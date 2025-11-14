Arc Raiders Guide – So findest du den J Kozma Container in Stella Montis

In Arc Raiders, einem aufregenden Third-Person-Extraction-Shooter, wirst du auf der neuen Karte von Stella Montis mit der Mission „Cold Storage“ konfrontiert. Diese Aufgabe erfordert, dass du einen J Kozma Ventures Container für Shani aufspürst. Die einzige Information, die du erhältst, ist, dass der Container mit diesem Namen markiert ist. Glücklicherweise gibt es Hinweise und Strategien, die dir helfen können, diese Mission erfolgreich abzuschließen.

Den J Kozma Ventures Container finden

Wo genau befindet sich der Container? Du kannst den J Kozma Ventures Container auf der unteren Ebene der Stella Montis Karte finden, direkt gegenüber dem Lobby Metro Exfil-Punkt. Diese Lage ist besonders praktisch, da du dich nach dem Finden des Containers direkt zum Extraktionspunkt begeben kannst. Es könnte mehrere dieser Container in Stella Montis geben, jedoch ist der bekannte Standort bei der Lobby Metro der sicherste Tipp.

Um dorthin zu gelangen, kannst du entweder den Metro-Eingang in der Lobby nutzen oder durch den Ladebereich hinabsteigen und den Tunneln folgen. Achte dabei auf die Bastion, die in diesem Bereich lauern könnte.

Interaktion mit dem Container

Wie interagierst du mit dem Container? Der Container hebt sich durch seine weißliche Farbe von den umliegenden blauen Containern ab. Du kannst mit dem Ende des Containers, das direkt gegenüber dem Exfil-Knopf auf der Plattform liegt, interagieren. Dies wird einige „Old World Books“ hervorbringen, die du für Shani einsammeln musst.

Da der Extraktionspunkt direkt hinter dir liegt, kannst du den Zug rufen und die Bücher sicher zu Shani zurückbringen, um die Quest abzuschließen. Dies macht die Mission besonders effizient, da du nicht lange Wege zurücklegen musst.

Tipps zur Vorbereitung

Wie bereitest du dich am besten vor? Es kann sinnvoll sein, mit einem freien Loadout in die Mission zu starten, besonders wenn du planst, die Container schnell zu exfiltrieren. Da die Gefahr besteht, dass du von feindlichen Einheiten angegriffen wirst, ist es ratsam, gut vorbereitet zu sein, um die wertvollen Gegenstände nicht zu verlieren.

Nach der erfolgreichen Rückkehr zur Basis kannst du die gesammelten Ressourcen nutzen, um deinen Charakter mit neuen Fähigkeiten auszustatten oder Ausrüstungsgegenstände zu verbessern, um in zukünftigen Missionen noch effektiver zu sein.

Die „Cold Storage“-Mission in Arc Raiders bietet dir nicht nur spannende Herausforderungen, sondern auch die Möglichkeit, wertvolle Gegenstände zu sammeln und deine Fähigkeiten zu verbessern. Hast du eigene Tipps oder Fragen zur Mission? Teile sie gerne in den Kommentaren!