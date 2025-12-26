GTA Online: Yeti-Outfit in 2025 freischalten – Alle Hinweise & Fundorte erklärt

Zur Weihnachtszeit hält Rockstar Games in GTA Online traditionell einige besondere Aktivitäten bereit. Neben dem winterlichen Schneefall und der Rückkehr der Schneemänner wartet auch eine geheimnisvolle Nebenmission auf euch: die Jagd auf den Yeti.

Wer diese optionale Schatzsuche erfolgreich abschließt, wird nicht nur mit GTA-Dollar und RP belohnt, sondern schaltet zusätzlich das exklusive Yeti-Outfit für seinen Charakter frei.

Wie starte ich die Yeti-Mission?

Sobald der Schnee aktiv ist, solltet ihr euch nach Blaine County begeben und dort das Chiliad-Mountain-Naturschutzgebiet erkunden. Nach kurzer Zeit erscheint eine Meldung auf dem Bildschirm, die euch auf eine unbekannte Kreatur aufmerksam macht:

„Durchsuche das Chiliad-Mountain-Naturschutzgebiet nach Hinweisen auf eine mysteriöse Kreatur. Beende ihre Schreckensherrschaft, um eine Bonusbelohnung zu erhalten."

Kurz darauf erhaltet ihr außerdem eine SMS von Tanner, der euch indirekt zur Jagd motiviert.

Wer ist Tanner?

Tanner ist Fans bereits aus GTA 5 bekannt. Dort begegnet Franklin dem exzentrischen Jäger während einer Nebenmission im Raton Canyon. Besessen von Mythen und Legenden, ist Tanner überzeugt, dass es den Bigfoot, und später auch den Yeti, wirklich gibt.

In GTA Online tritt er nur kurz in Erscheinung, fungiert aber als erzählerischer Auslöser für die Yeti-Mission.

Yeti-Schatzsuche: Alle 5 Hinweise finden

Nach Erhalt der Nachricht wird euch ein Suchgebiet auf der Karte markiert. Innerhalb dieses Bereichs müsst ihr fünf Hinweise finden und mit ihnen interagieren. Die Reihenfolge spielt dabei keine Rolle.

Belohnung für Hinweise

Pro Hinweis: 10.000 GTA-Dollar 1.000 RP

Gesamt: 50.000 GTA-Dollar 5.000 RP



Yeti-Jagd: Wo finde ich die 5 Hinweise?

A – Blaues Zelt

Ein blutverschmiertes Zelt auf einem kleinen Hügel. Gut sichtbar und meist der einfachste Einstiegspunkt.

B – Zerrissenes Hemd

Liegt neben einem Fahrzeugwrack im Schnee. Bei Nacht schwer zu erkennen – Taschenlampe hilft.

C – Totes Reh

Ein Tierkadaver direkt am Flussufer. Kaum zu übersehen, wenn ihr dem Wasserlauf folgt.

D – Abgetrennte Körperteile

Diese findet ihr unterhalb eines umgestürzten Baumes, etwas abseits der Straße.

E – Autowrack

Versteckt unter einer Brücke. Sucht die Brücke und steigt seitlich zum Wrack hinab.

A: Blaues Zelt

Das blaue, blutverschmierte Zelt befindet sich auf einem kleinen Hügel und sollte eure erste Anlaufstation sein, es ist kaum zu übersehen. Interagiert mit dem Hinweis, um die Suche fortzusetzen.

B: Zerrissenes Hemd

Das weiße und zerrissene Hemd liegt direkt neben einem Autowrack im weißen Schnee und ist vor allem bei Nacht recht schwer zu erkennen.

C: Totes Reh

Der Tierkadaver liegt direkt am Fluss und kann im Grunde kaum übersehen werden, wenn ihr euch das Ufer entlang bewegt.

D: Körperteile

Die abgetrennten Körperteile findet ihr unterhalb eines abgeknickten Baumes, ein Stück abseits der Straße.

E: Autowrack

Das Autowrack befindet sich etwas versteckt unterhalb einer Brücke. Sucht also nach dieser Brücke und steigt dann an der Seite bis zum Hinweis hinab.

Wo und wann erscheint der Yeti?

Sobald ihr alle fünf Hinweise gesammelt habt, müsst ihr euch nachts erneut in das Chiliad-Mountain-Naturschutzgebiet begeben.

Voraussetzungen:

Uhrzeit: zwischen 21:00 und 06:00 Uhr

Gebiet: dasselbe Areal, in dem ihr die Hinweise gefunden habt

Erfüllt ihr diese Bedingungen, erscheint folgende Meldung:

„Der Yeti aus dem Chiliad-Mountain-Naturschutzgebiet jagt dich. Erlege ihn, um eine besondere Belohnung zu erhalten.“

Auf der Minimap seht ihr anschließend ein rotes Totenschädel-Symbol, das sich aktiv auf euch zubewegt – der Yeti greift an.

Den Yeti besiegen – Tipps

Der Yeti ist deutlich robuster als normale NPCs:

hohe Lebenspunkte

aggressive Angriffe

schnelle Bewegungen

Empfohlen werden:

schwere Waffen (Minigun, Sturmgewehr Mk II, Explosivwaffen)

ausreichend Rüstung & Snacks

Mit der richtigen Ausrüstung ist der Kampf jedoch schnell entschieden.

Belohnung: Yeti-Outfit freischalten

Nach dem Sieg über den Yeti erhaltet ihr:

50.000 GTA-Dollar

Yeti-Outfit (dauerhaft freigeschaltet)

Das Kostüm findet ihr:

automatisch im Kleiderschrank

oder in jedem Bekleidungsladen unter

Outfits → Festlich

Dort befindet sich übrigens auch das Schneemann-Outfit.

Lohnt sich die Yeti-Mission?

Ja – und zwar gleich mehrfach:

solide Geld- und RP-Belohnungen

kurze, atmosphärische Nebenmission

eines der seltensten saisonalen Outfits in GTA Online

Gerade während der Weihnachtszeit ist die Yeti-Jagd ein Highlight für Sammler und Fans von geheimen Events.

