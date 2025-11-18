Arc Raiders: So löst du die Quest Schnappen und Ausschlachten

In Arc Raiders gibt es eine spezielle Mission namens Schnappen und Ausschlachten (engl. Snap and Salvage), die du unbedingt abschließen solltest. Diese Mission erfordert nicht nur Geschick, sondern auch eine Portion Glück, da du dich auf zufällige Beuteverteilung verlassen musst, um sie erfolgreich abzuschließen. Hier ist dein Guide, wie du diese herausfordernde Mission meisterst.

Stella Montis erkunden

Was musst du zuerst tun? Deine erste Aufgabe besteht darin, den Sandkasten im unteren Bereich von Stella Montis zu finden. Dieser befindet sich in der Mitte der Karte und erfordert möglicherweise, dass du herauszoomst, um sie zu sehen. Sobald du dort bist, fotografiere einen beliebigen Rover. Diese Aufgabe ist einfach und schnell erledigt.

Warum ist ein Foto von einem Rover wichtig? Indem du einen Rover fotografierst, erfüllst du die erste Anforderung der Schnappen und Ausschlachten-Mission. Das ist der erste Schritt, um in der Mission voranzukommen und eine Voraussetzung für die weiteren Aufgaben.

Finde die Sicherheitsunterlagen

Wo findest du die Unterlagen im Sicherheitskontrollpunkt? Der nächste Schritt führt dich zum Sicherheitskontrollpunkt, der sich auf der Ostseite der Lobby befindet. Achte auf die Tür mit der Aufschrift „Security, Restricted Access“. Gehe zu dem kleinen Büro auf der unteren Etage, das auf die Lobby blickt. Dort findest du die gesuchten Papiere auf einem großen Schreibtisch.

Was ist das Besondere an diesen Dokumenten? Diese Unterlagen sind entscheidend, um die zweite Anforderung der Mission zu erfüllen. Der Fundort ist oft ein guter Platz, um auch epische Beute zu finden, die später noch wichtig wird.

Lieferung an Tian Wen

Welche Gegenstände musst du finden? Du musst zwei spezielle Gegenstände besorgen: einen Magnetron und einen Durchflussregler (engl. Flow Controller). Dabei handelt es sich um keine spezifischen Quest-Items, sondern zufällige Beute, die du in Stella Montis finden kannst.

Wo kannst du diese Objekte finden? Der Magnetron kann in der Montagestätte, beispielsweise in einem Raum neben dem Korridor zwischen Atrium und Lobby, gefunden werden, während der Durchflussregler am besten in den Schreibtischschubladen einer Abzweigung des Sicherheitskontrollpunkts gesucht wird. Beide Gegenstände sind Teil der Exodus-Materialien, wobei der Durchflussregler häufiger zu finden ist.

Tipps für erfolgreiche Beutezüge

Wie gehst du am besten vor? Da die Beuteverteilung zufällig ist, empfiehlt es sich, mit einem Loadout zu spielen, das eine sichere Tasche enthält. So kannst du wertvolle Objekte sofort sichern, wenn du sie findest. Sobald du beide Gegenstände hast, bringe sie zu Tian Wen, um die Mission abzuschließen.

Warum sind diese Gegenstände wichtig? Beide sind notwendig, um die Schnappen und Ausschlachten-Mission erfolgreich abzuschließen und bieten dir darüber hinaus wertvolle Ressourcen für zukünftige Missionen in Arc Raiders.

Hast du diese Mission schon abgeschlossen oder hast du weitere Tipps? Teile deine Erfahrungen und Tipps in den Kommentaren!