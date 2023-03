Chicago Sweeper freischalten in Resident Evil 4 Remake – Eine knallharte Herausforderung

©Capcom Co., Ltd.

In Resident Evil 4 aus dem Jahr 2005 konntet ihr die Maschinenpistole Chicago-Typewriter (Chicago-Schreibmaschine) nutzen, um euch gegen die zahlreichen Gegner zur Wehr zu setzen. In dem Remake aus dem Jahr 2023 lässt sich diese Waffe, nun als Chicago Sweeper bezeichnet (Chicago-Kehrmaschine), wieder nutzen. Wie ihr die Maschinenpistole freischalten könnt, erklären wir euch in den folgenden Zeilen.

Wie gut ist die Chicago Sweeper?

Ohne Upgrades besitzt die Chicago Sweeper bereits beeindruckende Werte. Während die Angriffskraft bei 0,4 beginnt, dürft ihr euch über ein Magazin mit einer Kapazität von satten 50 Patronen freuen. Die Nachladegeschwindigkeit liegt bei 0,78, die Feuerrate bei 2,5 und die Präzision sogar bei 3,0.

Ihr erhaltet zusammengefasst eine mittelgroße Maschinenpistole mit guter Zielgenauigkeit und Durchschlagskraft. Zusätzlich lässt sich die Chicago Sweeper mit einem Zielfernrohr ausstatten.

Somit ist die Chicago Sweeper die perfekte Waffe für einen Speedrun und/oder einem S+-Rang im Profi-Modus, da ihr den Großteil der Gegner damit ziemlich schnell niedermähen könnt. Vor allem, wenn ihr über unendlich Munition für die Maschinenpistole verfügt. Aber dazu kommen wir gleich.

Wie schalte ich die Chicago Sweeper frei?

Jetzt kommt der Haken an der ganzen Sache: die Chicago Sweeper lässt sich alles andere als einfach freischalten, da erst einmal bestimmte Anforderungen erfüllt werden müssen.

Welche Anforderungen gibt es? Ihr müsst „Resident Evil 4 Remake“ auf dem Profi-Schwierigkeitsgrad mit einem A-Rang in weniger als sieben Stunden abschließen, was eine ziemliche Herausforderung darstellt.

Den Profi-Modus schaltet ihr zudem erst dann frei, wenn ihr die Handlung einmal in einem der anderen verfügbaren Modi komplett abgeschlossen habt. Der Profi-Modus stellt wenig überraschend den härtesten aller Schwierigkeitsgrade im Spiel dar.

Dieser unterscheidet sich in mehrfacher Hinsicht von den anderen Modi. So gibt es zum einen keine automatische Speicherfunktion, weshalb ihr euren Spielstand ausschließlich an Schreibmaschinen sichern könnt. Weiterhin ist hier nur noch perfektes Parieren erfolgreich, was ein sehr gutes Timing und eine noch bessere Präzision erfordert. Dafür sind allerdings von Beginn an alle Waffenmodifikationen verfügbar. Alle Infos über die verschiedenen Schwierigkeitsgrade haben wir euch in diesem Beitrag zusammengefasst.

Um euch das Leben zumindest etwas einfacher zu gestalten, könnt ihr den Profi-Modus im Modus New Game Plus beginnen. Diesen schaltet ihr nach dem ersten Spieldurchgang automatisch frei, wodurch ihr von Beginn an Zugriff auf all eure Ausrüstung habt.

Die Anforderungen für die Chicago Sweeper im Überblick:

„Resident Evil 4 Remake“ auf Profi-Modus beenden dafür dürft ihr euch maximal 7 Stunden Zeit nehmen



Sobald ihr das Remake unter Berücksichtigung der oben aufgezählten Anforderungen beendet habt, könnt ihr die Chicago Sweeper im Boni-Shop für 1.000 AP erwerben. Anschießend steht die Waffe in allen gespeicherten oder neuen Spielen zur Verfügung. Geht einfach zu einer Schreibmaschine, klickt auf „Aufbewahrung“ und nehmt die Chicago Sweeper aus der Aufbewahrung in euer Inventar.

Unendlich Munition für Chicago Sweeper

Wie bekomme ich unendlich Munition für die Chicago Sweeper? Es gibt die Möglichkeit diese Maschinenpistole zu nutzen, ohne auch nur einmal nachladen zu müssen. Möglich macht dies das Spezialupgrade der Waffe.

Rüstet dafür die Waffe beim Händler komplett auf und kauft euch dann das Spezialupgrade. Die zweite Möglichkeit besteht darin, dass ihr beim Händler ein Spezialverbesserungs-Ticket freischaltet, was euch jedoch 30 beziehungsweise 40 Spinelle kostet.

Diese erhaltet ihr übrigens nur, wenn ihr die Aufträge auf den blauen Zetteln für den Händler erledigt. Spart die Belohnungen aber möglichst, damit ihr euch schnell ein solches Spezialverbesserungs-Ticket leisten könnt.

Möchtet ihr den Profi-Modus mit einem S+-Rang abschließen, um die Katzenohren zu erhalten, was die größte Herausforderung in dem Survival-Titel darstellen dürfte, dann habt ihr mit dieser Waffe und dem entsprechenden Perk deutlich bessere Karten.