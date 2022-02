Horizon Forbidden West: So besiegt ihr den Flutschlitzer

Der Flutschlitzer (Tideripper) ist eine der brandneuen Maschinen in Horizon Forbidden West und vorrangig im Wasser heimisch. Aber auch an Land kann er euch schnell töten. Dieser Guide zeigt euch, wie ihr am besten gegen den Flutschlitzer ankommt.

Horizon Forbidden West: Guide zum Flutschlitzer

Der Flutschlitzer ist eine riesige Kampfmaschine, die sowohl unter Wasser als auch an Land eine ernstzunehmende Gefahr darstellt. Ihr werdet dieser Maschine im Rahmen der Hauptstory-Mission Das Meer aus Sand begegnen, wo ihr sie besiegen müsst. Der Kampf kann mitunter eine große Herausforderung darstellen, vor allem aufgrund der Wasserangriffe und der Nahkampfhiebe mit der starken Schwanzflosse.

Zuallererst solltet ihr euch um seine Schwanzflosse kümmern und diese abschlagen. Nicht nur fungiert sie als ein wichtiger Rohstoff für Waffen- und Outfit-Upgrades, ihr deaktiviert außerdem die verheerenden Schweifangriffe der Bestie. Direkt vor der Schwanzflosse befinden sich außerdem zwei Kühlsaft-Kanister. Visiert sie mit dem Fokus an und trefft sie mit einem Frostpfeil, um sie zur Explosion zu bringen.

Die Wasserdreh-Angriffe der Maschine könnt ihr deaktivieren, wenn ihr die Gezeitenscheibe auf dem Rücken des Flutschlitzers abtrennt. Direkt hinter der Schreibe befinden sich außerdem Zünder, die mit einem Treffer von Schockpfeilen eine Elementarexplosion auslösen, sowie Leuchtsprenger-Kanister, die denselben Effekt bei Plasmapfeilen ausführen.

Am Bauch der Maschine befinden sich mittelgroße Löschwasser-Beutel. Mit genug Reißschaden könnt ihr sie in einer Explosion entfernen. Dadurch deaktiviert ihr außerdem den Löschwasser-Effekt bei seinen Rammangriffen.

Leider besitzt der Flutschlitzer keine schwere Waffe, die ihr bei erfolgreicher Abtrennung selbst einsetzen könnt. Daher solltet ihr euch auf die explosiven Stellen der Maschine konzentrieren und seinen Angriffen ausweichen. Zudem könnt ihr mit Frost- und Schockschaden seine Schwäche ausnutzen. Die Überbrückung lässt sich an der Brutstätte Kappa freischalten.