AMD aktiviert FSR Redstone in Call of Duty: Black Ops 7 – Was Ray Regeneration wirklich bringt

Der Release von Call of Duty: Black Ops 7 wird von einem unerwarteten technologischen Paukenschlag begleitet: AMD hat bestätigt, dass im neuen CoD erstmals ein Feature der kommenden FSR-Redstone-Generation aktiviert wurde. Die Funktion nennt sich Ray Regeneration und soll das Raytracing-Bild im Spiel sichtbar verbessern, insbesondere in Szenen mit vielen Reflexionen, schnellen Bewegungen oder komplexen Materialien.

Die Überraschung war perfekt, als AMD-Manager Jack Huynh die Premiere am Abend vor dem Launch auf X bekanntgab. Interessanterweise erwähnt der aktuelle Adrenalin-Treiber 25.11.1 das neue Feature noch nicht, was die Ankündigung umso spektakulärer macht.

Klar ist aber: Black Ops 7 wird von AMD ganz bewusst als technischer Vorzeigetitel genutzt.

FSR Redstone – Das nächste Kapitel von AMDs Rendering-Technologie

FSR Redstone wurde bereits auf der Computex vorgestellt, umfangreiche Details blieben damals jedoch offen. Bekannt war nur, dass AMD eine neue Phase seiner Upscaling-Technologie einläuten möchte, die weit über klassische Auflösungsvergrößerung hinausgeht. Redstone soll FSR zu einem vollwertigen Rendering-Framework weiterentwickeln, das ähnlich wie die DLSS-Pipeline von Nvidia mehrere technische Prozesse vereint.

Mit Ray Regeneration macht AMD nun deutlich, wohin die Reise geht: Das Unternehmen setzt verstärkt auf KI-gestützte Bildverarbeitung, die nicht nur schärferes Upscaling liefert, sondern bereits davor die Qualität des Ausgangsbilds entscheidend verbessert. Die Premiere in Black Ops 7 zeigt, dass diese neuen Technologien nicht nur theoretische Showcases sind, sondern schon jetzt unter realen Bedingungen eingesetzt werden.

Wie Ray Regeneration das Raytracing verändert

Der Ansatz von Ray Regeneration unterscheidet sich grundlegend von klassischen Denoisern. Bisher wurde das unvermeidliche Raytracing-Rauschen mit teils aggressiven Filtern geglättet, was häufig zu matschigen Reflexionen, instabilen Schatten und sichtbaren Artefakten führte. Besonders bei schnellen Bewegungen, kameranahen Spiegelungen oder feinen Strukturen stießen diese Techniken an ihre Grenzen.

Ray Regeneration verfolgt einen anderen Ansatz: Statt lediglich zu filtern, rekonstruiert ein neuronales Netzwerk das eigentliche Raytracing-Ergebnis anhand des verrauschten Bildmaterials. AMD spricht davon, dass Beleuchtungs- und Reflexionsdaten quasi „wiederhergestellt“ werden, bevor das Upscaling überhaupt beginnt. Dadurch entsteht ein deutlich ruhigeres, schärferes und präziseres Raytracing-Bild.

In Black Ops 7 fällt dieser Unterschied in vielerlei Hinsicht auf. Reflexionen bleiben stabil, selbst wenn die Kamera hektisch schwenkt. Nasse Straßen, Fensterscheiben oder Waffenteile wirken klarer. Und Schatten verlieren sichtbar an Rauschen, ohne unnatürlich weich zu werden. Gerade in einem schnellen Shooter, in dem Lichtquellen häufig wechseln oder Reflexionen nur für Sekundenbruchteile sichtbar sind, wirkt das Bild konsistenter und natürlicher.

Warum Black Ops 7 als Premiere dient

Dass AMD gerade Black Ops 7 als Startpunkt gewählt hat, ist strategisch nachvollziehbar. Kaum ein anderes Spiel kombiniert große Karten, enge Innenräume, explosive Effekte und schnelle Bewegungsabläufe auf so konsequente Weise. Das macht den Shooter zu einem idealen Testfeld, denn Ray Regeneration muss unter härtesten Bedingungen funktionieren.

