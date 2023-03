Aufzieh-Kastellan zerstören in Resident Evil 4 Remake – Alle Fundorte im Überblick

In Resident Evil 4 Remake erwartet euch mit den insgesamt 16 Aufzieh-Kastellanen eine Sammelaufgabe, die es durchaus in sich hat. Zwar sind es nicht sonderlich viele, dafür sind die kleinen Puppen aber ziemlich gut versteckt und immer erst durch ihr typisches Aufziehgeräusch zu hören. In jedem Kapitel befindet sich ein Aufzieh-Kastellan, hört also genau hin. Wir empfehlen ein Headset zu nutzen, da ihr dadurch deutlich bessere Chancen habt, die Sammelgegenstände zu finden.

Kann man die Aufzieh-Kastellanen verpassen?

Ja, ihr könnt an jedem Aufzieh-Kastellan vorbeilaufen. Das ist deshalb ärgerlich, weil es keine Kapitelauswahl gibt und ihr nach Abschluss des Spiels nicht einfach die verpassten Sammelfiguren nachholen könnt. Wir empfehlen euch deshalb vor jedem Kapitel einen eigenen Speicherstand anzulegen. Somit könnt ihr nach einem Durchgang noch einmal die verschiedenen Kapitel genaustens abgehen und durchforsten.

Habt ihr einen Kastellan zerstört, taucht dieser auch in einem weiteren Durchgang nicht mehr auf. Somit wird der Fortschritt bei diesen Sammelobjekten auch in New Game Plus übertragen.

Im Hauptmenü bei den Ergebnissen seht ihr bei jedem Kapitel ein silbernes Puppensymbol. Dies bedeutet, dass ihr hier bereits die Sammelfigur gefunden und zerstört habt.

1# Aufzieh-Kastellan (Kapitel 2): Den ersten Aufzieh-Kastellan findet ihr, sobald ihr das erste Mal den Händler besucht und danach das Sechseckige Wappen mit dem fliegenden Vogel auf der Vorderseite im Tal gefunden habt. Geht mit dem Wappen zurück zu der Stelle, an der sich der Händler befindet und öffnet mit dem Gegenstand nun das Tor gegenüber der Verlassenen Fabrik. Lauft nun einige Meter geradeaus und kümmert euch dann um die Gegner, auf die ihr unweigerlich stoßen werdet. Als nächstes lauf ihr die Treppe hinauf und folgt dem Weg, wendet euch dann nach links und betretet die Holzhütte, in der sich Grünes Kraut und eine Krakelige Notiz über Spielfiguren befinden.

© Capcom/PlayCentral.de © Capcom/PlayCentral.de

In der gefundenen Notiz steht folgendes:

„Ihr Einfluss ist nicht mehr, was er einmal war. Zerstört die Aufzieh-Figuren. Diese Aristokraten verdienen keine Vergebung.“

© Capcom/PlayCentral.de

Dreht euch nun um 180 Grad und ihr werdet in der Ecke neben den Kartons mit Kartoffeln darin die erste der insgesamt 16 Aufzieh-Figuren in „Resident Evil 4 Remake “finden. Nutzt am besten das Messer, um die Figur zu zerstören.

2# Aufzieh-Kastellan (Kapitel 3): Die zweite Sammelfigur findet ihr im Steinbruch in der Nähe des Händlers. Klettert die Leiter zum Steg hinunter und lauft dann direkt auf die helle Lampe an dem Holzgeländer zu. Wendet euch im Anschluss nach rechts und lauft einige Meter geradeaus, bis der Weg von zwei aufeinander gestapelten Holzkisten versperrt wird. Hier solltet ihr bereits das charakteristische Geräusch der Aufziehpuppe vernehmen. Der Kastellan befindet sich auf der obersten Kiste und kann leicht übersehen werden.

© Capcom/PlayCentral.de © Capcom/PlayCentral.de

3# Aufzieh-Kastellan (Kapitel 3): Legt mit dem Boot im Nordwesten des Sees bei dem Steg Siedlung am See an und springt durch das einzige nicht mit Brettern verbarrikadierte Fenster in der Holzhütte. Direkt unter dem Dach wackelt ein kleiner Aufzieh-Kastellan vor sich hin.

© Capcom/PlayCentral.de © Capcom/PlayCentral.de

4# Aufzieh-Kastellan (Kapitel 4): In der Gegend, in der ihr die dritte Figur gefunden habt, nutzt ihr jetzt den Insignienschlüssel, um das Tor zu öffnen. Ihr findet in der Höhle eine junge Frau, die es leider nicht geschafft hat. Nutzt die Leiter nach oben, bei dem Ort Altar im Wald herauszukommen. Hier findet ihr einen Kleinen Schlüssel und im Norden hinter dem Holzzaun einen weiteren kleineren Aufziehkameraden.

