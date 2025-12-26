Schneemänner in GTA Online zerstören – Komplettguide zum Weihnachtsevent in 2025

Zur Weihnachtszeit 2025 verwandelt sich Los Santos wieder in eine verschneite Winterlandschaft – und mit dem Schnee kehrt auch eines der beliebtesten Sammel-Events in GTA Online zurück: die Schneemänner-Jagd.

Im Rahmen des Festtagsevents verteilt Rockstar Games insgesamt 25 Schneemänner über die gesamte Spielwelt von Los Santos und Blaine County. Diese zählen als zeitlich begrenzte Sammelobjekte und können nur während des aktiven Winterevents zerstört werden.

Hinweis: Solltet ihr das Schneemann-Outfit bereits beim vergangenen Mal freigeschaltet haben, dann könnt ihr nicht noch einmal an der Suche teilnehmen. Die Fundorte der eisigen Gesellen haben sich im Übrigen nicht geändert.

Event-Zeitraum: Wann sind die Schneemänner verfügbar?

Update (20. Dezember 2025):

Rockstar hat im offiziellen Newswire bestätigt, dass die Schneemänner vom 23. bis 29. Dezember wieder in GTA Online auftauchen. Voraussetzung ist der aktive Schneefall in der Spielwelt, der traditionell im Laufe der Weihnachtswoche einsetzt.

Wichtig:

Die Fundorte bleiben im Vergleich zu den Vorjahren unverändert

Die Schneemänner sind nur in diesem Zeitraum verfügbar

verfügbar Außerhalb des Events verschwinden sie vollständig aus der Spielwelt

Akustischer Hinweis: So erkennt ihr einen Schneemann in der Nähe

Ein besonders hilfreicher Tipp für die Suche: Befindet ihr euch in der Nähe eines Schneemanns, hört ihr ein leises Klingeln von Schlittenglocken. Dieses Geräusch dient als akustische Orientierungshilfe und verrät euch, dass sich ein Schneemann in unmittelbarer Umgebung befindet – selbst dann, wenn er auf den ersten Blick noch nicht sichtbar ist.

Voraussetzungen & wichtige Hinweise

Bevor ihr euch auf die Suche macht, solltet ihr folgende Punkte beachten:

Schneemänner zählen erst als „gesammelt“, wenn sie zerstört wurden

Normale Waffen wie Pistolen, Sturmgewehre oder SMGs verursachen keinen Schaden

Geeignete Methoden sind: Fahrzeuge (einfach überfahren) Sprengstoffe (Granaten, Haftbomben, Raketen)

Die Schneemänner können in allen Sitzungsarten gefunden werden: Öffentliche Sitzung Invite-Only Geschlossene Sitzung / Solo-Session

gefunden werden:

An diesen Orten findet ihr die Schneemänner.

Alle 25 Schneemänner – Fundorte im Überblick

Die Schneemänner sind gleichmäßig über die Karte verteilt – von Paleto Bay im hohen Norden bis in den Osten und Süden von Los Santos. Die Reihenfolge ist frei wählbar, ihr könnt die Schneemänner also in beliebiger Abfolge zerstören.

Die Fundorte gliedern sich grob in folgende Regionen:

Paleto Bay & Nordküste

Blaine County (Grapeseed, Sandy Shores, Alamo Sea)

Westküste rund um Chumash & Banham Canyon

Vinewood Hills & Stadtgebiet von Los Santos

👉 Hinweis für Leser:

Weiter unten findet ihr jeden einzelnen Schneemann als eigenen Abschnitt mit Bild, kurzer Positionsbeschreibung und Orientierungshilfe.

GTA 5 Online Schneemann Fundort #1

Ganz oben im Norden der Karte, in der Nähe von Paleto Bay.

GTA 5 Online Schneemann Fundort #2

Dieser Fundort des Schneemanns liegt in der Stadt Paleto Bay.

GTA 5 Online Schneemann Fundort #3

Dieses Exemplar kann im Nordwesten, in der Nähe von Raton Canyon gefunden werden.

GTA 5 Online Schneemann Fundort #4

Diesen Schneemann findet ihr in Grapeseed, Blaine County.

GTA 5 Online Schneemann Fundort #5

Diesen Schneemann findet ihr in Sandy Shores, Blaine County.

