GTA Online Drogenverstecke: Alle Codes für die Tresore im Überblick & Karte aller Verstecke

Um in GTA Online die Tresore in den verschiedenen Drogenverstecken zu öffnen, benötigt ihr den entsprechenden Code.

Diese sechsstellige Zahlenkombination befindet sich in der Regel ganz in der Nähe des Tresors auf einem gelben Zettel. Dieser kann sich an Wänden, Kissen oder auf einem Tisch befinden und recht leicht übersehen werden.

GTA Online: Das sind alle 10 Codes für die Tresore

Wir haben für euch im Folgenden alle 10 möglichen Tresor-Codes zusammengefasst. Solltet ihr also Probleme bei der Suche danach haben, könnt ihr ganz einfach in unsere Liste schauen, ohne weitere Zeit zu vergeuden.

Eine der folgenden Kombinationen öffnet euch den Tresor:

01-23-45

02-12-87

05-02-91

24-10-81

28-03-98

28-11-97

44-23-37

72-68-83

73-27-38

77-79-73

Fundort der Codes: Möchtet ihr nicht alle zehn Codes nacheinander ausprobieren, solltet ihr euch in eurer näheren Umgebung ganz genau umschauen. Sucht nach einem gelben Posti-it-Zettel, um direkt mit der richtigen Kombination belohnt zu werden.

Auf dieser Karte haben wir für euch alle 25 möglichen Drogenverstecke in GTA Online markiert:

Alles was ihr über die Drogenverstecke in GTA Online wissen müsst.

Bei den Drogenverstecken in GTA Online handelt es sich um ein tägliches Event. Hierbei müsst ihr in ein bestimmtes Gebäude eindringen, die bewaffneten Drogendealer ausschalten und den Tresor ausräumen, um mit Bargeld und verschiedenen Waren belohnt zu werden.