© Capcom/PlayCentral.de © Capcom/PlayCentral.de

5# Aufzieh-Kastellan (Kapitel 5): Dieser Kastellan ist ziemlich fies versteckt und kann erst erreicht werden, nachdem ihr Ashley aus der Kirche befreit habt. Kämpft euch durch den Friedhof und zurück ins Dorf, in dem ihr ganz zu Beginn gegen den Kettensägen-Typen gekämpft habt. Nehmt jetzt aber den Weg zurück zu dem Haus des Dorfvorstehers.

Lauft ihr die Treppe hinauf und geht in das Schlafzimmer. Interagiert hier mit dem Schalter, wodurch sich die Luke zum Dachboden öffnet.

© Capcom/PlayCentral.de © Capcom/PlayCentral.de

Helft Ashley nun nach oben, wodurch sie euch die Leiter hinunter lässt. Klettert auf den Dachboden und ihr findet in der hinteren Ecke den wirklich gut verstecken Aufzieh-Kastellan.

© Capcom/PlayCentral.de

6# Aufzieh-Kastellan (Kapitel 6): Nachdem ihr gemeinsam mit Luis in der Bergvilla gegen Horden der Infizierten gekämpft habt, lauft ihr durch einen Steinbruch. Ganz am Ende dieses Gebiets, direkt recht von dem geöffneten Tor bei einem großen Signalfeuer steht wieder ein Aufzieh-Kastellan.

© Capcom/PlayCentral.de © Capcom/PlayCentral.de

7# Aufzieh-Kastellan (Kapitel 7): Nachdem ihr unten im Kerker gegen den Folterknecht gekämpft habt, gelangt ihr sam Kerkerschlüssel wieder zurück zu Ashley. Schließt dir Gittertür mit dem zuvor gefundenen Schlüssel auf, lauft die Treppe hinauf, nutzt die vor euch liegende Leiter und ihr gelangt in einen Lagerraum. Ihr solltet an dieser Stelle bereits das typische Geräusch der Aufziehpuppe hören. Diese steht ungefähr in der Mitte des Raums ganz oben auf einem Regal.

© Capcom/PlayCentral.de © Capcom/PlayCentral.de

8# Aufzieh-Kastellan (Kapitel 8): In der Burg werdet ihr von einem riesigen Oger mit Steinen beworfen. Klettert auf den Turm und springt dann an der rechten Seite hinunter. Lauft ein Stück und nutzt dann die Leiter des nächstens Turms, um nach oben zu gelangen. Der Kastellan befindet sich direkt rechts hinter einer Kiste. Zerstört diese am besten mit dem Messer, um eine bessere Sicht zu erhalten.

© Capcom/PlayCentral.de © Capcom/PlayCentral.de

9# Aufzieh-Kastellan (Kapitel 9): Sobald ihr mit Ashley wieder vereint seid, betretet ihr den Burghof, in dem ihr euch mit Luis treffen wollt. Der Burghof ist wie ein kleines Labyrinth aus Hecken aufgebaut und macht das Weiterkommen dadurch etwas knifflig. Die Aufziehfigur findet ihr in einer hinteren Ecke des Hofs.

Steht ihr inmitten des Burghofs, stellt euch mit dem Rücken an den Turm, lauft dann geradeaus in den Irrgarten und biegt nach rechts ab. Biegt wieder nach links ab, dann nach rechts, direkt nach links und noch einmal rechts. Bei der weißen Säule, den Holzbrettern und Paletten findet ihr schließlich den nächsten Aufzieh-Kastellan. Ihr werdet ihn zuerst hören, bevor ihr ihn in der dunkel Ecke hinter dem Gerümpel erspäht.

© Capcom/PlayCentral.de © Capcom/PlayCentral.de

10# Aufzieh-Kastellan (Kapitel 10): Unter der Burg müsst ihr eine riesige Kaverne durchqueren. Es folgt ein langer Gang, der direkt am Händler vorbei führt. Direkt gegenüber der Tür zum Händler ist ein Gitter. Befindet ihr euch an dieser Stelle, solltet ihr bereits das typische Geräusch der Aufziehpuppen vernehmen. Bückt euch am besten, denn der Aufzieh-Kastellan steht auf dem Kopf und ist am oberen Rand des Abflussrohres zu erkennen.

