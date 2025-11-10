Borderlands 4 bricht Spielerrekord – 93 % Rückgang in zwei Monaten auf Steam

Borderlands 4 hat einen unerfreulichen Rekord auf Steam gebrochen. Nur zwei Monate nach seiner Veröffentlichung hat das Spiel einen niedrigeren Spielerzuwachs auf Steam erreicht als seine Hauptvorgänger im gleichen Zeitraum. Laut Steam Charts erreichte Borderlands 4 am 10. November 2025, nur zwei Tage vor seinem zweimonatigen Jubiläum, einen 24-Stunden-Peak von knapp unter 20.000 Spielern.

Spielerzahlen im Vergleich

Wie steht Borderlands 4 im Vergleich zu seinen Vorgängern? Borderlands 4 verzeichnete einen 24-Stunden-Peak von 19.804 Spielern, was einem Verlust von 93 % seit dem Allzeit-Peak von 304.398 Spielern entspricht. Zum Vergleich: Borderlands 3 hatte einen Allzeit-Peak von 93.820 Spielern und verlor in den ersten zwei Monaten 82 % seiner Spielerbasis. Borderlands 2 hingegen erreichte einen Allzeit-Peak von 124.678 Spielern und verzeichnete ebenfalls einen Verlust von 82 %.

Spiel Allzeit-Peak Zwei-Monats-Peak Prozentualer Verlust Borderlands 4 304.398 19.804 93% Borderlands 3 93.820 17.256 82% Borderlands 2 124.678 22.554 82%

Gründe für den Rückgang

Warum hat Borderlands 4 so viele Spieler verloren? Ein wesentlicher Faktor für den Rückgang der Spielerzahlen ist, dass Borderlands 4 mit erheblichen Performance-Problemen auf der PC-Version zu kämpfen hat. Diese Probleme haben viele Spieler davon abgehalten, das Spiel auf Steam weiterzuspielen. Zudem hatte Borderlands 4 einen viel höheren Spielerzuwachs als seine Vorgänger, was einen entsprechend höheren Verlust zur Folge hat.

Zukunftsaussichten

Was könnte die Spielerzahlen wieder steigern? Die Veröffentlichung des ersten DLCs, How Rush Saved Mercenary Day, könnte dazu beitragen, die Spielerzahlen wieder zu steigern. Viele Fans hoffen, dass die neuen Inhalte und eventuell behobene Performance-Probleme das Interesse an Borderlands 4 neu entfachen werden.

Trotz allem sind die Steam-Spielerzahlen nicht der einzige Indikator für den Erfolg eines Spiels, besonders bei einem plattformübergreifenden Titel wie Borderlands 4. Doch sie spiegeln die Stimmung in der Community wider, die derzeit kritisch gegenüber dem Spiel eingestellt ist.

Wie siehst du die Entwicklung von Borderlands 4 auf Steam? Teile deine Gedanken in den Kommentaren!