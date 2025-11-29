PS Plus im Dezember 2025 – Fünf neue Spiele, darunter Red Dead Redemption

Am Dienstag, dem 2. Dezember 2025, erwartet dich als PlayStation Plus-Abonnent ein aufregender Tag. Wie jeden ersten Dienstag im Monat werden die neuen kostenlosen Spiele für die Essential-Stufe von PS Plus hinzugefügt. Doch dieses Mal gibt es eine Überraschung: Statt der üblichen drei Spiele bekommst du fünf neue Titel, die du deiner digitalen Bibliothek hinzufügen kannst.

Neue Spiele im Dezember 2025

Welche neuen Spiele sind im PS Plus-Angebot enthalten? Im Dezember 2025 kannst du dich auf folgende kostenlose Spiele freuen: Killing Floor 3, LEGO Horizon Adventures, Neon White, Synduality: Echo of Ada und The Outlast Trials. Während Neon White und The Outlast Trials sowohl für PS4 als auch für PS5 erhältlich sind, stehen die anderen Spiele exklusiv für PS5 zur Verfügung. Dies könnte für diejenigen unter euch, die noch keine PS5 besitzen, enttäuschend sein, da Sony ab Januar 2026 den Fokus von PS4 auf PS5 verlagern wird.

Es wird künftig weniger PS4-Spiele im PS Plus-Angebot geben, es sei denn, sie sind cross-gen. Rein PS4-exklusive Spiele wirst du ab 2026 wahrscheinlich nicht mehr in den PS Plus-Tiers finden.

Red Dead Redemption auf PS5

Welche besonderen Titel erwarten Extra- und Premium-Abonnenten? Neben den regulären kostenlosen Spielen kannst du dich als Extra- und Premium-Abonnent auf Red Dead Redemption freuen. Dieses Spiel erscheint ebenfalls am 2. Dezember 2025 in einer nativen PS5-Version und bietet Performance-Upgrades gegenüber der PS4-Version. Diese Veröffentlichung soll die ultimative Art sein, das hochgelobte Western-Abenteuer zu erleben.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Sechs Tage später, am 8. Dezember 2025, wird Skate Story für Extra- und Premium-Nutzer verfügbar sein. Dieses Spiel verspricht ein einzigartiges Erlebnis, da es als ein Tag-1-PS Plus Extra-Spiel veröffentlicht wird. Skate Story erzählt die Geschichte eines skatebordfahrenden Dämons und bietet dir eine spannende neue Welt zum Erkunden.

Spiele, die PS Plus verlassen

Welche Spiele werden aus dem PS Plus-Angebot entfernt? Während neue Spiele hinzukommen, verlassen auch einige Titel den Service. Abonnenten der Extra- oder Premium-Stufe sollten die Spiele, die am 16. Dezember 2025 den Dienst verlassen, priorisieren, um sie nicht zu verpassen. Es ist ratsam, deine Spielebibliothek zu überprüfen und die Spiele zu sichern, die du behalten möchtest, bevor sie nicht mehr verfügbar sind.

Die kommenden Änderungen und neuen Spiele im PS Plus-Angebot bieten dir eine großartige Gelegenheit, deine Bibliothek zu erweitern und neue Spielerfahrungen zu sammeln. Welche Spiele interessieren dich am meisten und welche wirst du zuerst ausprobieren? Teile deine Meinung in den Kommentaren!