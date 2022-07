Stray: Leitfaden aller Trophäen – Alle Erfolge für die Platin-Trophy

Das Action-Adventure Stray von Entwickler BlueTwelve Studio lässt euch eine streunende Katze steuern, die versucht zu ihrer Familie zurückzukehren. Gespielt werden kann der Titel unter anderem auf der PS4 sowie PS5. Entsprechend warten einige PlayStation-Trophäen darauf, von euch freigeschaltet zu werden.

In diesem Guide-Artikel erklären wir euch, welche Aufgaben ihr erfüllen müsst, um das Spiel zu 100 Prozent durchzuspielen. Außerdem liefern wir euch die komplette Trophäenliste mit allen Achievements zu „Stray“ samt nützlichen Tipps und Tricks.

Stray: Die komplette Trophäenliste zum Katzen-Abenteuer

Insgesamt gibt es in „Stray“ 25 Trophäen, die ihr freischalten müsst, um das Spiel zu 100 Prozent abzuschließen. Habt ihr alle 24 Trophäen errungen, erhaltet ihr schließlich die Platin-Trophy. Die Aufteilung der PlayStation-Trophäen lautet wie folgt:

1x Platin

7x Gold

9x Silber

8x Bronze

Wie schwer ist „Stray“-Platin? In dem Katzenabenteuer erwarten euch mit gerade einmal 25 Trophäen recht weniger Auszeichnungen, die freigeschaltet werden möchten. Außerdem hält sich die Herausforderung stark in Grenzen. Am wichtigsten ist, dass ihr mit offenen Augen durch die Spielwelt lauft, um die verschiedenen Sammelgegenstände aufzuspüren.

Doch wie viel Spielzeit würde das bedeuten? Der Entwickler selbst gibt an, dass mit rund 8 Stunden Spielzeit bei „Stray“ gerechnet werden sollte. Die Gold-Trophäe Speedy Katzalo zeigt aber, dass es auch deutlich schneller gehen kann. Habt ihr den Titel also bereits einmal durchgespielt, dürfte der zweite Durchgang deutlich schneller von der Hand gehen.

Stray: Die Platin-Trophäe

Alle deutschen Trophäen für „Stray“ auf der PS4 und PS5 haben wir euch im Folgenden aufgelistet:

Alles erledigt – Schalte alle Trophäen frei.

Gold-Trophäen

Mich kriegst du nicht! – Absolviere die erste Zurk-Jagd, ohne erwischt zu werden.

– Absolviere die erste Zurk-Jagd, ohne erwischt zu werden. Pazifist – Absolviere die Kanalisation, ohne einen Zurk zu töten.

– Absolviere die Kanalisation, ohne einen Zurk zu töten. Speedy Katzalo – Absolviere das Spiel in weniger als 2 Stunden.

– Absolviere das Spiel in weniger als 2 Stunden. Ein Katzensprung – Erreiche das Stadtzentrum.

– Erreiche das Stadtzentrum. Augenöffner – Absolviere das Spiel und öffne die Stadt.

– Absolviere das Spiel und öffne die Stadt. Ich erinnere mich! – Sammle alle B-12-Erinnerungen.

– Sammle alle B-12-Erinnerungen. Abzeichen – Sammle alle Abzeichen.

Silber-Trophäen

Ganz schön schwatzhaft – Miaue 100-mal.

– Miaue 100-mal. Katz-a-Pult – Springe 500-mal.

– Springe 500-mal. Produktiver Tag – Schlafe mehr als eine Stunde lang.

– Schlafe mehr als eine Stunde lang. Gewieft gemiezt – Geh durch das Stadtzentrum, ohne von den Wächtern entdeckt zu werden.

– Geh durch das Stadtzentrum, ohne von den Wächtern entdeckt zu werden. Nicht allein – Triff B-12.

– Triff B-12. Al-Kat-Raz – Ab ins Gefängnis.

– Ab ins Gefängnis. Miaulodie – Bringe Morusque alle Notenblätter.

– Bringe Morusque alle Notenblätter. Der beste Freund der Katze – Kuschel mit 5 Robotern.

– Kuschel mit 5 Robotern. Territorium – Kratz dich durch jedes Kapitel.

Bronze-Trophäen

Bumm Katzalaka – Versenke den Basketball.

– Versenke den Basketball. Kein Leben mehr – Stirb 9-mal.

– Stirb 9-mal. Kratz Kratz Kratz! – Scratche Platten im Club.

– Scratche Platten im Club. Fehlsprung – Stürze in die Stadt.

– Stürze in die Stadt. Sprachlos? – Lass B-12 einen Roboter dolmetschen.

– Lass B-12 einen Roboter dolmetschen. Neugier ist der Katze Tod – Zieh die Papiertüte über.

– Zieh die Papiertüte über. Katz-a-strophe – Versuch, mit den Robotern Mahjong zu spielen.

– Versuch, mit den Robotern Mahjong zu spielen. Telekatz – Zappe durch alle TV-Kanäle.

„Stray“ ist am 19. Juli 2022 für PS4, PS5 und PC erschienen. Möchtet ihr mehr zu dem Titel erfahren, findet ihr alle wichtigen Infos auf unserer Themenseite.