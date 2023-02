In den Safes von The Last of Us 2 finden sich neben lohnenswertem Loot zum Craften zudem häufig Trainingsbücher, Waffen und Waffenzubehör. Es lohnt sich also alle Tresore zu finden und den Inhalt komplett mitzunehmen.

Wir verraten euch in diesem Guide, wo ihre die einzelnen Safes der Reihenfolge nach in der Spielwelt von „The Last of Us 2“ finden könnt und wie Safe-Codes der einzelnen Tresore lauten.

Wir sprechen an dieser Stelle eine obligatorische Spoiler-Warnung aus, da einige Fortschritte in der Geschichte des Spiels durch Guides sichtbar werden können.

Alle Safe-Codes in The Last of Us 2

Insgesamt gibt es verschlossene 15 Safes im Spiel, die geöffnet werden können. Wir zählen hierbei auch zwei Exemplare hinzu, von denen einer ein Banktresor ist und eine mit einem Code verschlossene Tür.

Safe-Code 1#

Beschreibung: Wenn Ellie den ausgeweideten Elch findet, kommt man in einen mit Sporen verseuchten Supermarkt. In einem Büro findet man eine Notiz mit dem Hinweis, dass der Code das Datum ist, an dem ein Hund Mitarbeiter des Monats geworden ist. An einer Tafel im Nebenraum steht die Lösung: July 2013.

Code : 07 20 13

: 07 20 13 Loot: Waffenteile, Pillen, Munition

In dem Supermarkt findet ihr den ersten Tresor. © SIE/Naughty Dog

Safe-Code 2#

Beschreibung: Sobald man das erste große frei begehbare Areal am ersten Tag in Seattle betritt, findet man am überwucherten West Gate 2 einen Safe. Der Hinweis steht direkt neben dem Safe: „Use Gate Code“.

Code : 04 51

: 04 51 Loot: Waffenteile, Pillen, Sammelkarte, Munition, Medi-Kit

In dem 2. Tresor befindet sich auch eine Sammelkarte. © SIE/Naughty Dog

Bonus – Verschlossener Banktresor

Beschreibung: Im offenen Areal von Seattle finden man ganz im Süden der Map ein zerstörtes Bankgebäude. Folgt man dem Weg in das Innere, gelangt man an ein paar Infizierten vorbei zu einem Tresorraum, in dem man die Pumpgun und damit eine weitere Waffe findet.

Code : 60 23 06

: 60 23 06 Loot: Pumpgun

In diesem Gebäude geht es durch einen eingefallenen Eingang ins Innere der Bank. © SIE/Naughty Dog

Safe-Code 3#

Beschreibung: In dem Gerichtsgebäude, in dem man auch das Trainingsbuch findet, befindet sich im gleichen Raum ein Tresor. Die Kombination steht an einer Tafel an der Wand.

Code : 86 07 22

: 86 07 22 Loot: Waffenteile, Pillen, Munition, Ressourcen

In dem Justizgebäude befinden sich sowohl Tresor als auch Trainingsbuch. © SIE/Naughty Dog

Safe-Code 4#

Beschreibung: Kurz bevor man in der TV-Station ankommt, trifft man auf einen weiteren Tresor im Hinterzimmer eines Ladens namens Wellwishes Store and Donation Center. Vorsicht: Hier sind einige Sprengfallen. Der Hinweis sind die letzten sechs Ziffern der Telefonnummer von Stacy. Die Lösung steht im Badezimmer an der Wand geschrieben.

Code : 55 01 33

: 55 01 33 Loot: Munition, Medi-Kit

Der tatsächliche Hinweise befindet sich im Badezimmer. © SIE/Naughty Dog

Bonus – Verschlossene Tür

Beschreibung: In der sporenverseuchten U-Bahn befindet sich nach dem Kampf mit den beiden Shamblern auf dem langen Gang eine verschlossene Tür im Zimmer mit der Aufschrift Lounge. Den Code muss man sich teilweise selbst zusammensetzen. Einen Teil der Kombination findet man in einem der Cola-Automaten auf einer Notiz.

Code : 15 24 3

: 15 24 3 Loot: Munition, Pillen, Ressourcen

In der U-Bahn befindet sich eine mit Zahlenschloss gesicherte Tür. © SIE/Naughty Dog

Safe-Code 5#

Beschreibung: Auf der Suche nach Tommy kommt man im Stadtteil Hillcrest an einem Tierladen namens Pet Boutique vorbei. In der daran angrenzenden Bar befindet sich eine Küche mit dem Code an einer Pinnwand. Die Notiz verweist auf einen Tresor in der Werkstatt auf der anderen Straßenseite.

Achtung! In der Autowerkstatt sind einige Runner. Am besten platziert man eine Sprengfalle vor der Tür. Darin befindet sich das Pistolenholster, um eine weitere Pistole im Schnellwechselmenü tragen zu können.

