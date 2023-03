Trophäen in Resident Evil 4 Remake geleakt, Platin wird richtig schwer!

Wollt ihr alle Trophäen und vor allem die begehrte Platin-Trophy in Resident Evil 4 Remake ergattern, müsst ihr richtig viel Durchhaltevermögen besitzen. Schließlich müsst ihr den Survival-Shooter in verschiedenen Schwierigkeitsstufen abschließen, die euch alles abverlangen werden. In diesem Guide geben wir euch eine Übersicht zu allen Trophäen in „Resident Evil 4 Remake“.

Resident Evil 4 Remake: Die komplette Trophäenliste zum Survival-Shooter

Insgesamt gibt es in „Resident Evil 4 Remake“ 40 Trophäen, die ihr freischalten müsst, um das Spiel zu 100 Prozent abzuschließen. Habt ihr alle Trophäen errungen, erhaltet ihr schließlich die Platin-Trophy.

Die Aufteilung der PlayStation-Trophäen lautet wie folgt:

1x Platin

?x Gold

? x Silber

?x Bronze

Eine ordentliche Herausforderung: Ihr solltet euch im Vorfeld genaustens darüber informieren, wie schwer die Platin-Trophäe in „Resident Evil 4 Remake“ ausfällt. Schließlich müsst ihr den Survival-Shooter in verschiedenen Schwierigkeitsstufen abschließen und dazu außerdem in zwei Stufen einen S+-Rang erhalten.

Weiterhin gibt es wieder Trophäen, die Resident Evil-Veteranen bereits kennen werden. So gilt es das Spiel innerhalb von acht Stunden zu beenden oder einen Durchgang lediglich mit dem Messer und Handfeuerwaffen zu bestreiten.

Weiterhin erhaltet ihr Auszeichnungen für das Upgraden von Waffen, für einen S-Rang am Schießstand oder das Finden der verschiedenen Schätze im Spiel.

Wie viel Spielzeit erwartet mich? Wenn ihr wissen möchtet, wie lange ein Spieldurchlauf in dem Remake zu „Resident Evil 4“ ungefähr dauert, schaut euch gerne unseren separaten Beitrag dazu an.

Resident Evil 4 Remake: Die Platin-Trophäe

Alle Trophäen für „Resident Evil 4 Remake“ auf der PS4 und PS5 haben wir euch im Folgenden aufgelistet:

Cuz Boredom Kills Me – Obtain all trophies/achivements.

Gold-Trophäe/Silber-Trophäen/Bronze-Trophäen

Die genaue Unterteilung der verschiedenen Trophäen in Gold, Silber und Bronze ist bislang noch nicht bekannt. Wir werden diesen Beitrag aber aktualisieren, sobald wir weitere Infos dazu haben.

Knife Basics – Parry an enemy with the knife.

– Parry an enemy with the knife. My Preferred Place – Upgrade a weapon.

– Upgrade a weapon. A Masterpiece – Get the exclusive upgrade for a weapon.

– Get the exclusive upgrade for a weapon. Nice One, Stranger! – Complete a request for the Merchant.

– Complete a request for the Merchant. Talk About Near-Death Experience ! – Rescue Ashley as she’s being carried away by the enemy.

! – Rescue Ashley as she’s being carried away by the enemy. Revolt Against the Revolting – Destroy a Clockwork Castellan.

– Destroy a Clockwork Castellan. Harpoon Hurle r – Defeat Del Lago.

r – Defeat Del Lago. Grilled Big Cheese – Defeat Bitores Méndez.

– Defeat Bitores Méndez. Wave Goodbye, Right Hand – Defeat the Verdugo.

– Defeat the Verdugo. No Thanks, Bro! – Defeat Ramón Salazar.

– Defeat Ramón Salazar. You Used to Be a Good Guy – Defeat Jack Krauser.

– Defeat Jack Krauser. You’re Small Time! – Defeat Osmund Saddler.

– Defeat Osmund Saddler. Shield Your Eyes – Defeat 3 enemies at once with a flash grenade.

– Defeat 3 enemies at once with a flash grenade. Never Heard It Coming – Defeat a Garrador using only knives.

– Defeat a Garrador using only knives. Two Bugs, One Stone – Kill 3 parasites inside a Regenerator with a single bullet.

– Kill 3 parasites inside a Regenerator with a single bullet. You Talk Too Much! – Throw a grenade into Ramón Salazar’s mouth.

– Throw a grenade into Ramón Salazar’s mouth. Overkill – Use a cannon to defeat a zealot.

– Use a cannon to defeat a zealot. Hope You Like Thrill Rides! – Make it through both minecart sections in the underground tunnel without taking damage.

– Make it through both minecart sections in the underground tunnel without taking damage. Capacity Compliance – Reach the top of the clock tower without the lift stopping once.

– Reach the top of the clock tower without the lift stopping once. Smooth Escape – Escape on the water scooter without taking any damage.

– Escape on the water scooter without taking any damage. Astute Appraiser – Sell a single treasure for at least 100000 ptas.

– Sell a single treasure for at least 100000 ptas. Bandit – Obtain all treasures indicated on the Village treasure map in a single playthrough.

– Obtain all treasures indicated on the Village treasure map in a single playthrough. Raider – Obtain all treasures indicated on the Castle treasure map in a single playthrough.

– Obtain all treasures indicated on the Castle treasure map in a single playthrough. Burglar – Obtain all treasures indicated on the Island treasure map in a single playthrough.

– Obtain all treasures indicated on the Island treasure map in a single playthrough. Gun Fanatic – Obtain all weapons.

– Obtain all weapons. Jack of All Trades – Complete all requests from the Merchant.

– Complete all requests from the Merchant. Revolution Wind-Up – Destroy all Clockwork Castellans.

– Destroy all Clockwork Castellans. Promising Agent – Complete the main story on Standard mode or higher.

– Complete the main story on Standard mode or higher. Mission Accomplished S+ – Complete the main story on Standard mode with an S+ rank.

– Complete the main story on Standard mode with an S+ rank. Proficient Agent – Complete the main story on Hardcore mode or higher.

– Complete the main story on Hardcore mode or higher. S+ Rank Investigator – Complete the main story on Hardcore mode with an S+ rank.

– Complete the main story on Hardcore mode with an S+ rank. Peerless Agent – Complete the main story on Professional mode.

– Complete the main story on Professional mode. Sprinter – Complete the main story within 8 hours.

– Complete the main story within 8 hours. Frugalist – Complete the main story without using a recover item.

– Complete the main story without using a recover item. Minimalist – Complete the main story using only knives and handguns [Including specific battles].

– Complete the main story using only knives and handguns [Including specific battles]. Silent Stranger – Complete the main story without talking to the Merchant once.

– Complete the main story without talking to the Merchant once. Amateur Shooter – Complete a game at the shooting range.

– Complete a game at the shooting range. Real Deadeye – Earn an S-rank in all games at the shooting range.

– Earn an S-rank in all games at the shooting range. Trick Shot – Shoot through and destroy 5 targets at the shooting range with a single shot.

„Resident Evil 4 Remake“ erscheint am 24. März 2023 für PS5, PS4, Xbox Series X|S und PC.