Stray: Alle 27 B-12-Erinnerungen in der Übersicht

Die größte und aufwändigste Sammelaufgabe in dem Katzen-Abenteuer Stray besteht neben den acht Notenblättern in der Suche nach allen Erinnerungen für Drohnen-Kumpel B-12. Jeder Fund hilft eurem kleinen Freund dabei, sich an seine Vergangenheit zu erinnern. Außerdem liefern die Erinnerungsfetzen wichtige Hintergrundinformationen, die erklären, was genau in der Welt vorgefallen ist.

Während einige B-12-Erinnerungen sehr offensichtlich platziert sind und quasi beim Vorbeilaufen von euch entdeckt oder sogar im Rahmen der Geschichte automatisch freigeschaltet werden, sind andere ziemlich gut versteckt.

Alle 27 B-12-Erinnerungen: Welche Belohnung gibt es?

Habt ihr alle 27 B-12-Erinnerungen aufgespürt und freigeschaltet, erhaltet ihr auf PS4 und PS5 die Gold-Trophäe Ich erinnere mich!.

In den ersten beiden Kapitel gibt es keine Erinnerungen, da hier keinerlei Sammelgegenstände zu finden sind. Außerdem besucht ihr das Level Die Slums zweimal – einmal in Kapitel 4 und einmal in Kapitel 6. Bei den sieben zu findenden Erinnerungen handelt es also um die gleichen.

Im Folgenden listen wir euch alle Erinnerungen auf, die ihr in dem jeweiligen Kapitel freischalten könnt.

Innerhalb der Mauer – B-12-Erinnerungen (0)

In diesem Kapitel gibt es keine Erinnerungen zu entdecken.

Totenstadt – B-12-Erinnerungen (0)

In diesem Kapitel gibt es keine Erinnerungen zu entdecken.

Die Wohnung – B-12-Erinnerungen (1)

Die Wohnung (1/27): Die erste Erinnerung sammelt ihr automatisch auf, wenn ihr in Kapitel 3 – Die Wohnung das große Wandbild mit dem Strandmotiv erreicht, nachdem ihr per Seilrutsche die Wohnung verlassen habt.

© Annapurna Interactive/BlueTwelve Studio

Die Slums – B-12-Erinnerungen (7)

Die Slums (2/27): Steht ihr mit dem Rücken zum Wächter, klettert direkt an der linken Wand mit dem leeren Getränkeautomat bis ganz nach oben. Habt ihr das rote Dach mit dem kreisförmigen Pfeil erreicht, seht ihr dahinter ein Roboter neben einem Stapel Koffern liegen. Hier findet ihr die zweite Erinnerung.

Die Slums (3/27): Die dritte Erinnerung erhaltet ihr beim Händler Azooz, der sich rechts vom Wächter befindet. Allerdings verlangt er als Gegenleistung drei Energydrinks. Insgesamt sind in diesem Level vier Getränkeautomaten verteilt. Wir zeigen euch in unserem Guide, wo ihr diese findet.

Die Slums (4/27): Die nächste Erinnerung findet ihr in der Duffer Bar. Rennt in das erste Stockwerk und springt auf den runden Holztisch mit der Schüssel darauf. Drückt die Vierecktaste, um die Erinnerung freizuschalten.

Die Slums (5/27): Um die fünfte Erinnerung freizuschalten, müsst ihr die Wohnung von Momo aufsuchen. Diese befindet sich oberhalb der beiden Roboter, die sich Farbeimer zuwerfen. Klettert an den Lüftungen der Wand unter dem Balkon nach oben und springt durch das offene Fenster. Lauft durch den Perlenvorhang und seht euch das Poster mit der Aufschrift back home an.

Die Slums (6/27): In der Nähe der Gasse, an der ihr den die Slums betreten habt, findet ihr einen Getränkeautomat. Direkt rechts daneben befindet sich Graffiti (R.I.P. Humans) an der Wand. Merkt euch diese Erinnerung, um sie freizuschalten.

Die Slums (7/27): Steht ihr vor dem Wächter, lauft links in die Straße mit dem Musiker. Klettert links über den grünen Müllcontainer bis zu einem Absatz, an dessen Wand sich eine Zeichnung eines Roboters befindet.

Die Slums (8/27): Die letzte Erinnerung in den Slums befindet sich in der Wohnung von Elliot. Lauft beim Wächter die Treppe hinunter, an der Bar vorbei und kratzt dann rechts an der Tür zu Elliots Programmierung. Wurde die Tür geöffnet, rennt ihr in das zweite Stockwerk und wendet euch dann direkt nach links. Hier stehen Pflanzen und die siebte Erinnerung innerhalb des vierten Kapitels.

Die Dächer – B-12-Erinnerungen (3)

Die Dächer (9/27): Nachdem ihr die zweite Gruppe Zurks passiert habt, springt über einen kleinen Spalt und schon steht ihr vor einem großen, flackernden Neonschild.

Die Dächer (10/27): Habt ihr ein rollendes Fass benutzt, damit einige Zurks zerquetscht und das Tor geöffnet, lauft nach links, um ein weiteres Schild zu finden.

Die Dächer (11/27): Die letzte Erinnerung von B-12 erhaltet ihr automatisch, sobald ihr das Ende dieses Kapitels erreicht habt.

Die Slums – Teil 2 – B-12-Erinnerungen (7)

In diesem Kapitel findet ihr die gleichen Erinnerungen, wie in Kapitel 4. Solltet ihr also einige verpasst haben, könnt ihr diese hier nachholen.

