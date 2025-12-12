Saros verschoben: Neuer Release im April 2026

Mit einer Mischung aus düsterer Science-Fiction und temporeichem Bullet-Hell-Gameplay zählt Saros zu den spannendsten kommenden Titeln für die PlayStation 5. Doch trotz der Vorfreude müssen sich Fans etwas länger gedulden: Der ursprünglich für März 2026 geplante Exklusivtitel wurde nun offiziell auf den 30. April 2026 verschoben.

Die Ankündigung erfolgte im Rahmen der Game Awards 2025, wo Housemarque nicht nur einen neuen Trailer zeigte, sondern auch frisches Gameplay-Material und Details zu Vorbestellerboni enthüllte. Besonders für Fans von Returnal dürfte Saros ein Highlight werden – denn das neue Spiel wird als spiritueller Nachfolger des PS5-Klassikers gehandelt.

Die Handlung und das Setting von Saros

Worum geht es in Saros? Du schlüpfst in die Rolle von Arjun Devraj, einem Soltari-Vollstrecker, der eine geheimnisvolle Kolonie auf dem Planeten Carcosa untersucht. Dort stößt du auf eine feindselige Umgebung und mysteriöse Hologramme, die die düstere Vergangenheit des Planeten Stück für Stück enthüllen.

Begleitet wird Devraj von weiteren Mitgliedern seiner Einheit, mit denen es immer wieder zu Spannungen kommt. Diese zwischenmenschlichen Konflikte spiegeln die dramatischen Ereignisse wider, die sich auf Carcosa abgespielt haben. Schauspieler Rahul Kohli verleiht der Hauptfigur eine starke Präsenz, was die erzählerische Tiefe weiter erhöht.

Gameplay mit taktischer Tiefe

Was macht das Gameplay besonders? Saros setzt auf eine Mischung aus Third-Person-Shooter, Bullet-Hell-Elementen und Rogue-lite-Mechaniken. Mit jeder Niederlage sammelst du Ressourcen, die dich beim nächsten Durchlauf stärker machen. So kannst du neue Waffen, Rüstungs-Upgrades und Fähigkeiten freischalten.

Ein zentrales Feature ist der Soltari-Schild, ein Energiefeld, das gegnerische Projektile absorbiert. Diese Energie verwandelt Devrajs rechten Arm in mächtige Carcosan Power Weapons, mit denen du deine Gegner unter Druck setzt. Das Spiel belohnt taktisches Vorgehen und gutes Timing – und bietet zugleich ein visuell eindrucksvolles Effektfeuerwerk.

Technik und Entwicklung

Wer steckt hinter dem Spiel? Entwickelt wird Saros vom finnischen Studio Housemarque, das bereits mit Returnal PS5-Spieler begeistern konnte. Nach der Übernahme durch Sony im Jahr 2021 begann die Entwicklung von Saros im Jahr 2022. Unterstützt wird Housemarque dabei von Nixxes Software, PlayStation Studios Creative Arts und XDev.

Das Spiel entsteht auf Basis der Unreal Engine 5 und setzt laut Entwickler auf eine Kombination aus modernster Grafik und immersivem Sounddesign. Der Entwicklungsaufwand liegt bei mehreren zehn Millionen Euro – ein klares Zeichen für Sonys Vertrauen in das Projekt.

Editionen und Vorbestellerboni

Welche Inhalte bieten die Editionen? Sony hat neben der Standardversion auch eine Digital Deluxe Edition angekündigt. Diese beinhaltet:

48 Stunden Vorabzugang

Drei exklusive Rüstungssets, inspiriert von anderen PlayStation -Titeln: Astra-Rüstung (inspiriert von Returnal) Onryo-Rüstung (inspiriert von Ghost of Yotei) Midgard-Rüstung (inspiriert von God of War)

-Titeln: Das Rüstungsset Hände von Shore für alle Vorbesteller

Der Preis der Digital Deluxe Edition wurde noch nicht offiziell bestätigt, dürfte aber im Bereich von 89,99 € liegen, basierend auf früheren Veröffentlichungen ähnlicher Art im PlayStation Store.

Warum die Verschiebung trotzdem positiv ist

Was bedeutet der neue Termin für dich? Auch wenn die Verschiebung auf den 30. April 2026 im ersten Moment enttäuschen mag, zeigt sie gleichzeitig Housemarques Anspruch: Das Studio möchte ein Spiel abliefern, das den hohen Erwartungen gerecht wird. Laut Creative Director Gregory Louden soll Saros nicht nur das Fundament von Returnal aufgreifen, sondern es deutlich erweitern.

„Wir brauchen etwas mehr Zeit, um sicherzustellen, dass Saros die Vision übertrifft, die wir uns gesetzt haben.“

Dieser zusätzliche Entwicklungsmonat dürfte dem Spiel den letzten Feinschliff verleihen – und das Erlebnis für dich umso beeindruckender machen.

Ein neues Highlight für die PS5

Warum solltest du Saros im Blick behalten? Mit Saros erwartet dich ein atmosphärisch dichtes, storylastiges Actionspiel mit innovativen Spielmechaniken und starker Präsentation. Wenn du Returnal mochtest oder auf komplexes Sci-Fi-Gameplay stehst, solltest du dir den 30. April 2026 fett im Kalender markieren.

Jetzt bist du gefragt: Wirst du Saros vorbestellen oder wartest du den Release ab? Teile deine Meinung gerne in den Kommentaren!