Zudem erreicht die CoD-Reihe stets Millionen Spieler an nur einem Wochenende. Die Datenlage, das Hardware-Spektrum und die Nutzungsdauer liefern AMD also ein unmittelbares, breit gefächertes Feedback. Für ein neues Render-Feature, das möglichst schnell ausgereift sein soll, ist ein solcher Massenstart enorm wertvoll.

Exklusiv für Radeon RX 9000 – ein klares Statement

Noch wichtiger als das Feature selbst ist die Frage, wer es nutzen kann. AMD hat inzwischen bestätigt, dass nur die Radeon-RX-9000-Serie Ray Regeneration unterstützt. Das ist wenig überraschend, denn Redstone wurde von Anfang an ausschließlich für RDNA-4-Grafikkarten angekündigt.

Der Grund liegt in den Hardwareanforderungen. Ray Regeneration nutzt ein neuronales Modell, das stark von neuen KI-Beschleunigern innerhalb der RDNA-4-Architektur profitiert. Ältere Radeon-Generationen verfügen schlicht nicht über die Leistung oder Struktur, die für diese Echtzeit-Neuaberechnung erforderlich ist.

Damit setzt AMD ein klares Signal: Die RX-9000-Serie wird technologisch stärker differenziert als vergangene Generationen. Gleichzeitig entsteht die Frage, ob spätere Redstone-Features wie Neural Radiance Caching oder AI Frame Generation ebenfalls exklusiv bleiben oder ob zumindest ein Teil davon später für RDNA 3 verfügbar wird. Offizielle Aussagen dazu gibt es derzeit keine.

Wie geht es mit Redstone weiter?

Ray Regeneration ist laut AMD nur der Anfang einer neuen Feature-Reihe, die künftig mehrere Rendering-Komponenten bündeln soll. Während AMD konkrete Zeitpläne noch nicht nennt, ist bekannt, dass Redstone drei weitere Technologien umfasst:

ein weiterentwickeltes FSR-Super-Resolution für noch stärkeres Upscaling

Neural Radiance Caching zur verbesserten globalen Beleuchtung

AI Frame Generation für zusätzliche Zwischenbilder

Auch diese Techniken werden KI-unterstützt arbeiten und sollen das Rendern insgesamt effizienter und qualitativ hochwertiger machen. Auffällig ist, wie sehr AMD sich damit in Richtung eines konkurrierenden Ökosystems zu Nvidia DLSS bewegt, allerdings in einer offenen Form, die theoretisch auch Plattformen und Engines jenseits des PC-Marktes zugutekommt.

Was bedeutet das alles für Spieler und die Branche?

Für Spieler mit einer Radeon RX 9000 bringt das Update sofort sichtbare Vorteile. Die Bildqualität in Black Ops 7 steigt spürbar, und das ohne signifikanten Performanceverlust. Raytracing, das oft als rechenintensives Prestige-Feature galt, wird damit alltagstauglicher und weniger anfällig für störende Artefakte.

Für die Branche insgesamt ist Redstone ein Schritt hin zu einem neuen Rendering-Paradigma. Die Zeit, in der Upscaling allein im Vordergrund stand, scheint vorbei. Sowohl AMD als auch Nvidia konzentrieren sich zunehmend auf die KI-gestützte Verarbeitung der Rohdaten, die schon vor dem Upscaling ansetzt. Das könnte langfristig bedeuten, dass Raytracing schärfer, stabiler und vor allem konsistenter wird – unabhängig von Auflösung oder Leistungsbudget.

Ein starkes Debüt mit viel Zukunftspotenzial

Die Integration von FSR Ray Regeneration in Call of Duty: Black Ops 7 zeigt, wie ernst AMD seine neue Redstone-Plattform nimmt. Was zunächst wie ein technisches Detail klingt, entpuppt sich beim Spielen als deutliche Verbesserung des visuellen Gesamtbildes. Besonders in einem schnellen Shooter mit vielen Lichtquellen und Reflexionen sorgt Ray Regeneration für mehr Klarheit und weniger Ablenkung durch Rauschen.

Wie schnell weitere Titel folgen, bleibt abzuwarten, doch eins steht fest: AMD positioniert sich mit Redstone erstmals als direkter Herausforderer im Bereich der KI-Rendering-Technologien und Black Ops 7 ist nur der Anfang.