Stray: Alle Codes für Safes & Türen in der Übersicht

Ja, auch als Katze müsst ihr in Stray hin und wieder verschlossene Tresore oder Türen mit Hilfe eines Codes öffnen. Damit ihr bei der Suche nicht verzweifelt oder um die Gold-Trophäe Speedy Katzalo zu erhalten und somit den Titel in unter zwei Stunden zu beenden, erklären wir euch im Folgenden, wo ihr die jeweilige Zahlenkombination findet.

In „Stray“ erwarten euch jeweils zwei verschlossene Türen und Safes. Beide Türen sind notwendig, um in der Geschichte weiter zu kommen. Die zwei Safes beinhalten lediglich Sammelgegenstände und sind somit rein optional.

Hinweis: Selbst wenn ihr den korrekten Zahlencode aus unserem Guide zur Hand habt, könnt ihr damit keinen Safe und keine Tür öffnen. Ihr müsst den jeweiligen Hinweis auf die Kombination erst einmal selbst im Spiel entdeckt haben, um diese anschließend eingeben zu können. Wo diese Hinweise versteckt sind, zeigen wir euch aber natürlich ebenfalls.

Tür-Code #1: Kapitel 2 – Totenstadt

Der allererste Zahlencode, der von euch in „Stray“ gefunden werden muss, befindet sich in Kapitel 2 – Totenstadt. Nachdem eure Katze ihren Rucksack erhalten hat, geht ihr in den dunklen Lagerraum. Nutzt dabei die Funktion eures kleinen Begleiters, um das Zimmer mit einer Taschenlampe aufzuhellen.

Der Code für die verschlossene Tür steht auf dem Whiteboard. Springt dort hinauf und prägt ihn euch ein: 3-7-4-8.

Safe-Code #2: Kapitel 4 – Die Slums

In Kapitel vier gibt es in einer kleinen Gasse einen versteckten Safe, der verschlossen ist. In der näheren Umgebung findet sich zudem kein Hinweis auf die Kombination. Wie geht es also weiter?

Hier findet ihr den Safe: Steht ihr vor dem Wächter, dreht euch nach links und lauft in die Straße, in der auch der Musiker mit seiner Gitarre zu finden ist. Am Ende der Straße biegt ihr nach links ab und findet den Safe vor euch liegend. Die Kombination werdet ihr in dessen unmittelbaren Umgebung aber nicht finden.

Wo ist die Kombination? Der Code ist in der Duffer Bar versteckt. Diese befindet sich inmitten der Stadt und ist dank dem auffälligen Schild über dem Eingang kaum zu übersehen. Die Tür steht offen und heißt euch willkommen, den Schuppen zu untersuchen. Vielleicht gibt es auch ein Schälchen Milch.

Springt jetzt auf den Tresen und lauft auf die Wand zu. Über dem Neonschild Duffer Bar hängt ein Schild. Dieses fällt herunter, sobald ihr daran kratzt. Sichtbar wird auf der Wand die gesuchte Kombination: 1-2-8-3.

Tür-Code #3: Kapitel 6 – Die Slums Teil 2

Eine verschlossene Tür erwartet euch auch in Kapitel 6 – Slums Teil 2. Da ihr diese für das Weiterkommen innerhalb der Handlung öffnen müsst, könnt ihr sie gar nicht verpassen. Erst einmal muss aber ein vierstelliger Code gefunden werden.

Recht auffällig befinden sich links neben der Tür insgesamt vier Uhren mit unterschiedlichen Zeiten. Wichtig zu wissen ist hier nur, dass jeweils der kleine Stundenzeiger die richtige Zahl für die Kombination angibt. Schwieriger wird das „Rätsel“ nun nicht mehr. Von links nach rechts könnt ihr also ganz einfach die richtigen Zahlen ablesen: 2-5-1-1.

Safe-Code #4: Kapitel 10 – Stadtzentrum

Den zweiten Code für einen Safe könnt ihr in Kapitel 10 – Stadtzentrum finden. Hierbei handelt es sich ebenfalls um einen vierstelligen Zahlencode.

Wo befindet sich der Safe? Der Tresor wartet auf euch in der Innenstadt im zweiten Laden auf der rechten Seite. In dem nicht zu übersehenden gelben Gebäude trefft ihr auf einen Roboter mit einem Strohhut sowie einer weißen Jacke. Nun müsst ihr einen Satz durch das Fenster machen und auf die Regale klettern. Dort oben findet ihr den letzten Safe im Spiel.

Welchen Code muss ich benutzen? Dieses Mal ist der Code nicht weit weg, sondern befindet sich ebenfalls in diesem Raum. Auf der Rückseite des Regals findet ihr die Kombination, die allerdings Rückwarts geschrieben ist: 2458:edoC. Kein großes Problem, drehen wir das Ganze einfach um und schon besitzen wir den korrekten Code: 8-5-4-2.