objekte, deren Ranken meist den Weg zu einer Höhle oder einem Versteck versperren. Ihr benötigt einen , um sie zu zerstören, doch dafür findet ihr nicht selten auch den begehrten Grünglanz. Feuerglimmer : Ähnlich wie die Metallblumen versperrt auch der blumenähnliche Kristall Feuerglimmer oftmals den Weg zu geheimen Orten und Schatzkammern. Sobald ihr den Anzünder euer Eigen nennt, könnt ihr diese Hindernisse beseitigen und findet dahinter oftmals die grün leuchtenden Kristalle.

: Ähnlich wie die Metallblumen versperrt auch der blumenähnliche Kristall Feuerglimmer oftmals den Weg zu geheimen Orten und Schatzkammern. Sobald ihr den euer Eigen nennt, könnt ihr diese Hindernisse beseitigen und findet dahinter oftmals die grün leuchtenden Kristalle. Unterwasserhöhlen: Wer gerne die Unterwasserwelt von Horizon 2 erkundet, wird immer mal wieder versteckte Höhlen entdecken, die sich meist nur mit einem Atemgerät erreichen lassen. Doch der Tauchgang lohnt sich, denn beinahe in jeder Unterwasserhöhle befindet sich mindestens auch einmal Grünglanz.

Doch obwohl Grünglanz so selten ist, findet ihr diese Materialie nicht nur an den eben genannten Orten, sondern könnt überall in dem Spiel darüber stolpern. Daher solltet ihr immer die Augen offen und vor allen Dingen in Höhlen und beim Wasser nach dem verräterischen grünen Schimmer Ausschau halten.

Solltet ihr dennoch Probleme dabei haben, die Ressource zu finden, könnt ihr euch das Leben einfacher machen, indem ihr sie zu einer Aufgabe macht. Geht dafür zu einer Werkbank, wählt ein Ausrüstungsteil aus, das Grünglanz benötigt, und drückt dann die Dreiecktaste, um eine neue Aufgabe zu erstellen.