Stray: Alle 8 Notenblätter in Kapitel 4 finden, das sind die Fundorte – Guide

In dem Katzenabenteuer Stray können verschiedene Collectibles gesammelt werden, die allesamt nicht sonderlich gut versteckt sind. Ein wenig Sucherei ergibt sich aber bei den acht Notenblättern, die ihr in Kapitel 4 dem Musiker bringen sollt. Wir helfen euch bei der Aufgabe und zeigen euch die acht Fundorte der Notenblätter.

Stray: Bringt dem Musiker seine 8 Notenblätter

Den Musiker findet ihr in Kapitel 4 – Die Slums in der Straße direkt links von dem Wächter. Dieser sitzt dort mit seiner Gitarre und spielt euch für jedes gefundene Notenblatt einen kleinen Auszug draus vor.

Habt ihr dem Musikvirtuosen alle Notenblätter vorbeigebracht, gibt es eine kleine Belohnung sowie die Silber-Trophäe Miaulodie.

Notenblatt #1 – Fundort Momos Wohnung

Um das erste Notenblatt zu finden, biegt ihr kurz vor dem Wächter nach links in die Straße ein und rennt dann direkt links in die kleine Gasse mit dem grünen Müllcontainer. Hopst darauf und klettert dann über die verschiedenen Aufstiegsmöglichkeiten ganz nach oben auf das Flachdach. Hier angekommen seht ihr zwei Roboter, die sich große Farbdosen zuwerfen.

Schräg darüber befindet sich ein Balkon, der zu der Wohnung von Momo führt. Klettert also rechts von den beiden Robotern die Wand hinauf, um auf den Balkon zu gelangen. Von hier aus kommt ihr durch ein geöffnetes Fenster in die Wohnung. Lauft nun nach links und dann durch die Gitterstäbe in den Raum mit den vielen Kartons. Über die rechte Seite gelangt ihr zum Holzregal. Darauf befindet sich das erste Notenblatt.

Notenblatt #2 – Fundort Balkon über den Dächern

Für das zweite Notenblatt müsst ihr gar nicht lange durch die Gegend laufen, sondern lasst euch erst einmal von Momos Wohnung aus per Seilrutsche auf die unteren Dächer transportieren. Lauft jetzt rechts an der anderen Seilrutsche vorbei und klettert über das Rohr, das zu einem weiteren Balkon führt.

Dort angekommen springt ihr auf den runden Holztisch und nehmt das zweite Notenblatt in Empfang.

Notenblatt #3 – Fundort Elliots Programmierung

Steht ihr direkt vor dem Wächter, dreht euch um 180 Grad und lauft dann die Treppe hinunter und weiter geradeaus. Biegt dann nach links ab und ihr seht auf der rechten Seite schon den Laden Elliots Programmierung. An der Tür steht: „Bitte an die Tür klopfen und warten, bis wir öffnen.“

Da ihr als flauschige Katze natürlich nicht klopfen könnt, kratzt ihr einfach an der Tür. Funktioniert mindestens genauso gut. Geht nun hinein und ihr findet das dritte Notenblatt direkt gegenüber der Tür an dem großen Schild hängend.

Notenblatt #4 – Fundort Laden von Händler

Das vierte Notenblatt findet ihr bei einem Händler. Dieser befindet sich ganz in der Nähe von der Stelle, an der ihr auf den Wächter getroffen seid. Dreht euch nach rechts und lauft einige Meter geradeaus und dann die Treppenstufen hinunter. Links von euch werdet ihr bereits einen hell beleuchteten Laden sehen. Hier wird unter anderem ein Notenblatt verkauft. Es gibt aber natürlich einen Haken an der Sache. Der Händler verlangt für dieses Notenblatt 1 Dose Energydrink.

Wo finde ich in „Stray“ Energydrinks? Lauft zurück zu dem Wächter und wählt dieses Mal den linken Weg. Hier seht ihr an einer Hauswand stehend bereits einen Getränkeautomaten (in Kapitel 4 sind mehrere Automaten verteilt), mit dem ihr interagieren könnt. Im Anschluss fällt eine Dose Energydrink heraus und kann von euch eingesammelt werden. Bringt diese nun zum Händler, um das vierte Notenblatt zu erhalten.

Notenblatt #5 – Fundort Bar

Geht von Elliots Programmierung eine Ecke zurück und ihr findet die Bar mit einem recht auffälligen roten Schild über der bereits geöffneten Tür. Links führt eine Treppe in das erste Stockwerk. Oben angekommen springt ihr auf den Billardtisch und von dort aus auf den mittleren Tisch. Darauf befindet sich das fünfte Notenblatt.

Notenblatt #6 – Fundort Wohnung von Clementine

Klettert nun ganz nach oben auf die Dächer zu der Position, an der ihr bereits das zweite Notenblatt gefunden habt. Lauft das große Rohr entlang und ihr werdet ein hell erleuchtetes geöffnetes Fenster sehen.

Springt durch das Fenster in die Wohnung von Clementine und lauft dann direkt geradeaus durch eine der Öffnungen der Schiebetür. Wendet euch anschließend direkt nach rechts und ihr seht im zweiten Fach des Holzregals vor dem Bett das sechste Notenblatt.

Notenblatt #7 – Fundort Bibliothek

Oben auf den Dächern sucht ihr die Couch mit dem Fernseher davor auf. Darüber befindet sich eine Lichterkette, die nur schwer zu übersehen ist. Direkt hinter der Couch seht ihr einen weiteren Balkon. Springt mit einem Satz hinüber und betretet die Bibliothek, die weniger überraschend voller Bücher ist.

Lauft direkt nach rechts und biegt dann nach links in den abgetrennten Bereich mit dem Klavier ab. Auf den Tasten des Instruments findet ihr das siebte und somit vorletzte Notenblatt.

Notenblatt #8 – Fundort Tresor

Kehrt für das letzte Notenblatt zum Wächter zurück und von hier aus wieder links in die Straße, von der ihr zu Beginn aus auf die Dächer geklettert seid. Am Straßenrand sitzt der Musiker, dem ihr die Notenblätter bringen sollt. Für jedes abgegebene Notenblatt erhaltet ihr eine kleine musikalische Kostprobe.

Rechts von dem Musiker in einer kleinen Gasse findet ihr einen Safe, für den ihr einen vierstelligen Code benötigt. Diesen findet ihr in der Bar, die ihr bereits aufgesucht habt. Klettert dort auf den Tresen und kratzt dann an dem Bild. Dies fällt kurz darauf hinunter und gibt den gesuchten Code preis: 1-2-8-3.

Habt ihr den Code eingegeben, findet ihr im Inneren das achte Notenblatt.

Alle Notenblätter gefunden: Welche Belohnung gibt es?

Habt ihr schließlich alle Notenblätter beisammen und erfolgreich dem Musiker überreicht, erhaltet ihr als Belohnung das Musikabzeichen sowie die Silber-Trophäe Miaulodie.

Das Abzeichen ist eines von insgesamt sechs, das fortan den kleinen Rucksack eurer Katze schmückt.