Code : 30 82 65

: 30 82 65 Loot: Pistolenholster, Waffenteile, Munition

Das Pistolenholster erhaltet ihr in der Autowerkstatt. © SIE/Naughty Dog

Safe-Code 6#

Beschreibung: Am zweiten Tag in Seattle kommt man an einem Wohnblock mit einigen Apartments vorbei. Über einen LKW gelangt man durch ein Fenster in ein Schlafzimmer, in dem sich ein Safe in einem offenen Kleiderschrank befindet. Der Hinweis steht auf einer Notiz im Raum. Der Code soll ein Hochzeitstag vor 30 Jahren sein. Den Hinweis findet man im Kalender auf dem der diesjährige Jahrestag eingetragen ist.

Code : 08 10 83

: 08 10 83 Loot: Pillen, Munition

Für den 5. Tresor müsst ihr über diesen LKW in die Wohnung einsteigen. © SIE/Naughty Dog

Safe-Code 7#

Beschreibung: Nachdem man auf der Suche nach Nora das erste Mal auf die Seraphiten trifft, kommt man anschließend an Westons Pharmacy vorbei. Im Inneren ist ein Tresor, zu dem ihr gelangt, in dem ihr in Bauchlage durch ein Loch neben der Kassen kriecht. Den Hinweis zum Öffnen findet ihr unter der Kassentheke.

Code : 38 55 23

: 38 55 23 Loot: Ressourcen, Munition, Pillen, Medi-Kit

In Westons Pharmacy findet ihr den 6. Safe. © SIE/Naughty Dog

Safe-Code 8#

Beschreibung: Am dritten Tag in Seattle unternimmt man eine Bootsfahrt. Sobald man das erste Mal aussteigen muss, um ein Tor zu öffnen, findet man oben in einem Raum eine Notiz mit dem Code. Zum Safe gelangt man, indem man oben unter einen Schutthaufen durchrobbt und sich in den eingezäunten Bereich fallen lässt.

Code : 70 12 64

: 70 12 64 Loot: Waffenteile, Pillen, Munition, Ressourcen

Mit einem kleinem Umweg gelangt ihr zu dem vergitterten Tresor. © SIE/Naughty Dog

Spoilerwarnung!

An dieser Stelle hat die Geschichte von „The Last of Us 2“ eine Wendung genommen. Ab hier sollte also nur weitergelesen werden, wenn ihr mit Ellie bereits Seattle Tag 3 abgeschlossen habt.

Safe-Code 9#

Beschreibung: Nachdem man die Bootswerkstatt verlassen hat, kommt man an einer Art Wohncontainer vorbei. Darin befindet sich die Kombination für den Safe. Der Tresor selbst befindet sich im Inneren und beinhaltet die Jagdpistole.

Code : 17 38 07

: 17 38 07 Loot: Jagdpistole, Munition

In einem Trailer befindet sich der Hinweis, krabbelt man durch das Loch, findet man den Safe. © SIE/Naughty Dog

Safe-Code 10#

Beschreibung: Sobald man allein und ohne Gefährten unterwegs ist, wird man durch eine Gasse mit zahlreichen Geschäften und einem gigantischen Graffiti-Drachen an der Wand geführt. In Jasmins Bakery befindet sich ein Safe, der ein weiteres Trainingsbuch beinhaltet.

Für den Hinweis muss man allerdings das Geschäft Ruby Dragon betreten und auf die andere Straßenseite springen. Der Code befindet sich dort auf einer Kiste in der oberen Etage von King Street Relics.

Code : 68 96 89

: 68 96 89 Loot: Trainingsbuch, Pillen, Ressourcen, Munition, Snack

In einer Drachengasse befindet sich ein weiterer Tresor in Jasmins Bakery. © SIE/Naughty Dog

Safe-Code 11#

Beschreibung: Nachdem man das obere Achterdeck des alten Schiffswracks betreten hat, befindet sich in der Kommandobrücke ein Safe, der noch ein Trainingsbuch enthält. Der Hinweis befindet sich am Ende des Ganges auf einer Liege neben einer Leiche, wenn man die Armbrust eingesammelt hat.

Code : 90 77 01

: 90 77 01 Loot: Trainingsbuch, Waffenteile, Pillen, Munition

In dem alten Wrack findet ihr einen weiteren verschlossenen Tresor. © SIE/Naughty Dog

Safe-Code 12#

Beschreibung: Am zweiten Tag in Seattle findet man in den Apartments, durch die man geleitet wird, einen weiteren Tresor. Die betreffende Wohnung befindet sich nach einer zerbrochenen Brücke. Der Hinweis liegt auf einem Tisch vor einem Whiteboard. Der Safe selbst befindet sich im Schlafzimmer.

Code : 30 23 04

: 30 23 04 Loot: Waffenteile, Munition, Ressourcen

Mithilfe der Zimmernummern erhaltet ihr den Safe-Code. © SIE/Naughty Dog

Safe-Code 13#

Beschreibung: Auf dem Weg ins Krankenhaus stürzt man vom Krank in einen Pool. Im Abstellraum hinter dem Fitnessbereich befindet sich der letzte Safe im Spiel. Eine Notiz hängt als Hinweis an der Pinnwand und verrät, dass der Code die WLAN-Kombination ist.

Code : 12 18 79

: 12 18 79 Loot: Pillen, Ressourcen

Hinter der Rezeption im Fitnesscenter befindet sich der Raum mit dem Tresor. © SIE/Naughty Dog

Alle weiteren Guides zu „The Last of Us 2“ findet ihr auf unserer Themenseite zum Spiel.