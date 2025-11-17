Arc Raiders – Alle Gegner und wie man sie besiegt

Wenn man an ein Extraction-Shooter-Spiel denkt, erwartet man normalerweise, dass feindliche Spieler das größte Risiko darstellen. Doch Arc Raiders beweist das Gegenteil: Die robotischen ARC-Einheiten sind oft viel gefährlicher. Viele von ihnen können dich binnen Sekunden überwältigen und dich ohne Beute zurück nach Speranza schicken.

In diesem Guide erfährst du alles über die verschiedenen Gegnertypen in Arc Raiders und wie du sie effizient unschädlich machst.

Basisgegner

Diese ARC-Einheiten triffst du regelmäßig in der Spielwelt. Sie stellen meist keine extreme Bedrohung dar, solange du ihre Schwachpunkte kennst und dich nicht von ihnen einkreisen lässt. In der Regel kannst du sie auch alleine mit Standardwaffen problemlos besiegen.

Wespe (engl. Wasp)

Schwachpunkt: Triebwerke

Die Wespe gehört zu den häufigsten Gegnern im Spiel. Sie ist schnell in Bewegung und feuert präzise Salven, die dich ohne Deckung gefährlich schnell schwächen können. Solange du auf eines ihrer vier seitlichen Triebwerke zielst, kannst du sie mit beinahe jeder Waffe aus dem Himmel holen – danach gerät sie außer Kontrolle und stürzt ab.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Hornisse (engl. Hornet)

Schwachpunkt: Hintere Triebwerke

Die Hornisse ist die gefährlichere Weiterentwicklung der Wespe. Statt normaler Projektile feuert sie Elektroschocks ab, die nicht nur Schaden verursachen, sondern deine Bewegung stören. Ihre vorderen Düsen sind gut geschützt, daher solltest du dich hinter Deckung halten, in die Hocke gehen und die beiden hinteren Triebwerke ausschalten, um sie zum Absturz zu bringen.

Petzer (engl. Snitch)

Schwachpunkt: Unterseite

Der Petzer ist kein Angreifer – er ist ein Späher. Wenn sein Laserscan dich entdeckt, ruft er Verstärkung: meist zwei Wespen und eine Hornisse. Du solltest ihn daher sofort neutralisieren. Die Unterseite ist besonders verwundbar – wenn du zwei der drei Panzerplatten abschießt, fällt er schnell vom Himmel.

Feuerball (engl. Fireball)

Schwachpunkt: Kern (nur geöffnet)

Der Feuerball rollt über den Boden und setzt einen Flammenwerfer ein, der innerhalb kürzester Zeit dein Schild und deine Gesundheit verbrennen kann. Mit schweren Waffen kannst du ihn schnell zerstören, während er sich noch bewegt. Wenn du nur leichte Munition hast, warte, bis sich sein Kern öffnet – sonst verschwendest du Kugeln an seiner Panzerung.

Pop

Schwachpunkt: Keine

Pops sind extrem schnelle Selbstmord-Drohnen, die bei Kontakt explodieren und massiven Schaden verursachen. Sie treten häufig in Gruppen auf. Die gute Nachricht: Ein bis zwei Treffer aus jeder Waffe reichen, um sie zu zerstören. Bei ihnen zählen Reaktionszeit und Präzision mehr als Feuerkraft.

Tick

Schwachpunkt: Keine

Tics sind kleine spinnenartige ARC, die sich oft in Innenräumen verstecken. Sie springen dich an, klammern sich an dir fest und verursachen kontinuierlichen Schaden, bis du sie abschüttelst. Da sie schwer zu treffen sind, lohnt sich der Nahkampfschlag – ein Treffer reicht, und sie sind Geschichte.

Geschützturm (engl. Turret)

Schwachpunkt: Keine

Diese stationären Geschütze findest du häufig in Gebäuden. Solange der Scanner blau leuchtet, bist du sicher. Wird er rot, eröffnet der Geschützturm das Feuer – und das kann deine Lebenspunkte problemlos in Sekunden löschen. Schleiche dich seitlich heran, nutze Deckung, dann schalte es aus. Mit schweren Waffen geht’s schneller, aber jede Munition reicht.

Wächter (engl. Sentinel)

Schwachpunkt: Gelber Kanister

Der Wächter ist ein seltener, aber extrem gefährlicher Fernkampfgegner. Er verhält sich wie ein Scharfschützen-Geschütz und kann dich aus großer Entfernung fast vollständig ausschalten. Am besten näherst du dich von hinten und verwendest schwere Munition. Wenn du einen Blick auf den gelben Kanister bekommst, kannst du ihn mit jedem Waffentyp zerstören – schwieriger ist nur, ihn zu treffen.

Shredder

Schwachpunkt: Keine

Der Shredder ist ein Nahkampf-Monster. Wenn er nah genug an dich herankommt, lädt er eine Explosion auf und verursacht extrem hohen Schaden. Die beste Lösung: Auf Abstand bleiben und ihn mit schweren Waffen, noch besser mit Granaten, erledigen. Sobald er zum Stehen gezwungen ist, ist er leichte Beute.

