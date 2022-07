Stray: Arbeitsjacke & Helm – So gelangt ihr in die Fabrik

In Stray habt ihr alle Pfoten voll zu tun, um zurück in die Außenwelt zu gelangen. Zwar sind die meisten Schauplätze in den Katzen-Abenteuer ziemlich schlauchförmig aufgebaut, die beiden Kapitel Die Slums sowie Stadtzentrum bieten euch allerdings eine etwas größere Spielwelt, die ihr frei erkunden könnt.

Da aber nicht immer direkt ersichtlich ist, an welcher Ecke es weitergeht, greifen wir euch ein wenig unter die Arme. Im Folgenden erklären wir, wo ihr Jacke und Helm findet, um in die Fabrik zu gelangen.

So löst ihr die Clementine-Mission

Folgt ihr der Handlung von „Stray“, müsst ihr zwangsläufig den Roboter Clementine finden und eine ganz besondere Batterie stehlen. Diese befindet sich allerdings gut bewacht in der Fabrik der Cyberpunkt-Stadt. Doch wie gelangt man dort hinein?

Hinweise, wie ihr am besten vorgeht, sind recht rar. Wichtig ist, dass ihr euch die Spielwelt genau anschaut und mit den zahlreichen Bewohnern sprecht.

Kommt ihr an der Stelle aber einfach nicht weiter und findet keinen Ansatzpunkt, müsst ihr nicht verzweifeln. So erhaltet ihr Arbeiterjacke und Helm.

Wie erhalte ich Arbeiterjacke & Arbeiterhelm?

Wir listen euch im folgenden den direkten Weg auf, um an diese beiden Gegenstände zu gelangen:

Kassettenband finden

Lauft aus der U-Bahn-Station heraus und Richtung Stadtzentrum . Biegt bei dem großen Hologramm-Roboter rechts ab. Ihr solltet vor euch ein Haus mit zahlreichen Wohnungen sehen.

heraus und Richtung . Biegt bei dem großen rechts ab. Ihr solltet vor euch ein Haus mit zahlreichen Wohnungen sehen. Unten am Eingangsbereich stehen einige Roboter, die euch um einen Gefallen bitten. Dieser besteht daraus, alle drei Kameras in diesem Bereich zu zerstören.

in diesem Bereich zu zerstören. Klettert also die Treppen in das erste Stockwerk hinauf und springt dann auf das Geländer. Von hieraus könnt ihr zwei der drei Kamera zerstören, indem ihr einfach darauf springt. Die dritte Kamera befindet sich an der äußeren Wand im ersten Stockwerk. Springt auf das Brett und dann auf die Kamera.

Nun lauft ihr zurück zu den Teenager-Robotern, um das Kassettenband als Belohnung zu erhalten.

© Annapurna Interactive/BlueTwelve Studio

Arbeitsjacke stehlen

Mit dem Kassettenband läuft ihr zu dem Klamottenladen bei dem großen Hologramm.

läuft ihr zu dem bei dem großen Hologramm. Geht in den hinteren Teil des Ladens und setzt das erhaltene Kassettenband in den Kassettenrekorder . Durch die laute Musik lockt ihr den Ladenbesitzer an.

. Durch die laute Musik lockt ihr den Ladenbesitzer an. Jetzt könnt ihr in den Laden laufen und die rote Arbeitsjacke mit den weißen Streifen stehlen, die eine von den Schaufensterpuppen trägt.

© Annapurna Interactive/BlueTwelve Studio

Clementine finden

Damit ihr an dieser Stelle weiterkommt, müsst ihr jetzt erst einmal Clementine finden. Sie versteckt sich in dem großen Haus mit den vielen Wohnungen. Lauft hinauf in das oberste Stockwerk und sucht die Wohnung, bei der Fenster und Tür mit Bretten verschlossen sind. Durch einen kleinen Spalt im Fenster gelangt ihr in die Wohnung.

Habt ihr Clementine gefunden, erhaltet ihr von ihr eine Kontaktnachricht .

. Wir sollen jetzt ihren Kontaktmann aufsuchen. Dieser trägt eine Bomberjacke und eine Goldkette.

Helm stehlen

Da ihr Clementine gefunden habt, könnt ihr endlich an den Helm gelangen. Der Laden, in dem sich ein solcher befindet, liegt direkt bei dem Hologram. Davor steht jetzt ein Roboter, der den Laden aufstocken soll. Im Schaufenster seht ihr bereits den benötigten Arbeiterhelm.

Durch ein Gespräch mit dem Arbeiter, der eine gelbe Warnweste trägt, wird aber klar, dass dieser mit seiner Aufgabe nicht beginnen kann.

Der Grund liegt darin, dass sein Kollege, Stuplachee , nicht anwesend ist, um ihm zu helfen. Solange der Laden nicht aufgestockt ist, dürft ihr diesen nicht betreten.

, nicht anwesend ist, um ihm zu helfen. Solange der Laden nicht aufgestockt ist, dürft ihr diesen nicht betreten. Wir bekommen von Oskoor aber den wertvollen Hinweis, dass sein Kollege wohl wieder in der Bar herumhängt.

aber den wertvollen Hinweis, dass sein Kollege wohl wieder in der Bar herumhängt. Der Weg führt euch schräg gegenüber in die rot beleuchtete Bar. Hier erfahrt ihr, dass sich Oskoor betrunken im Hinterzimmer befindet.

befindet. Und tatsächlich, genau dort findet ihr den Roboter komplett betrunken und offensichtlich schlafend. Wach bekommt ihr ihn allerdings nicht so einfach.

Klettert also auf die Leiter und springt vor dort aus auf das Regal. Stoßt jetzt die Kiste mit den Flaschen hinunter, um den Betrunkenen zu wecken.

Geschafft, Oskoor torkelt nun unbeholfen zu seinem Kollegen.

Als nächstes springt ihr in die Kiste, die vor den beiden Arbeitern steht. Oskoor wird diese kurz danach in den Laden tragen. Springt anschließend aus der Kiste, stehlt den Helm im Schaufenster und verschwindet dann durch das Gitter zur eurer Linken.

© Annapurna Interactive/BlueTwelve Studio

Kontaktmann finden und in Fabrik gelangen

Lauft zurück zum Laden, in dem ihr die Jacke gestohlen habt und nehmt links davon die schmale Gasse.

Am Ende dieser Gasse steht ein Roboter, der eine Bomberjacke sowie eine Goldkette trägt und Zeitung liest. Sprecht ihn an und zeigt die Kontaktnachricht .

. Blazer bittet euch jetzt, ihm eine Arbeiterjacke sowie einen Helm zu besorgen, damit er euch in die Fabrik schmuggeln kann. Geht ihm beide Gegenstände.

bittet euch jetzt, ihm eine zu besorgen, damit er euch in die Fabrik schmuggeln kann. Geht ihm beide Gegenstände. Ist er umgezogen, versteckt ihr euch in der Kiste, die vor dem Roboter steht.

Blazer trägt die Kiste nun bis zu dem großen Tor der Fabrik und wird nach einem kurzen Gspräch mit dem dortigen Mitarbeiter hineingelassen.

Springt im Inneren angekommen aus der Kiste und macht euch auf die Suche nach der Batterie, um die U-Bahn starten zu können.