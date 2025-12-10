PS Plus Extra & Premium – 9 neue Spiele im Dezember: Assassin’s Creed, Lego & mehr

PlayStation Plus Extra und Premium erhalten am 16. Dezember 2025 ein umfangreiches Update mit insgesamt neun neuen Spielen. Acht davon landen im Extra-Katalog, ein Klassiker wird exklusiv für Premium-Abonnenten angeboten. Damit setzt Sony seine Strategie fort, den Abo-Service mit attraktiven Titeln aus verschiedenen Genres zu erweitern und sowohl neue als auch erfahrene Nutzer anzusprechen.

Im Extra-Tier erwartet dich eine abwechslungsreiche Mischung aus AAA-Blockbustern, familienfreundlichem Content und Indie-Hits. Besonders prominent ist dabei Assassin’s Creed Mirage, das als Rückkehr zu den Wurzeln der Serie gilt und mit einem fokussierten Gameplay sowie einer kompakten Spielwelt punktet.

Diese neuen Spiele sind ab dem 16. Dezember 2025 verfügbar

Welche Titel kommen neu in den PS Plus Extra-Katalog? Abonnenten des Extra-Tiers dürfen sich auf folgende acht Spiele freuen:

Assassin’s Creed Mirage

Cat Quest 3

Granblue Fantasy: Relink

LEGO Horizon Adventures

Paw Patrol: Grand Prix

Paw Patrol World

Planet Coaster 2

Wo Long: Fallen Dynasty

Was bietet das Premium-Tier zusätzlich? Für Abonnenten des Premium-Tiers kommt ein besonderes Highlight hinzu: Soulcalibur 3 in der PlayStation-2-Version. Der beliebte Prügelklassiker bietet nostalgischen Multiplayer-Spaß und ergänzt das Retro-Angebot dieser Abo-Stufe.

Skate Story als Day-One-Release

Gab es in diesem Monat weitere Neuzugänge? Bereits am 8. Dezember 2025 wurde Skate Story als Day-One-Titel in den PS Plus Extra-Katalog aufgenommen. Das stilistisch markante Indie-Spiel kombiniert Skateboard-Mechanik mit einer atmosphärischen Erzählweise und wurde von Kritikern durchgehend gelobt.

Diese Spiele verlassen den PS Plus-Katalog am 16. Dezember

Welche Titel verschwinden aus dem Angebot? Mit der Erweiterung des Angebots geht auch eine Bereinigung des Katalogs einher. Diese zwölf Spiele sind nur noch bis zum 16. Dezember 2025 verfügbar:

11-11 Memories Retold

Arcade Paradise VR

Battlefield 2042

Firefighting Simulator: The Squad

Forspoken

Grand Theft Auto 3 – The Definitive Edition

River City Melee Mach!!

Sonic Frontiers

Star Trek: Bridge Crew

Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge

Surviving Mars

Touhou Genso Rondo: Bullet Ballet

Was bedeutet das für dich? Falls du einen der oben genannten Titel noch nicht ausprobiert hast, solltest du dich beeilen. Nach dem 16. Dezember 2025 sind diese Spiele nicht mehr im Rahmen von PS Plus verfügbar.

Ein abwechslungsreicher Mix für den Dezember

Wie attraktiv ist das Dezember-Lineup insgesamt? Der aktuelle Monat bietet sowohl für Fans von Action-Adventures als auch für Liebhaber von Familienspielen oder Retro-Titeln eine überzeugende Auswahl. Besonders erfreulich ist die Mischung aus bekannten IPs wie Assassin’s Creed und LEGO, aber auch der Fokus auf neue Genres, wie mit Skate Story oder Planet Coaster 2.

Mit dem PlayStation Plus Abo erhältst du nicht nur Zugang zu einer stetig wachsenden Spielebibliothek, sondern profitierst auch von regelmäßigen Updates, die sowohl neue Highlights bringen als auch Platz für frische Inhalte schaffen.

Was sagst du zum Dezember-Update für PS Plus Extra und Premium? Wirst du eines der neuen Spiele als Erstes ausprobieren oder einem der bald verschwindenden Titel noch eine Chance geben? Schreib deine Meinung gerne in die Kommentare!