Spezialgegner

Diese ARC-Einheiten sind seltener, deutlich robuster und oft mit Bossen vergleichbar. Sie benötigen mehr Feuerkraft, Planung und meistens auch Teamwork. Besonders Granaten und Raketenwerfer sind hier sehr effektiv – vor allem Wolfpack- oder Snap-Blast-Granaten können ganze Kämpfe entscheiden.

Surveyor

Schwachpunkt: Kern

Der Surveyor ist ein rollender Datensammler, der sich durch einen blauen Laser verrät, der senkrecht in den Himmel strahlt. Sobald er bedroht wird, flieht er mit hoher Geschwindigkeit – was die Jagd nervenaufreibend macht. Wer sich anschleicht und eine Snap-Blast-Granate direkt auf den freiliegenden Kern wirft, kann ihn oft sofort ausschalten. Zerstörte Außenpanzerung fällt von ihm ab und kann eingesammelt werden.

Leaper

Schwachpunkte: Kopf, Beine

Der Leaper macht seinem Namen alle Ehre: Er kann über weite Distanzen springen, direkt auf dich landen und dich dabei schwer verletzen. Sein Schockwellenangriff ist ebenfalls gefährlich. Wer ihn bekämpfen will, sollte sich in einen Türrahmen oder Gebäude zurückziehen: Dort kann er dich nicht anspringen. Feuere auf die Beine, um seine Mobilität einzuschränken, und dann auf den Kopf, um seine Panzerung zu brechen.

Rocketeer

Schwachpunkt: Triebwerke

Der Rocketeer ähnelt einer übergroßen Hornisse, ist aber um ein Vielfaches gefährlicher. Seine Raketen richten enormen Schaden an, haben Flächeneffekte und sind kaum auszuweichen. Sobald er dich sieht, solltest du in Deckung sprinten. Schieße zuerst die Panzerung von den Triebwerken – sobald sie freiliegen, kannst du ihn zerstören. Eine gut platzierte Wolfpack-Granate reicht oft – aber nur, wenn keine anderen ARC in der Nähe sind, sonst teilen sich die Raketen auf.

Bastion

Schwachpunkte: Gelbe Gelenke, Rückenkanister

Die Bastion ist ein riesiger, krabbenartiger ARC, der dich mit einem Dauerfeuer aus Maschinengewehrsalven überrollen kann. Ohne Deckung bist du chancenlos. Zerstöre zuerst die gelben Gelenkpunkte – wenn ein Bein bricht, stürzt die Bastion zusammen. In diesem Moment kannst du hinter sie laufen und den gelben Kanister auf dem Rücken beschießen, bis sie fällt.

Bombardier

Schwachpunkte: Beine, Rückenkanister

Der Bombardier ähnelt der Bastion äußerlich, hat jedoch ein weit gefährlicheres Arsenal: Er feuert präzise Mörsergranaten ab. Wenn ein Spotter dich markiert, trifft er fast immer. Also: Erst den Spotter erledigen, dann den Bombardier. Die Taktik bleibt ähnlich: Gelenke zerstören, dann den Tank auf dem Rücken angreifen.

Königin (engl. Queen)

Schwachpunkte: Beine, Kopf

Die Königin erscheint nur während eines Harvester-Ereignisses und ist einer der gefährlichsten Gegner im ganzen Spiel. Ihre Laserangriffe sind gnadenlos, sie ruft zusätzliche ARC-Einheiten herbei und setzt Mörser, EMP-Pulse und Nahkampfangriffe ein. Sie ist massiv gepanzert: Man muss ihre Beine und ihren Kopf attackieren, um die äußere Schicht zu durchbrechen und das Metall darunter freizulegen. Schwere Waffen und Wolfpack-Granaten sind Pflicht – sonst zieht sich der Kampf endlos.

Matriarchin (engl. Matriarch)

Schwachpunkte: Beine, Kopf

Die Matriarchin ist ähnlich groß wie die Queen, aber in mancher Hinsicht noch schlimmer. Sie feuert Lenkraketen, wirft Blendgranaten und legt Gasminen, die dich verlangsamen und wehrlos machen. Dazu kann sie andere Elite-ARC wie Bastion oder Rocketeer herbeirufen. Besonders fies: Ihr Schild. Solange es blau leuchtet, erleidet sie keinen Schaden. Sobald es deaktiviert ist, sollte das gesamte Team ihren Kopf in Beschuss nehmen – am besten mit Hullcracker und Wolfpacks. Nur so lässt sie sich zuverlässig zerstören.

Wissen ist deine stärkste Waffe

Auch wenn du die Grundlagen verinnerlicht hast, bleibt Arc Raiders ein Spiel, in dem jede Begegnung schnell tödlich enden kann. Die ARC sind unberechenbar, tauchen in Gruppen auf, kombinieren ihre Fähigkeiten und bestrafen jede Unachtsamkeit. Doch je besser du ihre Muster, Schwachpunkte und Gefahren kennst, desto eher verwandelst du scheinbar aussichtslose Situationen in wertvolle Beutezüge.

Ob du dich allein ins Getümmel stürzt oder im Team gezielt Jagd auf die großen Maschinen machst: Mit dem richtigen Wissen, guter Ausrüstung und ein wenig Vorsicht hast du alles in der Hand, um nicht nur zu überleben – sondern als Raider siegreich nach Speranza zurückzukehren.