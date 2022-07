Stray: Alle Abzeichen finden und Gold-Trophäe erhalten – Fundorte im Überblick

Zwar ist das Katzen-Abenteuer Stray bei Belohnungen, die ihr für erfolgreich absolvierte Aufträge erhaltet, nicht unbedingt sonderlich spendabel. Dennoch haben sich die Entwickler eine nette Idee überlegt, wie einige erzielten Erfolge direkt an eurem Fellknäul angezeigt werden: Abzeichen. Diese Badges erhaltet ihr an verschiedenen Stellen im Spiel und werden direkt an dem Rucksack eurer Katze angebracht.

So erhaltet ihr alle Abzeichen in Stray

Um alle 6 Abzeichen zu erlangen, müsst ihr mit offenen Augen durch die insgesamt 12 Kapitel laufen und ein wenig Durchhaltevermögen besitzen. Einige erhaltet ihr zwar automatisch, andere wiederum sind ziemlich gut versteckt. Aus diesem Grund erklären wir in unserem Guide, wo ihr die Abzeichen jeweils findet.

Sobald ihr alle Abzeichen gefunden habt, erhaltet ihr die Gold-Trophäe Abzeichen.

Musikabzeichen #1 – Alle Notenblätter finden

Das erste Abzeichen, das ihr euch in „Stray“ verdienen könnt, ist das Musikabzeichen und erfordert ein wenig Arbeit. Im Vorfeld müsst ihr dem Musiker Morusque alle acht Notenblätter bringen. Diese sind über Kapitel 4 – Die Slums verteilt und zum Teil ebenfalls recht gut versteckt.

Außenweltlerabzeichen #2 – Zu Beginn von Kapitel 7

Das Außenweltlerabzeichen wird euch automatisch verliehen, sobald ihr Seamus bei der Suche nach seinem Vater geholfen habt. Folgt dem Roboter und er schenkt euch zu Beginn von Kapitel 7 das Abzeichen.

Pflanzenabzeichen #3 – Findet alle drei Pflanzen

Das Pflanzenabzeichen erhaltet ihr in Kapitel 9 – Ameisendorf, wenn ihr dem Gärtner-Roboter Malo alle drei Pflanzen in unterschiedlichen Farben bringt.

Rote Pflanze : Nehmt bei den beiden Robotern, die Mahjong spielen, die Seilrutsche nach unten. Bei den beiden Schatzsuchern findet ihr die Rote Pflanze.

: Nehmt bei den beiden Robotern, die Mahjong spielen, die Seilrutsche nach unten. Bei den beiden Schatzsuchern findet ihr die Rote Pflanze. Lila Pflanze : Klettert vor den beiden spielenden Robotern auf den großen Ast, um am Ende die Lila Pflanze an euch nehmen zu können.

: Klettert vor den beiden spielenden Robotern auf den großen Ast, um am Ende die Lila Pflanze an euch nehmen zu können. Gelbe Pflanze: Sucht die Bar mit dem Koch auf und klettert rechts von dem Laden auf das Rohr. Darüber wächst die Gelbe Pflanze.

Geht nun zurück zu Malo, um das Pflanzenabzeichen in Empfang zu nehmen.

Katzenabzeichen #4 – Verschlossener Safe

Das Katzenabzeichen findet ihr in Kapitel 10 – Stadtzentrum. Sucht den Roboter auf, der an einem geöffneten Fenster mit einem Händler spricht. Springt mit einem hohen Satz in den Laden und klettert auf das hohe Regal. Ganz oben am Ende des Regals steht ein verschlossener Safe. Der vierstellige Code, um den Tresor zu öffnen, lautet: 8542.

Polizeiabzeichen #5 – Gefängniszelle

Das Polizeiabzeichen ist sehr gut versteckt und werdet ihr wahrscheinlich nicht durch puren Zufall entdecken. Ihr findet den Badge in Kapitel 10 – Stadtzentrum. Sucht als erstes das große Roboter-Hologram auf, dass sich im Zentrum der Stadt befindet. Bei genauerer Betrachtung fällt ein Richtungspfeil darauf auf. Dieser führt euch in eine enge Gasse.

© Annapurna Interactive/BlueTwelve Studio © Annapurna Interactive/BlueTwelve Studio

Klettert hier an den Rohren und Lüftungen so weit nach oben, bis ihr ein kleines Fenster mit Gitterstäben seht. Springt dadurch in die Gefängniszelle mit dem zerstörten Roboter und ihr findet das vorletzte Abzeichen.

Neco-Abzeichen #6 – Fabrik

Das letzte Abzeichen ist ebenfalls ein weniger knifflig, aber definitiv gut machbar. In der Fabrik angekommen müsst ihr den Sentinels ausweichen. Nachdem ihr durch eine halb offene Tür geschlichen seid, begegnet ihr auf der rechten Seite an einem Geländer arbeitend einem Roboter, der offenbar seinen Schlüssel verloren hat.

© Annapurna Interactive/BlueTwelve Studio © Annapurna Interactive/BlueTwelve Studio

Geht nun ein Stück weiter und weicht dabei den Sentinels aus. Ihr gelangt schließlich zu Fässern, über die ihr springen könnt. Haltet euch rechts und ihr findet den gesuchten Schlüsselbund. Nehmt ihn an euch und schleicht den Weg wieder zurück zu dem Roboter.

Dieser wird sich sehr über eure Hilfe freuen und euch mit dem Neco-Abzeichen belohnen. Damit ist euch die Gold-Trophäe sicher.