Sackgasse – B-12-Erinnerungen (3)

Sackgasse (12/27): Nachdem ihr Außenweltlerabzeichen erhalten und das neue Kapitel gestartet habt, biegt ihr links ab und inspiziert das große Rolltor vor euch, bevor ihr die Rampe hinunterrutscht.

Sackgasse (13/27): Nachdem ihr mit dem Einkaufswagen eine kurze aber brisante Fahrt erlebt und über die Rohre geklettert seid, geht geradeaus in die kurze Gasse und dort durch die Lücke unter dem Zaun. Sucht diesen Bereich auf, bevor ihr über den Zaun in der Nähe geklettert seid, da ihr ansonsten nicht mehr zurück kommt.

Sackgasse (14/27): Wenn ihr Doc getroffen habt, schaut euch die Figur mit dem Eimer samt Smiley darauf genauer an. Damit schaltet ihr die letzte Erinnerung in dem Kapitel Sackgasse frei.

Die Kanalisation – B-12-Erinnerungen (2)

Die Kanalisation (15/27): Sobald Momo für euch das große Tor geöffnet habt, gelangt ihr in einen Korridor. Lauft bis ein Pfad links vom Hauptpfad abbiegt. Darin befinden sich zahlreiche Zurk-Nester. Zerstört diese sowie ihre Bewohner und klettert dann links in das große Rohr. Folgt diesem bis zum Ende und ihr könnt die Kanalisation scannen.

© Annapurna Interactive/BlueTwelve Studio © Annapurna Interactive/BlueTwelve Studio

Die Kanalisation (16/27): Nachdem ihr durch den stark von Zurks befallenen Bereich gelangt seid, lasst ihr euch auf ein Rohr fallen. Geht jetzt aber noch nicht nach rechts, sondern springt nach links und dann von einer Tonne in ein großes Rohr. Ihr erreicht dadurch einen geheimen Bereich und eine weitere Erinnerung, die mit der seltsamen Substanz zu tun hat, die überall in der Kanalisation verteilt ist.

© Annapurna Interactive/BlueTwelve Studio © Annapurna Interactive/BlueTwelve Studio

Ameisendorf – B-12-Erinnerungen (2)

Ameisendorf (17/27): Diese Erinnerung erhaltet ihr automatisch zu Beginn dieses Kapitels.

Ameisendorf (18/27): Nachdem ihr mit Zbaltazar gesprochen habt, klettert ihr wieder hinunter auf die unterste Ebene und scannt die Wand rechts von der Couch, auf der ein Roboter fernsieht.

Stadtzentrum – B-12-Erinnerungen (7)

Stadtzentrum (19/27): Die erste Erinnerung von B-12 erhaltet ihr automatisch zu Beginn des Kapitels, wenn ihr an der U-Bahn vorbeikommt.

Stadtzentrum (20/27): Lauft durch die Bahn, um auf die andere Seite des Gleises zu gelangen. Jetzt geht es die Rolltreppen hinauf. Oben angekommen biegt ihr direkt rechts in den kleinen Bibliothek-Bereich ab. Hier erhaltet ihr die nächste Erinnerung von B-12.

© Annapurna Interactive/BlueTwelve Studio

Stadtzentrum (21/27): Diese Erinnerung ist recht schwer zu finden, wenn ihr nicht aufmerksam danach sucht. Ihr müsst nach dem Imbiss und bevor ihr ins Zentrum gelangt, in die Gasse biegen, in der Albert den Boden fegt. Hier gelangt ihr über einen grünen Müllcontainer hinauf zu einem gelben Neonschild. Dahinter befindet sich ein Bereich mit zahlreichen Teppichen und Kissen. Die Erinnerung könnt ihr an dieser Stelle freischalten.

© Annapurna Interactive/BlueTwelve Studio © Annapurna Interactive/BlueTwelve Studio

Stadtzentrum (22/27): Geht nun ins Zentrum der Stadt und springt in den Barber Shop. Hier gibt es bei der Leiter eine Zwischendecke, in die ihr hineinspringen könnt. Darin befindet sich eine weitere Erinnerung von B-12.

Stadtzentrum (23/27): Eben direkt im Zentrum bei dem großen Hologram geht ihr in den Imbiss Mattbee’s Food. Springt auf den Tresen und vor dort ebenfalls in die Zwischendecke. Hier befindet sich ebenfalls eine Erinnerung, die von euch freigeschaltet werden möchte.

Stadtzentrum (24/27): Nachdem ihr die Batterie gestohlen habt, gelangt ihr in den Security-Raum neben dem großen Hologram. Hier könnt ihr das Bild eines Sentinels an der Wand scannen.

Stadtzentrum (25/27): Springt im Nachtclub hinter dem Tresen in den Speiseaufzug neben der Spüle und lasst euch nach unten in den Lagerbereich fahren. Inmitten des Raums steht ein runder Holztisch, auf dem sich die letzte Erinnerung für dieses Kapitel befindet.

Gefängnis – B-12-Erinnerungen (1)

Gefängnis (26/27): Nachdem ihr im Gefängnis den Sentinel in die Zelle gesperrt habt und durch das Tor gegangen seid, seht ihr auf der rechten Seite bei dem neu gestarteten Roboter die vorletzte B-12-Erinnerung.

Kontrollraum – B-12-Erinnerungen (1)

Kontrollraum (27/27): Die letzte Erinnerung für B-12 erhaltet ihr automatisch, sobald ihr den Kontrollraum betretet.