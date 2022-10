Resident Evil 4-Spielzeit – Wie viele Stunden bringt es?

Resident Evil 4 steht wieder auf wie ein hirntoter Zombie. Das erfolgreiche „Resident Evil“-Spiel wird als vollständiges Remake neu aufgelegt. Und die ersten Bilder wie das frisch enthüllte Gameplay haben es in sich.

Aber wie viel ist neu? Und was wurde verändert im Vergleich zum Original? Tatsächlich hält sich Capcom weitestgehend an die Vorlage. Doch auf inhaltlicher Ebene werden ein paar Dinge verändert und beim Gameplay haben sie an einigen Stellschrauben gedreht.

Wie viel Spielzeit bietet Resident Evil 4 Remake?

Und das hat zur Folge, dass die Spiellänge nicht identisch mit dem Original ist – oder doch? „Resident Evil 4“ ist eines der längeren Titel aus der Reihe. Aber bleibt es dabei oder wurde das Spiel gekürzt? Capcom kann uns vorab beantworten, auf wie viel Spielzeit wir uns einstellen können.

Geht das Remake genauso lang wie Resident Evil 4? Der Produzent Yoshiaki Hirabayashi verrät, dass der Titel „ungefähr auf die gleiche Länge“ kommt wie das Original.

Die Entscheidung basiere auf Feedback, das sie sich von Fans hinsichtlich Resident Evil 2 und Resident Evil 3 eingeholt hatten. Am Ende führte es dazu, dass das Spiel nicht sonderlich gekürzt oder gestreckt wurde.

„Resident Evil 4“ ist im Durschnitt mit rund 15 Stunden durchgespielt. Die Hauptgeschichte und alle Nebenaufgaben sind in circa 20 Stunden erledigt. Und Komplettisten benötigen ganze 30 Stunden.

Falls ihr also 100 Prozent des Spiels sehen möchtet, – inklusive Collectibles und Trophäen – solltet ihr mindestens so viel Zeit einplanen.

„Resident Evil 4“ erscheint am 24. März 2023 für die PS4, PS5, Xbox Series X und den PC. Hier erfahrt ihr mehr über die geplante Collector’s Edition, die passend zum Spiel erhältlich sein wird.