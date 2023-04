100000 Peseten für einen Schatz: Geübtes Auge Fundort – Elegante Krone in Resident Evil 4 Remake

In Resident Evil 4 Remake gibt es eine Platin-Trophäe, die gar nicht mal so einfach zu verdienen ist. Immerhin braucht ihr alle Waffen und müsst dafür die schwer zu erhaltenden Bonuswaffen freischalten.

Doch wir helfen euch auf der Jagd nach der begehrten Platin-Trophäe. Hier lest ihr zum Beispiel, wie ihr die Chicaco Sweeper und hier, wie ihr die Handcannon freischaltet. Nicht von schlechten Eltern ist außerdem der Rang S+, der erst einmal erreicht werden möchte.

Geübtes Auge: Schatz für 100000 Peseten

Zu den nicht ganz so ersichtlichen Trophäen gehört die Bronze-Trophäe Geübtes Auge. Hierbei handelt es sich um eine Sonderaufgabe mit folgender Beschreibung:

Verkaufe einen Schatz für mindestens 100000 Peseten.

Wir verraten euch in dieser Lösung, wo ihr den Schatz findet und wie ihr ihn vorbereiten müsst, damit ihr auf die 100.000 Peseten kommt.

Eine Erklärung, wie das Kombinieren der Schätze funktioniert, erhaltet ihr in unserem Schatz-Guide. Und wenn ihr die Grundkenntnisse erworben habt, kann es auch schon losgehen mit der Suche nach dem richtigen Schatz.

Wo finde ich den gesuchten Schatz?

Welchen Schatz muss ich für die Trophäe finden? Es gibt ein Schatz, den ihr für 100.000 Peseten verkaufen könnt – unter den richtigen Bedingungen. Und das ist die Elegante Krone. Die Krone verfügt über so viele Plätze für Edelsteine, dass ihr sie entsprechend bestücken könnt, um auf die Summe zu gelangen.

Wo finde ich eine Elegante Krone?

Die Krone gibt es in Kapitel 10, in der Kaverne. Wenn ihr euch aus dem Schlamm der dunklen Kaverne herauskämpfen müsst, geht ihr bei der Treppe kurz links zum Schatz in der Kaverne. Die Krone liegt bei einer Leiche.

Wie muss ich die Elegante Krone bestücken?

Die Elegante Krone muss schließlich mit den richtigen Edelsteinen ausgestattet werden. Wenn ihr sie nun in Händen haltet, schaut ihr euch am besten eure Edelsteinsammlung an. Wenn ihr Glück habt, dann braucht ihr gar keine Edelsteine mehr zu suchen und könnt sie direkt einsetzen.

Die richtige Lösung wäre, 5 Edelsteine mit einer anderen Farbe zu verarbeiten. Das sind die nachfolgenden Edelsteine und das ist eine Möglichkeit, auf fünf verschiedene Farben bei der Eleganten Krone zu kommen.

Saphir : Ein rundgeschliffener tiefblauer Edelstein. Wert : 4.000 Ptas.

: Ein rundgeschliffener tiefblauer Edelstein. Gelber Diamant : Ein rundgeschliffener gelber Edelstein. Wert: 7.000 Ptas.

: Ein rundgeschliffener gelber Edelstein. Smaragd : Ein eckig geschliffener grüner Edelstein. Wert : 5.000 Ptas.

: Ein eckig geschliffener grüner Edelstein. Alexandrit : Ein eckig geschliffener violetter Edelstein. Wert : 6.000 Ptas.

: Ein eckig geschliffener violetter Edelstein. Roter Beryll : Ein eckig geschliffener roter Edelstein. Wert : 9.000 Ptas.

: Ein eckig geschliffener roter Edelstein.

Alternativ funktioniert es auch, 3x Roter Beryll zu verwenden und 2x Gelber Diamant bei den kleinen Steckplätzen einzusetzen. So kommt ihr insgesamt auf 108.000 Peseten.

Wo finde ich die Edelsteine?

Nachfolgend geben wir euch noch ein paar Tipps mit auf den Weg, wo ihr nach den einzelnen Edelsteinen suchen könnt, falls ihr noch nicht auf alle Farben kommt.

Saphir liegt in der Fabrik bei den Ratten im Ofen oder in Kapitel 9 mit Ashley den Aufzug nehmen und dann herausklettern, danach links bei den Bücherregalen, den rechten Schlüssel verwenden

liegt in der Fabrik bei den Ratten im Ofen oder in Kapitel 9 mit Ashley den Aufzug nehmen und dann herausklettern, danach links bei den Bücherregalen, den rechten Schlüssel verwenden Gelber Diamant gibt es beim Händler für 3x Spirelli oder in Kapitel 6 nach dem Händler hinter der Villa (beim langen Durchgang oben auf einer Brüstung)

gibt es beim Händler für 3x Spirelli oder in Kapitel 6 nach dem Händler hinter der Villa (beim langen Durchgang oben auf einer Brüstung) Smaragd in Kapitel 8 beim steinwerfenden Troll im Nordwesten auf der Außenmauer

in Kapitel 8 beim steinwerfenden Troll im Nordwesten auf der Außenmauer Alexandrit liegt beim See (Del Lago), Schiffswrack bei der Red 9

liegt beim See (Del Lago), Schiffswrack bei der Roter Beryll gibt es in Kapitel 10, in der Nähe des Händlers nach der Kaverne oder beim Händler für 4x Spirelli. Außerdem wartet noch einer in Kapitel 13 im Labor ganz im Nordosten (linke Tür des östlichen Flügels), hier den Schrank kaputtschlagen (Glasfenster).