© Capcom/PlayCentral.de © Capcom/PlayCentral.de

11# Aufzieh-Kastellan (Kapitel 11): Nachdem ihr in der Mine das erste Mal mit der Lore gefahren seid, gibt es einen kleinen Zwischenhalt. Hier befindet sich eine halb zerstörtes Holzhaus. Nutzt die Treppe auf der Linken Seite und betretet das Innere. Neben einigen Kisten mit Munition befindet sich auf der östlichen Außenwand eine weitere Aufziehpuppe. Am Geräusch solltet ihr sie bereits erkannt haben.

© Capcom/PlayCentral.de © Capcom/PlayCentral.de

12# Aufzieh-Kastellan (Kapitel 12): Seid ihr mit der Seilbahnbahn zum Uhrenturm gefahren, erwartet euch der nächste Aufzieh-Kastellan im hinteren linken Bereich im Erdgeschoss auf einer Kiste direkt unterhalb der Treppe. Da ihr in diesem Bereich kämpfen müsst, kann es sein, dass ihr das Geräusch der Aufziehpuppe nicht gut hören kann.

© Capcom/PlayCentral.de © Capcom/PlayCentral.de

13# Aufzieh-Kastellan (Kapitel 13): Sobald ihr euch durch die Befestigungsanlage auf der Insel gekämpft habt, werdet ihr von einem Gegner mit einem Raketenwerfer bekämpft. Geht nun durch das nächste Tor in den neuen Bereich und wählt den rechten Weg hinunter. Den Kastellan findet ihr zwischen einem grünen Gabelstapler und einen LKW.

© Capcom/PlayCentral.de © Capcom/PlayCentral.de

14# Aufzieh-Kastellan (Kapitel 14): Nachdem ihr im Bernstein-Lagerhaus Osmund Saddler gegenüberstandet und er Ashley mitgenommen hat, öffnet ihr das schwere Tor und folgt dem Tunnel nach rechts. Schaltet möglichst lautlos den Gegner vor euch aus und geht dann nach rechts in das kleine Häuschen mit einem Schaltpult und mehren Spinden mit Munition und einer Granate im Inneren. Auf dem linken Spind steht ein weiterer Aufzieh-Kastellan, der nur darauf wartet von euch euch zerstört zu werden.

© Capcom/PlayCentral.de © Capcom/PlayCentral.de

15# Aufzieh-Kastellan (Kapitel 15): Nachdem Luis bei der Ruine mit den Klippen mit dem Hubschrauber abgestürzt ist, lauft ihr ein Stück an der Küste entlang bis zu dem Lagerraum für Testexemplare. An der Stelle, an der drei Säcke von der Decke hängen, müsst ihr vorsichtig sein, da sich in einem ein Regenerador befindet. Geht nun durch den Raum dahinter, um in einen kleineren Lagerraum zu gelangen. Auf einem der Holzbalken über Leons Kopf wartet wieder eine Aufziehpupe auf euch.

© Capcom/PlayCentral.de © Capcom/PlayCentral.de

16# Aufzieh-Kastellan (Kapitel 16): Sobald ihr Saddler besiegt habt, müsst ihr mit Ashley innerhalb einer Fluchtsequenz mit Countdown fliehen. Sobald ihr einen Gabelstapler steht, bleibt ihr stehen. Links von dem Gefährt auf einer Kiste steht der letzte Aufzieh-Kastellan.

© Capcom/PlayCentral.de © Capcom/PlayCentral.de

Was ist ein Kastellan?

Ein Kastellan ist ein Verwalter oder Wächter eines Schlosses, einer Burg oder einer Festung. Er ist für die Pflege und Instandhaltung des Gebäudes und der umliegenden Ländereien verantwortlich und kann auch für die Sicherheit und Verteidigung des Ortes zuständig sein.

Welche Belohnung gibt es?

Habt ihr alle Aufzieh-Kastellane zerstört, erhaltet ihr als Belohnung das Ewige Messer. Im Gegensatz zu den anderen Messern im Spiel bricht dieses nach einer gewissen Zeit im Einsatz nicht einfach auseinander. Somit habt ihr stets einen zuverlässigen Begleiter an eurer Seite, um gegnerische Nahkampfangriffe zu blocken sowie zu parieren. Außerdem könnt ihr mit dieser Klingenwaffe einen weitreichenden Messerangriff ausführen oder schnell zustechen. Wer zudem lieber etwas leiser unterwegs ist, der schleicht sich hinter einen Gegner, um diesen lautlos mit einem Stealth-Kill auszuschalten.