Purrrfect! Nachdem der Release von 2021 auf 2022 verschoben werden musste, erscheint das Third-Person-Katzenabenteuerspiel Stray am 19. Juli 2022 für PC, Playstation 4 und Playstation 5.

Publisher Annapurna Interactive gab via Twitter Antworten auf einige häufig gestellte Fragen. Dabei äußert sich das Team auch zur Spielzeit und optionalen Aufgaben.

Stray Spielzeit: It’s time to find your way home

Mit dem Slogan „It’s time to find your way home“ wirbt Playstation für das kommende Indie-Abenteuer „Stray“, in welchem Spielerinnen und Spieler in die Rolle einer Katze schlüpfen, die den neonbeleuchteten Gassen einer cyberpunkesken Stadt zu entkommen versucht.

Aber wie viel Spielzeit muss für diese Heimreise eingeplant werden? Annapurna Interactive gibt an, dass wir mit „etwa 8 Stunden“ rechnen können, um die Hauptstory abzuschließen. Completionists bräuchten entsprechend länger, „um alle Sammelitems aufzufinden“.

Zelda: Breath of the Wild-Spielzeit – Wie lange unterhält das Fantasy-Epos?

Die Kosten für diesen überschaubaren, aber vielversprechenden Streifzug durch die City liegen bei 29,99 US Dollar für die digitale Version. Steam listet „Stray“ für 26,99 Euro. Wer auf der Plattform vorbestellt, kann sogar noch 10 Prozent Rabatt abstauben!

Noch günstiger kommen Abonnentinnen und Abonnenten von Playstation Plus Extra oder Premium davon: Als Teil des Abos kann das Adventure mit dem pelzigen Protagonisten ohne Zusatzkosten heruntergeladen werden.

Fans von physischen Datenträgern müssen sich dagegen noch gedulden, dürfen sich aber freuen, dass zumindest eine Disc-Version für PS5 schon in Arbeit ist.

Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie sich Rätsel, Samtpfoten und Cyberpunk kombinieren lassen? Dann werft gerne einen Blick in den jüngsten Release-Date-Trailer, der eine schöne Ersteindruck vom Gameplay vermittelt:

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Ergänzend dazu heißt es bei Steam:

„Sieh die Welt mit den Augen eines Streuners und interagiere auf spielerische Weise mit dem Umfeld. Sei verstohlen, gewandt, unbedarft und manchmal sogar so lästig wie nur möglich gegenüber den seltsamen Bewohnern dieser fremdartigen Welt.“

Waschechte Cat Ladies and Gentlemen dürfen sich zudem über ganz besonderes Merchandise zu „Stray“ freuen, worüber unsere Autorin Mandy hier berichtet:

Stray: Dieser tierische Merchandise ist für die Katz