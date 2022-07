Stray: Alle Kapitel in der Übersicht – Deutsche Liste

Möchtet ihr die Welt mal aus den Augen einer Katze erleben, bietet sich das Abenteuer Stray von Entwickler Blue Twelve Studios geradezu perfekt an. Schließlich schlüpft ihr hier in das Fell eines solchen Vierbeiners und müsst so einige Hindernisse und Gefahren überstehen, um euer Ziel zu erreichen.

Doch wie umfangreich fällt der Titel aus und wie lange beschäftigt das Katzen-Abenteuer eigentlich?

Hinweis: Die folgenden Kapitelnamen verraten einiges über die Schauplätze, die euch in „Stray“ erwarten, weshalb wir euch an dieser Stelle vor Spoilern warnen.

Übersicht aller Kapitel in Stray

Bei „Stray“ handelt es sich um ein recht übersichtliches Spiel, was den generellen Umfang und die Spielzeit angeht. Insgesamt erwarten euch 12 unterschiedliche Kapitel, die euch selten länger als 20 Minuten beschäftigen. Somit dürften die meisten von euch schon nach 4 bis 5 Stunden die Credits über den Bildschirm flimmern sehen.

In Klammern geben wir euch die Anzahl der Erinnerungen an, die ihr in dem jeweiligen Kapitel finden könnt.

Innerhalb der Mauer Totenstadt Die Wohnung (1 Erinnerung) Die Slums (7 Erinnerungen) Die Dächer Die Slums – Teil 2 (7 Erinnerungen, die gleichen wie bei Kapitel 4) Sackgasse (3 Erinnerungen) Die Kanalisation (2 Erinnerungen) Ameisendorf (2 Erinnerungen) Stadtzentrum (7 Erinnerungen) Gefängnis (1 Erinnerung) Kontrollraum (1 Erinnerung)

Sobald ihr ein Kapitel beendet habt, könnt ihr dieses jedes Mal aufs Neue starten, um zu Beispiel verpasste Trophäen nachzuholen. Hierzu müsst ihr lediglich ins Hauptmenü wechseln, auf „Spiel starten“ und dann euren aktuellen Speicherslot klicken. Nun taucht die Option „Kapitel wählen“ auf. Dadurch gelangt ihr zu einer Übersicht mit allen bislang von euch abgeschlossenen Kapiteln.

Hier wird euch zudem angezeigt, wie viele Erinnerungen sich jeweils in einem Kapitel verstecken. So könnt ihr auch während des Spielens überprüfen, wie viele ihr von diesen Collectibles noch finden müsst.