GTA 5 Online Schneemann Fundort #6

Diesen Fundort findet ihr im Nordosten der Karte an der Küste.

GTA 5 Online Schneemann Fundort #7

Diesen Schneemann findet ihr in der Nähe vom Alamo See.

GTA 5 Online Schneemann Fundort #8

Der Fundort ist in der Mittel der Karte in der Great Chappparal-Region.

GTA 5 Online Schneemann Fundort #9

Der Fundort ist in der Mittel der Karte in der Great Chappparal-Region.

GTA 5 Online Schneemann Fundort #10

Dieses Exemplar findet ihr in der Nähe des Senora Freeway.

GTA 5 Online Schneemann Fundort #11

Diesen Schneemann könnt ihr in der Nähe der Militärbasis Fort Zancudo zerstören.

GTA 5 Online Schneemann Fundort #12

Dieser Fundort ist im Westen der Karte, um Chumash und Banham Canyon.

GTA 5 Online Schneemann Fundort #13

Dieser Fundort ist im Westen der Karte, um Chumash und Banham Canyon.

GTA 5 Online Schneemann Fundort #14

Dieser Fundort ist im Westen der Karte, um Chumash und Banham Canyon.

GTA 5 Online Schneemann Fundort #15

Diesen Schneemann findet ihr im Norden von Los Santos in den Vinewood Hills.

GTA 5 Online Schneemann Fundort #16

Diesen Schneemann findet ihr im Norden von Los Santos in den Vinewood Hills.

GTA 5 Online Schneemann Fundort #17

Dieser Schneemann befindet sich in der Nähe vom Vespucci Boulevard im Norden von Los Santos.

GTA 5 Online Schneemann Fundort #18

Dieser Schneemann steht in der Nähe vom Vespucci Boulevard im Westen von Los Santos.

GTA 5 Online Schneemann Fundort #19

Im Westen von Los Santos findet ihr diesen Schneemann.

GTA 5 Online Schneemann Fundort #20

Dieser Fundort ist in der Mitte von Los Santos.

GTA 5 Online Schneemann Fundort #21

Dieser Schneemann steht in der Nähe vom Mirror Park.

GTA 5 Online Schneemann Fundort #22

Dieser Schneemann steht in der Nähe vom Mirror Park.

GTA 5 Online Schneemann Fundort #23

Dieser Exemplar findet ihr in Vinewood.

GTA 5 Online Schneemann Fundort #24

Dieser Schneemann ist beim Legion Square in Downtown Los Santos zu finden.

GTA 5 Online Schneemann Fundort #25

Ihr findet diesen Schneemann im Osten von Los Santos.

Belohnungen: Das bekommt ihr für alle Schneemänner

Die Schneemänner lohnen sich nicht nur wegen des Sammlerfaktors, sondern auch finanziell:

Pro Schneemann 5.000 GTA-Dollar 1.000 RP

Bonus für alle 25 Schneemänner 125.000 GTA-Dollar Exklusives Schneemann-Outfit



Gesamtbelohnung:

250.000 GTA-Dollar

25.000 RP

Schneemann-Outfit (einmalig freischaltbar)

Hinweis: Habt ihr das Outfit bereits in einem früheren Jahr freigeschaltet, könnt ihr es nicht erneut erhalten, die Geld- und RP-Belohnungen gibt es jedoch weiterhin.

Glückwunsch, ihr habt euch das Schneemann-Outfit redlich verdient.

Fundorte im Video: Möchtet ihr die verschiedenen Fundorte noch genauer sehen oder habt Schwierigkeiten einzelne Schneemänner ausfindig zu machen, solltet ihr einen Blick in unser Video werfen.

Lohnt sich die Schneemänner-Jagd?

Definitiv. Die Schneemänner gehören zu den einfachsten und lukrativsten Feiertags-Events in GTA Online. Mit minimalem Aufwand lassen sich:

viel GTA-Dollar

ordentlich RP

ein exklusives Outfit

freischalten – ganz ohne Missionen oder Zeitdruck.

Gerade für neue Spieler oder Rückkehrer zur Weihnachtszeit ist das Event ein idealer Einstieg in den winterlichen Trubel von Los Santos.