World of Warcraft: NPC-Fische verursachen Latenzprobleme in der Midnight Beta

Die World of Warcraft: Midnight Beta sorgt derzeit für Aufsehen in der Gaming-Community. Seit dem Start der Beta am 11. November 2025 kämpfen die Entwickler mit schweren Latenzproblemen, die auf die neuen Verhaltensmuster der NPC-Fische zurückzuführen sind. Diese Probleme beeinträchtigen die Spielperformance in den neuen Zonen, darunter Eversong Woods und Zul’Aman, erheblich.

Was ist die Ursache für die Latenzprobleme?

Warum verursachen die Fische in World of Warcraft Probleme? Laut einem Beitrag von Zorbrix, einem Spielproduzenten von World of Warcraft, sind die verbesserten Verhaltensmuster der Fische verantwortlich für die Latenzprobleme. Die Vielzahl von Küsten und Fischen in den neuen Zonen haben die Serverperformance beeinträchtigt. Der Versuch, das Verhalten der NPCs realistischer zu gestalten, hat zu einem unerwarteten Anstieg der Serverlast geführt.

Die Entwickler arbeiten intensiv daran, diese Probleme zu beheben, um die Performance vor dem Midnight Pre-Patch-Event am 17. November 2025 zu stabilisieren. Die Fische sind jedoch nicht der einzige Auslöser. Zorbrix betont, dass eine Sammlung von Faktoren die Serverleistung verschlechtert und den Speicherbedarf erhöht hat.

Wie reagieren die Spieler auf die neuen NPC-Verhaltensmuster?

Wie beeinflussen die neuen NPC-Verhaltensmuster das Spielerlebnis? Die neuen NPC-Verhaltensmuster in der Midnight Beta haben nicht nur Probleme verursacht, sondern auch das Interesse der Spieler geweckt. Im Gegensatz zu vielen anderen MMOs, in denen NPCs oft statisch sind, zeigen die NPCs in World of Warcraft ein dynamisches Verhalten. Sie patrouillieren, jagen, schlafen, suchen nach Nahrung und kämpfen untereinander.

Diese Änderungen sollen die Immersion in den neuen Zonen von Midnight erhöhen. Spieler sind gespannt, wie sich diese Verhaltensmuster auf das gesamte Spielerlebnis auswirken werden, insbesondere wenn die Beta-Probleme behoben sind.

Was sollten Gamer jetzt tun?

Wie können Gamer helfen, die Beta-Probleme zu lösen? Gamer, die daran interessiert sind, die Beta-Probleme zu lösen, können sich auf der WoW-Website für die Beta anmelden oder sich durch den Kauf der Epic Edition von Midnight einen Platz sichern. Durch aktives Feedback können sie den Entwicklern helfen, die noch bestehenden Fehler zu identifizieren und zu beheben.

Von A-posing Nachtelfen bis hin zu Glitches im Silvermoon Barber Shop, die Midnight Beta hat noch einige Herausforderungen zu meistern. Doch die Community ist optimistisch, dass diese Probleme bis zur Veröffentlichung der Erweiterung Anfang 2026 behoben werden.

