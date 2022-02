Horizon Forbidden West: So besiegt ihr den Schlängelzahn

Der Schlängelzahn (Slitherfang) ist eine der neuen Maschinen in Horizon Forbidden West und zugleich ein sehr gefährlicher Gegner. Ihr werdet dieser Maschine schon direkt zu Beginn begegnen und gegen sie kämpfen müssen. Um gegen diese Schlange anzukommen, braucht ihr viel Geschick und deshalb helfen wir euch mit diesem Guide weiter.

Horizon Forbidden West: Schlängelzahn besiegen – So geht’s

Der Schlängelzahn zeichnet sich besonders durch seine Geschwindigkeit und große Vielfalt von Attacken aus. Die an eine Kobra angelehnte Maschine kann euch mit Säuresalven sowie Schock- und Löschwasser-Angriffen angreifen. Für den Nahkampf setzt sie Schwanzhiebe oder die alles zermalmenden und gezackten Walzen unter seinem Maul ein. Zudem besitzt der Schlängelzahn die Fähigkeit, sich in den Boden zu graben.

So solltet ihr vorgehen: In der Regel befinden sich große Felsen in den Kampfbereichen mit diesem Gegner. Dort könnt ihr Schutz vor den Säureangriffen suchen. Um die Säureangriffe zu deaktivieren, müsst ihr den Metallbiss-Beutel an seinem Nacken zerstören. Das löst zudem eine Explosion aus.

Weitere Explosionen könnt ihr durch Zerstörung folgender Bauteile auslösen:

Leuchtsprenger-Kanister (mit Plasmapfeilen treffen).

Zünder (mit Schockpfeilen treffen)

Löschwasser-Kanister (mit Löschwasser-Pfeil treffen)

Säurekanister (mit Säurepfeil treffen)

Nutzt den Fokus, um die jeweiligen Bauteile anzeigen zu lassen.

Der Slitherfang ist generell anfällig gegen Feuer-, Frost- und Plasmaschaden. Trefft die Schlange kontinuierlich mit diesen Elementarangriffen und weicht ihren Attacken aus.

Ihr solltet insbesondere auf die Schwanzspitze achten: Beginnt sie blau zu blitzen, erwarten euch noch stärkere Angriffe, denen ihr unbedingt ausweichen müsst. Die Schockkugeln an der Schwanzspitze lassen sich mit genug Reißschaden abtrennen und ihr könnt sie dann anschließend selbst als Waffe einsetzen!