ARC Raiders mit Problemen – Warum die Trefferregistrierung nervt

ARC Raiders, das kürzlich am 30. Oktober 2025 veröffentlicht wurde, ist ein drittes Personen-Shooter-Spiel, das von Embark Studios entwickelt wurde. Als Spieler begibst du dich in eine postapokalyptische Welt, in der du dich gegen feindliche Roboter zur Wehr setzen und wertvolle Ressourcen sammeln musst. Das Spiel kombiniert PvP- und PvE-Elemente und bietet eine dynamische Erfahrung, die von vielen positiv bewertet wurde.

Jedoch gibt es derzeit erhebliche Probleme mit der Hit-Registrierung, die von vielen Spielern kritisiert werden. Clips, die auf Plattformen wie Reddit und YouTube geteilt werden, zeigen, dass Spieler oft durch Wände getroffen werden oder es zu Verzögerungen bei den Treffererkennungen kommt. Diese Probleme beeinträchtigen das Spielerlebnis erheblich und haben zu Frustration geführt.

Technische Probleme und Community-Reaktionen

Welche technischen Probleme treten bei ARC Raiders auf? Spieler berichten von Desynchronisationsproblemen, die zu Verzögerungen bei der Trefferregistrierung führen. Ein beliebter Mythos besagte, dass das Spiel mit einer extrem niedrigen Server-Tickrate von 3 Hz läuft, was jedoch kürzlich widerlegt wurde. Tatsächlich laufen die Server von ARC Raiders mit etwa 90 Hz, wie Tests gezeigt haben.

Die Entwickler von Embark Studios untersuchen weiterhin die Probleme mit dem Paketverlust, der ein weiterer Grund für die Desynchronisation sein könnte. Obwohl sich die Entwickler bemühen, die Ursachen zu klären, haben sie bislang keine spezifischen Theorien bestätigt oder widerlegt.

Folgen für das Spiel und die Community

Wie beeinflussen diese Probleme das Spiel ARC Raiders? Diese technischen Schwierigkeiten kommen zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt für das Spiel, das sich als Live-Service-Titel etablieren möchte. Die Desynchronisation und die damit verbundenen Hit-Registrierungsprobleme können das Potenzial von spannenden PvP-Kämpfen erheblich mindern. Die Unzuverlässigkeit der grundlegenden Spielmechaniken, wie etwa das Finden von Deckung oder das Timing beim Hervorlugen, untergraben das Erfolgserlebnis, das du von einem Extraction-Shooter erwartest.

Es besteht die Gefahr, dass die Frustration über die Netzwerkprobleme den frühen Erfolg des Spiels überschattet. Dennoch gibt es Hoffnung, dass Embark Studios die Probleme bald beheben könnte, da bisherige Updates in recht kurzen Intervallen veröffentlicht wurden.

Zukunftsaussichten und Community-Feedback

Welche Maßnahmen sind für ARC Raiders geplant? Embark Studios hat angekündigt, an den bestehenden Serverproblemen zu arbeiten und die Stabilität des Spiels zu verbessern. Es bleibt abzuwarten, wie schnell die Entwickler die Probleme beheben können. Die Community zeigt sich bisher gemischt, einerseits frustriert über die bestehenden Probleme, andererseits hoffnungsvoll, dass baldige Patches die Situation verbessern werden.

Wie stehst du zu den aktuellen Problemen von ARC Raiders? Teile deine Meinung in den Kommentaren unten!